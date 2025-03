SPOLEČNOST THERME GROUP PŘICHÁZÍ DO USA, PRVNÍ WELLNESS CENTRUM POSTAVÍ V DALLASU

Společnost Therme Group přichází do USA, první wellness centrum postaví v DallasuSpolečnost Therme Group, světová jednička v oblasti wellness center zaměřujících se na duševní i fyzickou pohodu, chce v Dallasu postavit nejmodernější městskou oázu nové generace. Po tom, co společnost rok komunikovala s obyvateli čtvrti Cedars, místními volenými zástupci a vedoucími představiteli města Dallas, se rozhodla pokročit ve svém plánu a vybudovat v Dallasu první centrum Therme ve Spojených státech. Pokud město projekt schválí, vznikne v Dallasu Therme Dallas, první podnik svého druhu ve Spojených státech, který se vyznačuje vyspělým přístupem k duševní i fyzické pohodě obyvatel města. Projekt má rozlohu stovek tisíc metrů čtverečních a jeho cílem je stát se živým centrem v centru města, které bude nabízet dostupné a cenově přijatelné wellness zážitky různého typu – termální lázně, sauny, minerální bazény, zeleň, tobogány, bazénové bary a různé možnosti stravování. Therme Dallas nabízí pro každého něco. Každému návštěvníkovi umožní prozkoumat, co pro něj znamená pohoda – cákat se s dětmi v bazénu, dát si s přáteli drink v baru u bazénu, nebo se sám zrelaxovat v termálních bazénech či saunách? Ať už se návštěvníci rozhodnou pro rodinnou zábavu, nebo hlubokou relaxaci, každá návštěva podpoří jejich fyzické, sociální i duševní zdraví a zároveň přispěje k pocitu kolektivní pohody.

"Společnost Therme Group je hrdá na to, že může svou vizi přístupného, vysoce kvalitního wellness přinést i do USA," uvedl generální ředitel společnosti Therme Group Robert Hanea. "Díky našim zkušenostem s vytvářením nejnavštěvovanějších evropských wellness center považujeme Dallas za ideální místo pro představení našeho konceptu – centrum, které obyvatelům a návštěvníkům poskytne jedinečný zážitek a zároveň přispěje k ekonomické a sociální vitalitě města. Jsme městu Dallas vděční za to, že naši vizi přijalo, a těšíme se na to, že se Therme Dallas stane transformujícím prostorem pro místní komunitu."

Čtvrť Cedars, která se nachází nedaleko městských mokřad Dallas Water Commons a nádherné řeky Trinity, jež poskytuje úchvatný výhled na panorama města, je úžasnou a vhodnou lokalitou pro wellness centrum. Therme Dallas se bude nacházet v blízkosti nově zrekonstruovaného dallaského kongresového centra a navrhované stanice vysokorychlostní železnice. V docházkové vzdálenosti od budoucího centra je i řada míst poskytujících zábavu a restaurací. Therme Dallas by pomohl lépe propojit nejvýznamnější přírodní lokalitu Dallasu s centrem města a zároveň nabídnout udržitelnou destinaci poskytující duševní i fyzickou pohodu.

"Dallas je jednou z nejrychleji rostoucích metropolitních oblastí v USA, a proto je ideálním městem pro otevření první pobočky společnosti Therme v USA," prohlásil generální ředitel společnosti Therme Group U.S. John Alschuler, uznávaný lídr v oblasti městského rozvoje, který má za sebou řadu transformačních projektů, jež posilují elán a propojení komunit. "Při naší expanzi do USA i po celém světě dáváme přednost městům, jako je Dallas, která podporují inovace a dlouhodobý růst. Therme Dallas bude víc než jen wellness centrum – bude to nový model městské pohody, který obyvatelům a návštěvníkům nabídne prostor podporující elán, propojení různých komunit a promyšlené zapojení do jedinečné kultury města."

Pokud bude projekt Therme Dallas schválen městskou radou, bude mít významný ekonomický dopad na město Dallas i celý okres. Vytvoří totiž stovky pracovních míst, naváže spolupráci s malými podniky a místními vysokými školami a přidá nezastavěný pozemek do daňových seznamů. Očekává se, že během prvních 30 let vygeneruje projekt daňové příjmy ve výši více než 1,8 miliardy dolarů, z toho 1,1 miliardy dolarů v místních daňových příjmech a dalších více než 700 milionů dolarů ve státních daňových příjmech přesměrovaných do města prostřednictvím zóny projektového financování.

"Dallas je městem příležitostí a mnoho mezinárodních společností je připraveno využít vše, co město nabízí. Díky naší centrální poloze, podnikatelsky orientovanému klimatu a rozmanitému obyvatelstvu vím, že město Dallas je pro společnost Therme Group tou pravou lokalitou," řekl Jesse Moreno, člen městské rady druhého obvodu Dallasu. "Společnost Therme významně přispěje k hospodářskému růstu v našem obvodu a ke zlepšení kvality života v našem městě. Těším se na spolupráci se společností Therme, která bude v nadcházejících měsících probíhat mezi členy místní komunity a zainteresovanými osobami."

Tento závazek také potvrzuje velký úspěch evropských wellness center společnosti Thereme Group, která od svého otevření přivítaly 40 milionů hostů a těší se velké oblibě i vysoké míře návratnosti. Díky tomuto úspěchu si Therme Group vytvořila spolehlivý ekosystém odborných znalostí a neustále investuje do výzkumu, aby prohloubila své chápání holistické pohody a rozvíjela technologické pokroky a vědecky podložené prostředí i zážitky, které dokáží oslovit širší populaci.

"Therme Dallas přinese nový standard pro městské prostory, které nabízejí komplexní řešení, jež nás znovu spojují s přírodou, sebou samými a ostatními lidmi – a zlepšují tak fyzickou, duševní, sociální i kolektivní pohodu," uvedl Robert Hammond, prezident a ředitel pro strategii společnosti Therme Group U.S. a spoluzakladatel newyorského parku High Line, jednoho z nejznámějších městských parků na světě, který Hammond pomáhal vybudovat z opuštěné železnice. "Většinu současných společenských infrastruktur tvoří izolované prostory, jako jsou parky, restaurace, muzea, lázně, bazény či koupaliště, které izolovaně plní omezený soubor funkcí. Lidé čím dál víc touží po komplexnějších prostorech – po místě, které bude podporovat celkovou pohodu spojením zelených ploch, vodních prvků a komunitně zaměřených zařízení do jednoho celistvého prostředí."

Therme Group má jedinečnou pozici pro naplnění této naléhavé potřeby nových městských prostor, které upřednostňují kolektivní pohodu. Společnost Therme Group si uvědomuje prokázané a vědecky podložené zdravotní účinky termálních koupelí a v roce 2011 zahájila svou činnost s jasnou vizí: propojit moderní pokrok s osvědčenými postupy, které po tisíciletí udržují lidské zdraví a vztahy. Jádrem této vize je poslání vytvořit centra inkluzivní městské pohody ve velkém měřítku.

O centru Therme Dallas. Therme Dallas bude vysoce moderním wellness centrem o rozloze tisíců metrů čtverečních, jehož součástí budou termální lázně, desítky saun a luxusních koupelen, termální a minerální bazény, vzrušující tobogány, relaxační lůžka, zajímavé umění, široká škála restaurací a množstvím rostlin a stromů.

Centrum návštěvníkům nabídne rozmanité wellness zážitky, které vycházejí z nejmodernějších udržitelných technologií, principů biofilní architektury i zapojení svěží zeleně a vody a vytvářejí omlazující a relaxační třetí prostor.

Centrum Therme Dallas bude určeno pro návštěvníky napříč věkovými kategoriemi a bude dostupné za přijatelnou cenu, aby se lidé mohli znovu spojit s přírodou, sami se sebou i mezi sebou navzájem. Ať už se návštěvníci rozhodnout cachtat se s dětmi v bazénu, bavit se u baru u bazénu s přáteli, vyhradí si pro sebe čas v termálních bazénech a saunách, zajdou si na zdravé jídlo nebo se ponoří do úchvatných uměleckých zážitků, centrum Therme Dallas jim ukáže novou, lepší tvář duševní i fyzické pohody.

O společnosti Therme Group. Therme Group je globální developer, vlastník a provozovatel, který je průkopníkem pohody budoucnosti, jež využívá nový typ sociální infrastruktury, která má za cíl zlepšit fyzické, duševní a sociálního zdraví. Propojením přírody, vody a technologií vytváří Therme Group pohlcující, inkluzivní městské prostory, které podporují zdraví, sociální propojení a kulturní zapojení.

Společnost Therme Group se svými pobočkami po celé Evropě – včetně centra Therme Bukurešť, což je první wellness infrastruktura na světě s certifikací LEED Platinum, a aquaparku Therme Erding, největšího wellness centra na světě – přivítá ročně více než 3,5 milionu návštěvníků. Nadcházející projekty v Manchesteru, Frankfurtu, Torontu a USA budou nadále rozšiřovat transformační přístup firmy k městské pohodě.

Každé centrum firmy Therme nabízí návštěvníkům rozmanité zážitky, které se dají vnímat všemi smysly, od termálních a minerálních bazénů, saun a svěžích botanických prostor až po bary s plaveckými bazény, vzrušující tobogány či kulturní program. Skupina Therme Group je přesvědčena, že pohoda by měla být dostupná všem. Firma nově definuje způsob, jakým města propojují zdraví, přírodu a lidské vztahy, a vytváří tak škálovatelná, udržitelná řešení pro budoucnost městského života.

