Společnost Univar Solutions rozšiřuje portfolio ingrediencí o exkluzivní smlouvu o distribuci kyseliny glykolové v regionu EMEA

Společnost Univar Solutions B.V., dceřiná společnost Univar Solutions LLC („Univar Solutions" nebo „společnost"), přední světový poskytovatel řešení pro uživatele specializovaných ingrediencí a chemikálií, oznámila prostřednictvím své divize Ingredients + Specialties nové exkluzivní distribuční partnerství se skupinou CABB Group, předním dodavatelem smluvní výroby a jemné chemie, který se specializuje na zakázkové aktivní ingredience a vysoce čistá řešení pro oblast life sciences, péče o tělo, pěstitelství a specializovaných aplikací. Nová distribuční smlouva zahrnuje kyselinu glykolovou na vybraných trzích v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (EMEA)*.
„Jsme potěšeni, že můžeme oznámit naše partnerství se skupinou CABB Group v oblasti kosmetiky a péče o tělo, péče o domácnost a průmyslového úklidu v regionu EMEA. Společně se zaměříme na účinnost a výkon pro zákazníky i koncové spotřebitele," uvedl Nick Powell, generální ředitel divize Ingredients + Specialties ve společnosti Univar Solutions. „Tato strategické aliance posiluje naši schopnost dodávat kvalitní, inovativní ingredience. Jsme přesvědčeni, že společně dokážeme nabídnout větší hodnotu prostřednictvím řešení glykolové kyseliny, která uspokojí rostoucí poptávku po všestranných spotřebitelských produktech v regionu."
Kyselina glykolová se běžně používá v kosmetických a kožních produktech a procedurách a je široce uznávaná pro svou účinnost při exfoliaci, obnově pokožky, čistící účinnosti a hydrataci. Díky nízké toxicitě, nehořlavosti a absenci těkavých organických látek je také velmi vhodná pro technické aplikace v domácím a průmyslovém čištění. Řešení kyseliny glykolové v rámci nového partnerství zahrnují GLYCOS® Clear 70 a GLYTECH® Basic 70.
„Tato nová spolupráce se skupinou CABB Group posiluje náš závazek dodávat vysoce výkonná řešení se spolehlivou dodávkou a technickou dokonalostí," uvedl James Peterson, globální viceprezident divize CARE ve společnosti Univar Solutions. „Společně umožňujeme našim zákazníkům na klíčových trzích inovace a růst. Tyto ingredience jsou navíc efektivní, všestranné a různorodé a očekáváme, že se budou v moderních rutinách péče o pleť a tělo čím dál populárnější."
„Široký tržní dosah, vysoká technická odbornost a závazek ke kvalitní zákaznické podpoře činí ze společnosti Univar Solutions ideálního partnera pro rozšíření dostupnosti našich produktů," uvedl Tobias Schalow, generální ředitel skupiny CABB Group. „Toto exkluzivní partnerství nepochybně podpoří růst kyseliny glykolové na trzích EMEA. Jakožto světový lídr ve specializované chemii se skupina CABB Group zavazuje dodávat konzistentní a spolehlivé produkty v oblasti péče o tělo a dalších segmentů. Díky více než 40 letům zkušeností s kyselinou glykolovou skupina CABB nadále zvyšuje kvalitu produktů a standardy bezpečnosti."
Zařazení kyseliny glykolové do portfolia divize Ingredients + Specialties společnosti Univar Solutions je součástí strategické iniciativy firmy investovat do oblastí s vysokým růstovým potenciálem a posílit portfolio ingrediencí, které umožňuje zákazníkům vytvářet diferencované a vysoce výkonné produkty. Zákazníci, kteří se chtějí dozvědět více o kyselině glykolové a komplexní nabídce produktů a služeb divize Ingredients + Specialties společnosti Univar Solutions, mohou navštívit univarsolutions.co.uk/.
* Mezi trhy zahrnuté ve smlouvě patří: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Spojené království, Irsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Řecko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Dubaj, Omán, Katar, Bahrajn, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán.
O společnosti Univar Solutions
Společnost Univar Solutions je předním globálním distributorem specializovaných chemikálií a ingrediencí, který zastupuje špičkové portfolio od předních světových výrobců. Díky největší soukromé přepravní flotile v oboru, technickému obchodnímu týmu, bezkonkurenčním logistickým znalostem, hlubokým znalostem trhu a předpisů, vývoji formulací a receptur a pokročilým digitálním nástrojům je společnost dobře připravena nabízet řešení na míru a služby s přidanou hodnotou pro široké spektrum trhů, odvětví a aplikací. Při naplňování svého poslání – udržet komunity zdravé, dobře zásobené, čisté a bezpečné – se Univar Solutions zavazuje pomáhat zákazníkům a dodavatelům inovovat a soustředit se na společný růst. Další informace naleznete na webu univarsolutions.com.
O společnosti Ingredients + Specialties spadající pod Univar Solutions
Divize Ingredients + Specialties společnosti Univar Solutions přináší nejlepší produkty, odborníky a výsledky zákazníkům a dodavatelům specializovaných ingrediencí, kteří chtějí podporovat moderní život. Kombinací vědy, inovací a hluboké odbornosti s předním portfoliem specializovaných produktů pomáháme nacházet řešení potřebná k bezpečnému zlepšování životů a komunit po celém světě. Další informace najdete na univarsolutions.com.
O skupině CABB Group
Skupina CABB Group je předním dodavatelem kontraktní výroby a jemných chemikálií, která se specializuje na zakázkové aktivní ingredience a vysoce čistá řešení pro oblast life sciences, péče o tělo, pěstitelství a specializovaných aplikací. Skupina CABB Group kombinuje nejmodernější technologie s globální sítí velkoobjemové výroby, aby poskytovala spolehlivá, udržitelná a nákladově efektivní řešení pro oblast složité chemie. S 1200 zaměstnanci, obratem přibližně 600 milionů eur a šesti globálními výrobními závody je CABB Group vaším partnerem v jemné chemii, který přeměňuje složité chemické procesy na spolehlivá a efektivní řešení. Další informace najdete na cabb-chemicals.com.
Prohlášení a informace týkající se budoucího vývoje
Tento text obsahuje v souladu s platnými právními předpisy „výhledová prohlášení" týkající se finančních a provozních záležitostí souvisejících s podnikáním společnosti. Výhledová prohlášení lze obecně rozpoznat podle výrazů jako „věří", „očekává", „může", „bude", „mělo by", „mohlo by", „usiluje", „zamýšlí", „plánuje", „odhaduje", „předpokládá" nebo jiných obdobných výrazů. Všechna výhledová prohlášení obsažená v tomto sdělení podléhají tomuto upozornění.
Výhledová prohlášení podléhají známým i neznámým rizikům a nejistotám, z nichž mnohé mohou být mimo kontrolu společnosti. Mohou vést k nenaplnění očekávání nebo mohou jinak podstatně a nepříznivě ovlivnit podnikání společnosti, její finanční situaci, výsledky hospodaření nebo peněžní toky. Ačkoli jsou výhledová prohlášení založena na předpokladech, které vedení považuje za přiměřené, upozorňujeme, že výhledové informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují záruku budoucích událostí či výsledků a že skutečné události nebo výsledky se mohou podstatně lišit od těch, které jsou ve výhledových informacích obsaženy nebo z nich vyplývají. Další informace o faktorech, které mohou společnost ovlivnit, naleznete v nejnovější výroční zprávě společnosti a dalších finančních zprávách, včetně informací uvedených v části „Rizikové faktory". Jakékoli výhledové prohlášení vyjadřuje názor společnosti pouze k datu tohoto sdělení a nemělo by být považováno za vyjádření názoru společnosti k jakémukoli pozdějšímu datu. Společnost nepřebírá žádnou povinnost tato výhledová prohlášení aktualizovat s výjimkou případů, kdy to vyžadují právní předpisy.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2915876/UNIVAR_SOLUTIONS_LLC__Ingredients_Specialties_Logo.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2915877/UNIVAR_SOLUTIONS_LLC__Partnership.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2352471/Univar_Solutions_LLC_Logo.jpg
KONTAKT: Kontakt pro média, Dwayne Roark, +1 331-777-6031, mediarelations@univarsolutions.com