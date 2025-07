Společnost Tigo Energy rozšiřuje své portfolio o solární a úložné systémy v České republice a navazuje tak na úspěch MLPE

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo“ nebo /společnost“), přední poskytovatel inteligentních softwarových řešení pro solární energii a energetiku, dnes oznámil, že celé portfolio třífázových měničů Tigo EI společnosti úspěšně prošlo certifikačními testy shody s požadavky PPDS P4 v České republice. Shoda s PPDS P4, formálně známá jako Pravidla pro provoz distribuční soustavy, příloha 4, je předpokladem pro připojení solárních měničů k distribuční síti v České republice a potvrzuje kompatibilitu s technickými podmínkami definovanými Evropskou komisí a přijatými místními energetickými společnostmi. V návaznosti na rozšíření požadavků na rychlé odpojení v celé Evropě, kdy instalační firmy v České republice v roce 2024 nainstalují téměř 107 MW zařízení Tigo MLPE, byly výrobky společnosti Tigo v uplynulém desetiletí nasazeny tisíci českých instalačních firem.

Jako zavedená značka, které důvěřuje komunita českých instalátorů solárních systémů, využívá uvedení systému Tigo EI Residential na trh nárůst o 967 MW především v oblasti střešních solárních systémů pro domácnosti v České republice v roce 2024. Systém Tigo EI Residential je ucelené řešení, které kombinuje všechny prvky solární výroby, skladování a správy energie. Systém zahrnuje TS4 Flex MLPE, jednofázové a třífázové měniče, modulární bateriové úložné systémy a EI Link, který konsoliduje veškeré zapojení systému, komunikaci a kompletní záložní systém do jedné kompaktní skříně. Kromě toho společnost Tigo nabízí nabíjecí zařízení GO EV ChargerGO EV Charger, které integruje elektromobilitu přímo do platformy EI a GO Junction), který do systému správy energie přidává tepelná čerpadla. Tyto inovace představují skutečně komplexní energetické řešení pro moderní domy, které jsou chytré, škálovatelné a připravené na energetickou transformaci.

"Tím, že společnost Tigo získala tuto certifikaci pro provoz měničů v rozvodné síti České republiky, získali instalační technici, jako jsme my, spolehlivé komplexní řešení, které se snadno instaluje a konfiguruje a díky flexibilní modulární architektuře vyhovuje široké škále potřeb rezidenčních zákazníků,“ řekl Miroslav Vavera, generální ředitel společnosti SUNLUX s.r.o. "Kromě instalace nabízí Tigo také proaktivní monitorování prostřednictvím softwarové platformy Energy Intelligence, která výrazně zefektivní náš provoz a program údržby. Pro majitele domů to znamená systém, který je vždy připraven zajistit energetickou bezpečnost, a to i během výpadků, čímž se role baterií posouvá z volitelného doplňku na základní pilíř energetické nezávislosti, a to vše snadno spravovatelné prostřednictvím uživatelsky přívětivé aplikace.“

Vylepšení zaměřená na instalační techniky, která společnost Tigo provedla v oblasti designu, instalace a uvádění svých produktů do provozu, byla vyvinuta na základě poznatků získaných ze stovek zakázek v rámci programu Tigo Green Glove Service Program, což posiluje závazek společnosti k celkové kvalitě solárních řešení. Díky zefektivněnému procesu uvádění do provozu v rámci řešení Tigo EI Residential Solar Solution společnost výrazně zlepšila zkušenosti instalačních techniků, zkrátila dobu nastavení a zajistila hladkou integraci mezi měniči Tigo, bateriemi a EI Link. Mezi klíčové faktory usnadňující uvedení do provozu od společnosti Tigo patří zkrácení doby instalace a nastavení díky menšímu počtu manuálních kroků, větší samostatnost instalačních techniků díky nástrojům a zdrojům, které zjednodušují nasazení systému a řešení problémů, a hladká optimalizace systému pro lepší výkon a spolehlivost.

"Jako jeden z našich nejsilnějších celosvětových trhů je rozšíření řešení Tigo EI Residential do České republiky dalším znamením, že integrované solární systémy s úložištěm energie od společnosti Tigo pokračují v růstu v celé Evropě,“ řekl Jing Tian, ředitel pro růst a tržby společnosti Tigo Energy. "Tato certifikace nám umožňuje přinést hodnotu integrovaného domácího energetického systému, který přináší skutečné výhody českým majitelům domů a kvalifikovaným odborníkům, kteří jim poskytují služby.“

Majitelé domů mohou najít kompletní seznam certifikovaných instalačních techniků pro solární systémy společnosti Tigo v České republice zde. Čeští instalační technici a odborníci na fotovoltaiku se mohou zaregistrovat na setkání se společností Tigo na veletrhu Iftech Solar Fvest v září 2025 na stránkách akce společnosti Tigo. Veletrh Iftech Solar Fvest, pořádaná distribučním partnerem společnosti Tigo, firmou Iftech, je celodenní akce, na které si instalátoři solárních systémů mohou vyzkoušet řešení EI Residential Solution na vlastní kůži a získat hlubší vhled do jeho funkcí. Instalační technici jsou dále vyzýváni k registraci na webinář o řešení EI Residential Solution pro instalační techniky pro solární systémy, který se bude konat v červenci v češtině, zde.

Společnost Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) byla založena v roce 2007 a je světovou jedničkou v oblasti vývoje a dodávek inteligentních hardwarových a softwarových řešení, která zvyšují bezpečnost, energetickou výtěžnost a snižují provozní náklady solárních systémů pro rezidenční, komerční a utilitní použití. Společnost Tigo kombinuje svou technologii Flex MLPE (Module Level Power Electronics) a solární optimalizátory s inteligentními cloudovými softwarovými funkcemi pro pokročilé monitorování a řízení energie. Produkty Tigo MLPE maximalizují výkon, umožňují monitorování energie v reálném čase a zajišťují rychlé vypnutí na úrovni modulů v souladu s předpisy. Společnost také vyvíjí a vyrábí produkty, jako jsou měniče a bateriové úložné systémy pro trh se solárními systémy s úložištěm pro domácnosti. Další informace jsou k dispozici na www.tigoenergy.com.

