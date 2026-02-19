Společnost Univar Solutions rozšiřuje portfolio ingrediencí o exkluzivní smlouvu o distribuci kyseliny glykolové v regionu EMEA

Autor:
  9:47
Rotterdam (Nizozemsko) 19. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Strategické partnerství zvýší dostupnost ingrediencí v regionu a podpoří inovace v oblasti kosmetiky, péče o tělo, péče o domácnost a průmyslového úklidu

Společnost Univar Solutions B.V., dceřiná společnost Univar Solutions LLC („Univar Solutions" nebo „společnost"), přední světový poskytovatel řešení pro uživatele specializovaných ingrediencí a chemikálií, oznámila prostřednictvím své divize Ingredients + Specialties nové exkluzivní distribuční partnerství se skupinou CABB Group, předním dodavatelem smluvní výroby a jemné chemie, který se specializuje na zakázkové aktivní ingredience a vysoce čistá řešení pro oblast life sciences, péče o tělo, pěstitelství a specializovaných aplikací. Nová distribuční smlouva zahrnuje kyselinu glykolovou na vybraných trzích v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (EMEA)*.

„Jsme potěšeni, že můžeme oznámit naše partnerství se skupinou CABB Group v oblasti kosmetiky a péče o tělo, péče o domácnost a průmyslového úklidu v regionu EMEA. Společně se zaměříme na účinnost a výkon pro zákazníky i koncové spotřebitele," uvedl Nick Powell, generální ředitel divize Ingredients + Specialties ve společnosti Univar Solutions. „Tato strategické aliance posiluje naši schopnost dodávat kvalitní, inovativní ingredience. Jsme přesvědčeni, že společně dokážeme nabídnout větší hodnotu prostřednictvím řešení glykolové kyseliny, která uspokojí rostoucí poptávku po všestranných spotřebitelských produktech v regionu."

Kyselina glykolová se běžně používá v kosmetických a kožních produktech a procedurách a je široce uznávaná pro svou účinnost při exfoliaci, obnově pokožky, čistící účinnosti a hydrataci. Díky nízké toxicitě, nehořlavosti a absenci těkavých organických látek je také velmi vhodná pro technické aplikace v domácím a průmyslovém čištění. Řešení kyseliny glykolové v rámci nového partnerství zahrnují GLYCOS® Clear 70 a GLYTECH® Basic 70.

„Tato nová spolupráce se skupinou CABB Group posiluje náš závazek dodávat vysoce výkonná řešení se spolehlivou dodávkou a technickou dokonalostí," uvedl James Peterson, globální viceprezident divize CARE ve společnosti Univar Solutions. „Společně umožňujeme našim zákazníkům na klíčových trzích inovace a růst. Tyto ingredience jsou navíc efektivní, všestranné a různorodé a očekáváme, že se budou v moderních rutinách péče o pleť a tělo čím dál populárnější."

„Široký tržní dosah, vysoká technická odbornost a závazek ke kvalitní zákaznické podpoře činí ze společnosti Univar Solutions ideálního partnera pro rozšíření dostupnosti našich produktů," uvedl Tobias Schalow, generální ředitel skupiny CABB Group. „Toto exkluzivní partnerství nepochybně podpoří růst kyseliny glykolové na trzích EMEA. Jakožto světový lídr ve specializované chemii se skupina CABB Group zavazuje dodávat konzistentní a spolehlivé produkty v oblasti péče o tělo a dalších segmentů. Díky více než 40 letům zkušeností s kyselinou glykolovou skupina CABB nadále zvyšuje kvalitu produktů a standardy bezpečnosti."

Zařazení kyseliny glykolové do portfolia divize Ingredients + Specialties společnosti Univar Solutions je součástí strategické iniciativy firmy investovat do oblastí s vysokým růstovým potenciálem a posílit portfolio ingrediencí, které umožňuje zákazníkům vytvářet diferencované a vysoce výkonné produkty. Zákazníci, kteří se chtějí dozvědět více o kyselině glykolové a komplexní nabídce produktů a služeb divize Ingredients + Specialties společnosti Univar Solutions, mohou navštívit univarsolutions.co.uk/.

* Mezi trhy zahrnuté ve smlouvě patří: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Spojené království, Irsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Řecko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Dubaj, Omán, Katar, Bahrajn, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán.

O společnosti Univar Solutions

Společnost Univar Solutions je předním globálním distributorem specializovaných chemikálií a ingrediencí, který zastupuje špičkové portfolio od předních světových výrobců. Díky největší soukromé přepravní flotile v oboru, technickému obchodnímu týmu, bezkonkurenčním logistickým znalostem, hlubokým znalostem trhu a předpisů, vývoji formulací a receptur a pokročilým digitálním nástrojům je společnost dobře připravena nabízet řešení na míru a služby s přidanou hodnotou pro široké spektrum trhů, odvětví a aplikací. Při naplňování svého poslání – udržet komunity zdravé, dobře zásobené, čisté a bezpečné – se Univar Solutions zavazuje pomáhat zákazníkům a dodavatelům inovovat a soustředit se na společný růst. Další informace naleznete na webu univarsolutions.com.

O společnosti Ingredients + Specialties spadající pod Univar Solutions

Divize Ingredients + Specialties společnosti Univar Solutions přináší nejlepší produkty, odborníky a výsledky zákazníkům a dodavatelům specializovaných ingrediencí, kteří chtějí podporovat moderní život. Kombinací vědy, inovací a hluboké odbornosti s předním portfoliem specializovaných produktů pomáháme nacházet řešení potřebná k bezpečnému zlepšování životů a komunit po celém světě. Další informace najdete na univarsolutions.com.

O skupině CABB Group

Skupina CABB Group je předním dodavatelem kontraktní výroby a jemných chemikálií, která se specializuje na zakázkové aktivní ingredience a vysoce čistá řešení pro oblast life sciences, péče o tělo, pěstitelství a specializovaných aplikací. Skupina CABB Group kombinuje nejmodernější technologie s globální sítí velkoobjemové výroby, aby poskytovala spolehlivá, udržitelná a nákladově efektivní řešení pro oblast složité chemie. S 1200 zaměstnanci, obratem přibližně 600 milionů eur a šesti globálními výrobními závody je CABB Group vaším partnerem v jemné chemii, který přeměňuje složité chemické procesy na spolehlivá a efektivní řešení. Další informace najdete na cabb-chemicals.com.

Prohlášení a informace týkající se budoucího vývoje

Tento text obsahuje v souladu s platnými právními předpisy „výhledová prohlášení" týkající se finančních a provozních záležitostí souvisejících s podnikáním společnosti. Výhledová prohlášení lze obecně rozpoznat podle výrazů jako „věří", „očekává", „může", „bude", „mělo by", „mohlo by", „usiluje", „zamýšlí", „plánuje", „odhaduje", „předpokládá" nebo jiných obdobných výrazů. Všechna výhledová prohlášení obsažená v tomto sdělení podléhají tomuto upozornění.

Výhledová prohlášení podléhají známým i neznámým rizikům a nejistotám, z nichž mnohé mohou být mimo kontrolu společnosti. Mohou vést k nenaplnění očekávání nebo mohou jinak podstatně a nepříznivě ovlivnit podnikání společnosti, její finanční situaci, výsledky hospodaření nebo peněžní toky. Ačkoli jsou výhledová prohlášení založena na předpokladech, které vedení považuje za přiměřené, upozorňujeme, že výhledové informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují záruku budoucích událostí či výsledků a že skutečné události nebo výsledky se mohou podstatně lišit od těch, které jsou ve výhledových informacích obsaženy nebo z nich vyplývají. Další informace o faktorech, které mohou společnost ovlivnit, naleznete v nejnovější výroční zprávě společnosti a dalších finančních zprávách, včetně informací uvedených v části „Rizikové faktory". Jakékoli výhledové prohlášení vyjadřuje názor společnosti pouze k datu tohoto sdělení a nemělo by být považováno za vyjádření názoru společnosti k jakémukoli pozdějšímu datu. Společnost nepřebírá žádnou povinnost tato výhledová prohlášení aktualizovat s výjimkou případů, kdy to vyžadují právní předpisy.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2915876/UNIVAR_SOLUTIONS_LLC__Ingredients_Specialties_Logo.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2915877/UNIVAR_SOLUTIONS_LLC__Partnership.jpg 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2352471/Univar_Solutions_LLC_Logo.jpg 

KONTAKT: Kontakt pro média, Dwayne Roark, +1 331-777-6031, mediarelations@univarsolutions.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Konec průjezdu u soudu. Jihlava rozkope třídu Legionářů, MHD čeká provizorium

Sníh a rozbředlá břečka komplikují dopravu v Legionářské ulici už nyní, na jaře...

Řidiče i cestující MHD v krajském městě Vysočiny čekají krušné měsíce. Klíčová třída Legionářů v Jihlavě, která spojuje centrum města s novým dopravním terminálem, projde kompletní rekonstrukcí....

19. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Společnost Dyson představuje PencilWash™ nejtenčí, ultralehkou a hygienickou podlahovou myčku

19. února 2026  11:02

PŘEDPOVĚĎ: Pocitově až –10 °C, vzápětí skoro 16 °C. Česko čeká teplotní houpačka

První jarní sněženky (Ilustrační snímek)

Zima ještě neřekla poslední slovo. Zatímco o víkendu a na začátku příštího týdne dorazí výrazné oteplení, pátek bude ještě pořádně chladný. Na východě republiky se navíc přidá silnější vítr, který...

19. února 2026  10:47

Jaroměř si připomíná výročí 900 let, při svíčkách dojde na knížete i mumie

Náměstí Československé armády v Jaroměři čeká revitalizace. (4. listopadu 2025)

Celý rok se v Jaroměři na Náchodsku nese ve znamení oslav výročí 900 let. První doložená zpráva o Jaroměři se týká roku 1126 a zmiňuje hrad založený přemyslovským knížetem Jaromírem. Na tomtéž místě...

19. února 2026  10:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Požár v Bohnicích zřejmě založil pacient, který při něm zemřel. Předcházel mu konflikt

Hasiči zasahovali v areálu bohnické léčebny v Praze. Kvůli ohni zemřel jeden...

Středeční požár v areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích byl založen úmyslně. S největší pravděpodobností ho má podle vyšetřovatelů na svědomí muž, který na místě zemřel. Byl to pacient...

19. února 2026  10:32,  aktualizováno  10:39

D35 odvedla z Vysokého Mýta 60 procent náklaďáků, ukazují data mýtného systému

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Dálniční obchvat Vysokého Mýta otevřený na sklonku loňského roku zbavil město velké části tranzitní dopravy. Vyplývá to z dat, která server iDNES.cz získal od provozovatele satelitního systému...

19. února 2026  10:32

Biatlon na ZOH 2026: Program pokračuje v pátek. Kteří Češi se postaví na start?

Krásné počasí, nabitá tribuna, lehký vítr. Podmínky pro sprint mužů v...

Na zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se čeští fanoušci těšili i kvůli biatlonu. Soutěže probíhají ve známém areálu v Anterselvě. Dalším soubojem o medaile je závod s hromadným startem mužů...

19. února 2026  10:30

Vážné problémy se statikou. Rekonstrukce keramické školy potrvá déle

Studie společnosti Petr Hájek Architekti uspěla v soutěži na budoucí podobu...

Problémy provázejí rekonstrukci a dostavbu Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Stav historické budovy je horší, než se čekalo. Podle krajské radní Michaly...

19. února 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Spory v úřadě i s předchůdci. Křečkovi po šesti letech končí mandát ombudsmana

Ombudsman Stanislav Křeček

Od roku 2013 nejprve působil Stanislav Křeček šest let jako zástupce veřejného ochránce práv, stejně dlouhé období pak strávil coby nejvyšší představitel této instituce sídlící v Brně. Už samotné...

19. února 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Vysáté peníze šly na luxusní telefon. Policie hledá podvodnici i muže, který ho vyzvedl

Objednaný mobil si v pražském obchodním centru vyzvedl neznámý muž.

Policisté z Veselí nad Lužnicí na Táborsku vyhlásili pátrání po důležitém svědkovi, který v pražském obchodním centru vyzvedl objednaný mobil v hodnotě 35 tisíc korun. Právě taková částka zmizela z...

19. února 2026  10:12

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Semifinálové dvojice jsou jasné. Kdy souboje o medaile začínají?

Kanadská euforie po gólu Česku.

Zimní olympiáda 2026 jde do finále. O medaile se hraje také v hokejovém turnaji. Semifinále jsou na programu v pátek 20. února. Suverénně do něj postoupilo zejména Slovensko.

19. února 2026  10:11

Jazzinec bude plný premiér, ozdobí jej americký kytarista Bill Frisell

Hlavní hvězdou festivalu Jazzinec bude americký jazzový kytarista Bill Frisell.

Organizátoři trutnovského festivalu Jazzinec i letos překvapí publikum řadou premiér. Osmadvacátý ročník v sobotu 21. února zahájí britský saxofonista Gilad Atzmon. Headlinerem finálového večera v...

19. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.