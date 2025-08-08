Společnost Tredence jmenovala Shriharshu Imrapura obchodním ředitelem pro Spojené království a Evropu

Harsha bude působit v Londýně a povede strategickou expanzi společnosti Tredence na trzích Spojeného království a Evropy. V tomto regionu se zaměří na rozvoj strategických partnerství s předními podniky, posílení schopností firmy Tredence v oblasti AI a datové vědy a tvorbu klíčových řešení, která klientům pomohou maximalizovat přínos z investic do umělé inteligence. Posílí pozici společnosti v klíčových odvětvích – maloobchod, spotřební zboží, technologie, média a telekomunikace (TMT), zdravotnictví, bankovnictví a finanční služby, průmysl a cestovní ruch – a umožní tak firemním klientům urychlit transformaci podnikání a zlepšit jejich konkurenční postavení.
„Připojit se ke společnosti Tredence v tomto klíčovém okamžiku je nesmírně vzrušující. Nejvíce mě oslovila výjimečná růstová trajektorie společnosti a její výjimečný tým v kombinaci s odvážným vedením. Těším se na to, že budu moci přispět k akceleraci transformačních iniciativ našich klientů v oblasti umělé inteligence a umožním jim dosáhnout vyšší hodnoty, větší flexibility a silnější konkurenční výhody. Mým cílem bude budovat hluboká strategická partnerství, která našim evropským klientům přinesou měřitelné obchodní výsledky," uvedl Shriharsha Imrapur, obchodní ředitel pro Velkou Británii a Evropu společnosti Tredence.
„Harshovy vynikající výsledky v oblasti řízení růstu podniků a vytváření inovativních obchodních modelů napříč různými regiony z něj činí ideálního lídra pro naši expanzi v Evropě. Jeho vášeň pro budování výkonných týmů a rozvoj hlubokých partnerských vztahů s klienty dokonale ladí s naším závazkem řešit pro klienty poslední míli v oblasti umělé inteligence. Vzhledem k tomu, že v Evropě pokračujeme v dynamickém růstu, bude Harshovo vedení klíčové pro otevírání nových tržních příležitostí a přinášení výjimečných výsledků založených na umělé inteligenci," uvedl Shashank Dubey, Chief Revenue Officer (ředitel pro maximalizaci příjmů) a spoluzakladatel společnosti Tredence.
Harsha přináší více než dvacet let zkušeností s řízením složitých transformačních projektů ve velkých firmách po celém světě. Ve společnosti LTIMindtree začínal jako specialista na data a business intelligence – vedl projekty pro klienty a vytvářel patentované rámce – a vypracoval se až na manažera s odpovědností za hospodářské výsledky (P&L). Výrazně přispěl k růstu v oblasti maloobchodu a spotřebního zboží v kontinentální Evropě, rozšířil portfolio digitálních služeb napříč Evropou a zásadně proměnil globální oblast TMT díky transformativním partnerstvím s klienty. Naposledy působil jako Chief Commercial Officer ve společnosti Consult Red, kde řídil globální expanzi inteligentních propojených systémů. Harsha je držitelem bakalářského titulu v oboru počítačového inženýrství a MBA z univerzity Nyenrode Business Universiteit v Nizozemsku.
Jmenování Harshy představuje další milník v globální expanzi společnosti Tredence. V uplynulých dvou letech firma výrazně rozšířila svou přítomnost v Severní Americe, Indii a na Blízkém východě a nadále investuje do strategického vedení, aby posílila své postavení na rychle rostoucích trzích, jako je Evropa. Nedávná ocenění, například titul Databricks Americas Growth Partner of the Year 2025, čtyřnásobné vítězství jako Databricks Retail & CPG Partner of the Year, ocenění Google Cloud Industry Solutions Partner of the Year a Snowflake's 2025 Retail & CPG Data Cloud Services Partner of the Year, potvrzují pozici Tredence jako důvěryhodného partnera pro digitální transformaci globálních podniků.
Tredence je globální poskytovatel řešení v oblasti datové vědy a umělé inteligence, který se zaměřuje na řešení problému „poslední míle" v AI – tedy na přeměnu poznatků z dat na reálnou hodnotu pro firmy. Společnost využívá hlubokou znalost jednotlivých odvětví, datové platformy, akcelerátory a strategická partnerství k poskytování cílených a efektivních řešení pro své klienty. Tredence má více než 3 500 zaměstnanců v San Franciscu, Chicagu, Londýně, Torontu a Bengalúru a spolupracuje s předními značkami v oblasti maloobchodu, spotřebního zboží, technologií, telekomunikací, zdravotnictví, cestovního ruchu a průmyslu.
Více informací naleznete na adrese www.tredence.com. Můžete nás také sledovat na on LinkedIn.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2746105/Shriharsha_Imrapur_Tredence.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1773052/Tredence_Logo.jpg
KONTAKT: +91-9986070780 | Sivaram.k@tredence.com