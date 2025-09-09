Společnost Universal Robots představuje UR8 Long: Navrženo pro řešení nejnáročnějších a prostorově omezených automatizačních úloh

Chicago 9. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Universal Robots (UR), přední světový výrobce kolaborativních robotů (cobotů), dnes na veletrhu FABTECH v Chicagu představila nový přírůstek do svého portfolia, UR8 Long. Průmyslového kolaborativního robota s dlouhým dosahem je možné objednat již nyní a jeho dodávky budou zahájeny v říjnu.

Model UR8 Long s dosahem 1750 mm a štíhlým profilem kombinuje dosah, stabilitu a přesnost v robustním, kompaktním a lehkém provedení s užitečným zatížením 8 kg. Díky tomu je ideální pro prostorově omezené sestavy a průmyslové úkoly, od složitých svařenců po přesné vychystávání dunáží a flexibilní vícebodové kontroly.

„UR8 Long dosáhne dál a zvládne víc než kdykoli předtím. Je navržen tak, aby pomáhal lidem a firmám pracovat rychleji, bezpečněji a s menší fyzickou námahou," řekl Jean Pierre Hathout, prezident společnosti Universal Robots. „Ať už jde o zvedání, přesouvání nebo manipulaci s úkoly, které se opakují nebo jsou náročné na tělo, tento robot vám práci usnadní. Jeho delší dosah znamená, že může pokrýt větší prostor, a jeho pokročilé funkce otevírají nové možnosti automatizace práce, která se dříve prováděla ručně."

UR8 Long pracuje s PolyScope 5 i PolyScope X, špičkovou softwarovou platformou UR, a lze jej rozšířit o MotionPlus - novou pokročilou technologii řízení pohybu UR, která umožňuje snadnou integraci s lineárními osami, rotačními polohovadly a rotačními otočnými stoly pro přesné řízení, plynulejší trajektorie a konzistentní přesnost.

V kombinaci s vylepšenými funkcemi freedrive UR mohou uživatelé ručně vést rameno s přesností a lehkostí - programování "lead-to-teach" je tak intuitivnější a umožňuje rychlé a ergonomické nastavení i u složitých dílů, a to vše bez nutnosti použití vrstvených rozhraní nebo externích nástrojů. Díky nižší hmotnosti UR8 Long - o 30 % nižší než UR20 - a kompaktnímu provedení zápěstí je také ideální pro montáž na portály, kolejnice nebo stropní systémy.

Ideální pro svařování

Díky dlouhému dosahu, pokročilému řízení pohybu a hvězdné přesnosti a opakovatelnosti je UR8 Long ideální pro svařování. „UR8 Long přináší snadnější výuku než tradiční svařovací roboty, lepší kvalitu svarů než ruční svařování a celkově méně předělávek, což šetří čas i peníze," řekl Will Healy III, globální manažer pro průmysl vyráběných kovů ve společnosti Teradyne Robotics. „UR8 Long byl navržen s ohledem na kolaborativní svařování, což zvyšuje produktivitu a pomáhá vedoucím pracovníkům přilákat nové talenty, kteří jsou často více motivováni k obsluze robota než k opakovanému ručnímu svařování."

Ideální pro vychystávání zásobníků

Delší dosah v kombinaci s kompaktní přírubou nového robota a rychlými zápěstními klouby umožňuje více pozic pro vychystávání a robot snadno dosáhne hluboko do rohů zásobníků. Všechny tyto funkce jsou velmi žádané v průmyslových odvětvích, jako je automobilový průmysl, kde se UR8 Long bez problémů integruje do prostorově omezených buněk a nabízí více sběrů na jeden zásobník a více nepřerušovaných pracovních postupů. Vylepšená architektura kloubů přináší až o 30 % rychlejší časy cyklů ve srovnání s předchozími generacemi cobotů.

O společnosti Universal Robots

Společnost Universal Robots je celosvětově přední dodavatel v oblasti kolaborativní robotiky (cobotů), která se používá v celé řadě průmyslových odvětví. Naše poslání je jednoduché: Automatizace pro každého. Kdekoli. Po celém světě se prodalo více než 100.000 cobotů . Naše uživatelsky přívětivá platforma je podporována intuitivním softwarem PolyScope, oceňovanými školeními, komplexními službami, a největším ekosystémem cobotů na světě, který našim zákazníkům přináší inovace a možnost volby.

Společnost Universal Robots je součástí Teradyne Robotics, divize společnosti Teradyne (NASDAQ:TER), předního dodavatele automatických testovacích zařízení a pokročilých robotických technologií. Další informace naleznete na adrese www.universal-robots.com.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.