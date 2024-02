SPOLEČNOST TUMI PŘEDSTAVILA NEJNOVĚJŠÍ PŘÍRŮSTKY DO SVÉ KOLEKCE 19 DEGREE ALUMINUM V NOVÉ KAMPANI V HLAVNÍ ROLI SE SON HEUNG-MINEM

Mezinárodní značka produktů pro cestování a životní styl TUMI představila zcela novou kampaň pro svou ikonickou kolekci 19 Degree Aluminum, v níž se vrací globální reprezentant značky TUMI a profesionální fotbalista, Son Heung- Min . Vizuálně netradiční kampaň upozorňuje na další rozšíření kolekce 19 Degree Aluminum – batoh, kompaktní příruční zavazadlo, aktovku a psaníčko – s futuristickými materiály v chladných odstínech a s ostrými texturálními prvky, které přímo odkazují na ikonický vzhled celé kolekce.

Nejnovější kampaň společnosti TUMI je současně také její dosud nejodvážnější. Film, který kampaň provází, umísťuje Sona s jeho batohem 19 Degree Aluminum do abstraktního prostoru, kterým je přenášen do rozmanitých světů. Všechny přitom představují konkrétní prvky kolekce 19 Degree Aluminum. Kampaň diváky za použití výrazných vizuálních a moderních texturních prvků přenáší do fascinujícího abstraktního světa, který jim v doprovodu Son Heung-Mina připomíná ikonickou kolekci 19 Degree Aluminum značky TUMI. Tato kombinace inovativních vizuálních prvků a abstraktního prostředí divákům navozuje pocity ve stylu Essentially Beautiful, které jsou příslibem, že se značkou TUMI se váš svět nikdy nepřestane vyvíjet.

"Společnost TUMI je velice nadšená z možnosti představit další revoluční kampaň 19 Degree se Sonem Heung-Minem, jedním z globálních reprezentantů značky TUMI," uvedla Jill Krizelmanová, senior viceprezidentka společnosti TUMI pro marketing a e-obchod. "Touto kampaní chceme naše zákazníky seznámit s dalším vývojem batohů v naší nejnovější řadě 19 Degree Aluminum a ukázat jim jejich špičkový design, inovativní styl a naše odhodlání pokračovat i nadále v technických inovacích. Právě tyto cíle naše tvůrčí strategie naplňuje a potvrzuje umístění společnosti TUMI na samotné špici neomezeného vývoje."

Batoh 19 Degree Aluminum je prvním batohem svého druhu od společnosti TUMI, který je vybaven koženým zádovým prvkem a má charakteristické linie kolekce 19 Degree. Nové kompaktní příruční zavazadlo představuje charakteristickou podstatu kolekce 19 Degree v menším provedení. Vzniká tak kompaktní, ale stejně designově vyspělé příruční zavazadlo ideální pro obchodní klienty, kteří touží po rozměrově menším zavazadle. Psaníčko Minaudiere pak naplňuje požadavky na módní doplněk, který je k dispozici ve třech barevných provedeních a má dva odnímatelné ramenní popruhy. Disponuje proto všestranným stylem, který se hodí na večerní party i pro zvláštní příležitosti. Aktovka 19 Degree Aluminum je pozoruhodná z každého úhlu. Elegantní aktovka představuje ikonické linie kolekce 19 Degree a odolný hliníkový materiál v novém pojetí.

Kolekce 19 Degree Aluminum je k dostání v obchodech TUMI a zákazníci z celého světa si ji mohou zakoupit na adrese TUMI.com.

