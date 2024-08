SPOLEČNOST TUMI PŘEDSTAVILA KOLEKCE VOYAGEUR LEATHER A 19 DEGREE FRAME PRO PODZIMNÍ SEZÓNU 2024 PROSTŘEDNICTVÍM KAMPANĚ S GLOBÁLNÍ REPREZENTANTKOU TÉTO ZNAČKY MUN KA YOUNGOVOU V HLAVNÍ ROLI

Mezinárodní značka výrobků pro cestování a životní styl, společnost TUMI, uvedla nové kolekce Voyageur Leather a TUMI 19 Degree Frame, ohromující nové variace na dvě z nejoblíbenějších kolekcí této značky. Pro slavnostní uvedení těchto nových produktů pro podzimní sezónu 2024 si společnost TUMI vybrala svou globální reprezentantku, uznávanou jihokorejskou herečku Mun Ka Youngovou. Ta se stala hlavní hvězdou poutavé kampaně, která diváky zavede do ulic Soulu a přiblíží jim jeden den života této populární herečky, prožitý v doprovodu produktů společnosti TUMI.

V této dynamické kampani společnost TUMI vrací na trh luxusní a módní variantu své ikonické kolekce Voyageur, která je vyrobena z vysoce kvalitní kůže. Každý z výrobků této kolekce je vyroben s velkou pečlivostí s ohledem na funkčnost a styl – včetně nového kování s logem TUMI „T" – a kombinuje v sobě charakteristickou stylovost a inovativnost této značky s nadčasovým minimalistickým půvabem. Kolekce Voyageur Leather zahrnuje batohy, tašky, kabelky přes rameno a crossbody. Úplnou novinkou v kolekci je kabelka Mini Train Case Crossbody, vyráběná ve třech velikostech. Kabelka Mini Train Case Crossbody, navržená s ohledem na požadavky moderní ženy, nastavuje zcela novou úroveň módní funkčnosti a všestrannosti, která z ní činí ideální doplněk pro každou cestu – od mezinárodních cest až po stylovou večerní zábavu. Kolekce se dodává v klasické černé barvě se zlatým nebo bronzovým kováním, a pro vánoční trh bude k dispozici také v barvě Pewter Metallic s bronzovým kováním. Ceny se pohybují v rozmezí 250 – 750 USD.

Společnost TUMI také pro letošní podzimní trh rozšiřuje svou nabídku cestovních zavazadel o kolekci TUMI 19 Degree Frame, inovativní verzi klasické kolekce 19 Degree. Kolekce TUMI 19 Degree Frame byla navržena tak, aby splňovala potřeby moderních cestovatelů, a to díky integrovaným zámkům, které zajišťují, že je obsah zavazadel v bezpečí, výsuvným rukojetím pro snadné používání a tichým kolečkům s hladkým chodem, které jsou pro výrobky společnosti TUMI charakteristické. Exteriér se pak vyznačuje ikonickými elegantními konturami, které se staly základem designového stylu kolekce 19 Degree. Uvnitř zavazadla nabízí vázací popruhy a síťované kapsy na zip, které umožňují veškerý obsah dokonale uspořádat. Vydat se na nejdůležitější cestu vašeho života je tak ještě snazší. Kolekce, která je k dispozici v barevných provedeních Black Texture a Pearl Grey Texture a ve čtyřech velikostech od odolných příručních zavazadel až po velké cestovní kufry, uspokojí díky jedinečné funkčnosti a nadčasové estetice potřeby na každé cestě. Ceny se pohybují v rozmezí od 895 USD do 1195 USD.

"Letošní sezóna představuje pro společnost TUMI další pokroky, protože se ještě výrazněji zaměřujeme také na oblast životního stylu žen a rozvíjíme naši nabídku cestovních produktů, abychom pro naše zákazníky vytvořili ještě dokonalejší, nadčasový a inovativní sortiment," konstatoval Victor Sanz, globální kreativní ředitel společnosti TUMI. "Ka Youngová je jakožto jedna z našich ceněných globálních reprezentantek dokonalým ztělesněním stylové ženy, které značka TUMI usnadňuje její aktivní život na cestách."

Novinky značka TUMI uvádí na trh prostřednictvím vizuálně úchvatné kampaně v hlavní roli právě s Mun Ka Youngovou, která diváka zavádí do pestrých a rušných ulic Soulu. Aby kampaň obohatila a dodala jí na autenticitě, oslovila společnost TUMI jihokorejské tvůrce, režiséra Taejong Songa a renomovaného fotografa Kim Hee Junea. Song a Kim kombinují pouliční fotografii s dynamickými filmovými technikami, aby diváky vtáhli do světa každodenních pracovních cest Mun Ka Youngové, a zároveň zachytili pulzující energii a městskou architekturu Soulu. Díky záběrům, které nenápadně upozorňují na klíčové vlastnosti výrobků – od tichých koleček kufru TUMI 19 Degree Frame po stylovou funkčnost kabelky Voyageur Vail Tote – nabízí film divákům možnost přesvědčit se o tom, že výrobky TUMI vnášejí do každodenního života styl, organizaci i vzrušení.

"Byla jsem nadšená z toho, že se tato kampaň natáčela v jihokorejském Soulu, který je mým domovem," prohlásila herečka Mun Ka Youngová. "Výrobky značky TUMI dokonale doplňují můj aktivní životní styl na cestách, protože mám všechny věci u sebe vždy dokonale uspořádané a zároveň nemusím nijak polevovat z nároků na eleganci a styl."

Kolekce Voyageur a 19 Degree Frame můžete již nyní zakoupit na webových stránkách TUMI.com a v prodejnách TUMI po celém světě. Exkluzivní obsah ze zákulisí kampaně sledujte na účtech @TUMITravel na sociálních sítích.

O společnosti TUMI

Společnost TUMI vytváří od roku 1975 prvotřídní funkční luxusní doplňky pro obchod a cestování navržené tak, aby obohacovaly, usnadňovaly a zpříjemňovaly všechny aspekty života na cestách. Její produkty v sobě spojují dokonalou funkčnost s nápaditostí, díky nimž je celoživotním partnerem odvážných osobností, které jsou neustále v pohybu a nic je nemůže zastavit. Další informace o společnosti TUMI naleznete na stránkách TUMI.com a sledovat ji můžete také na sociálních sítích Instagram, TikTok, Facebook a YouTube.

TUMI a logo TUMI jsou registrované ochranné známky společnosti Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2469390/TUMI_Mun_Ka_Young.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2469391/TUMI_Mun_Ka_Young_brand_ambassador.jpg