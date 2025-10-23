Společnost TOMKET je připravena na zimní sezónu – denně expeduje až 20.000 pneu

„Díky efektivní logistice, rozsáhlým skladovým kapacitám a dlouhodobým vztahům s výrobci dokážeme i v náročném období zimní sezóny pružně reagovat na poptávku zákazníků,“ uvedlo vedení společnosti TOMKET.
Podle odhadů firmy dosáhne prodejní sezóna svého maxima v první polovině listopadu, kdy se očekává nejvyšší nárůst objednávek. Společnost přesto doporučuje zákazníkům, aby nákup zimních pneumatik neodkládali a zajistili si tak včas dostupnost požadovaných rozměrů a modelů.
TOMKET tak potvrzuje svou pozici největšího hráče na českém trhu s pneumatikami a pokračuje v poskytování rychlého, spolehlivého a zákaznicky orientovaného servisu.
Zdroj: TOMKET
