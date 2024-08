Společnost UTime zahájila finanční a právní due diligence společnosti Bowen Therapeutics

Bowen Therapeutics, se má stát klíčovou součástí strategie expanze společnosti UTime. Společnost Bowen Therapeutics se od svého založení těší dobré pověsti v odvětví zdravotnických technologií. Její jedinečné výzkumné a vývojové schopnosti a inovativní technologie jsou v oboru široce uznávány. Zejména její pokrok ve vývoji vakcíny proti opičím neštovicím přispěl k řadě průlomových technologií v celosvětovém zdravotnictví. Společnost UTime hodlá navrhovanou akvizici využít k integraci pokročilých technologií a výzkumných a vývojových kapacit společnosti Bowen Therapeutics, aby usnadnila technologické inovace a expanzi společnosti na trhu v oblasti zdravotní péče.

Finanční a právní prověrka společnosti Bowen Therapeutics je zásadním krokem, který společnost UTime potřebuje k zajištění své investice a k vybudování pevného informačního základu pro své rozhodnutí o akvizici. Proces due diligence se bude týkat široké škály aspektů podnikání a činnosti společnosti Bowen Therapeutics a bude zahrnovat hloubková šetření a analýzy. Z hlediska finanční due diligence se společnost UTime zaměří zejména na finanční výkazy, aktiva a pasiva a stav peněžních toků společnosti Bowen Therapeutics. Kromě toho bude společnost UTime kontrolovat daňové záznamy a účetní systémy společnosti Bowen Therapeutics, aby zajistila soulad s mezinárodními standardy finančního výkaznictví. Právní due diligence se naopak zaměřuje na přezkoumání právních záležitostí společnosti Bowen Therapeutics, mimo jiné včetně struktury řízení společnosti, zákonnosti smluv, práv duševního vlastnictví a existence jakýchkoli probíhajících soudních sporů nebo porušení právních předpisů. Tento proces je velmi důležitý, aby se předešlo možným právním rizikům.

Due diligence je složitý a náročný proces, který zahrnuje řadu aspektů. V průběhu due diligence bude společnost UTime schopna získat komplexní představu o podnikání a činnosti společnosti Bowen Therapeutics, posoudit potenciální rizika a příležitosti a učinit rozhodnutí, která budou v souladu s dlouhodobou strategií růstu společnosti.

O společnosti UTime Limited

Společnost UTime Limited, založená v roce 2008, poskytuje cenově výhodná mobilní zařízení spotřebitelům po celém světě a pomáhá jednotlivcům s nízkými příjmy ze zavedených trhů, včetně Spojených států a rozvíjejících se trhů, jako je Indie a země v jižní Asii a Africe, získat lepší přístup k aktuálním mobilním technologiím. V roce 2024 se společnost UTime zavázala transformovat oblast zdraví a wellness prostřednictvím inovativních lékařských nositelných technologií. Využitím špičkového výzkumu a strategických partnerství se společnost UTime snaží poskytovat účinná řešení pro prevenci nemocí v celosvětovém měřítku. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti na adrese http://www.utimeworld.com/.

Výhledová prohlášení

Prohlášení v této tiskové zprávě o budoucích očekáváních, plánech a vyhlídkách, jakož i jakákoli jiná prohlášení týkající se záležitostí, které nejsou historickými fakty, mohou představovat „výhledová prohlášení" ve smyslu § 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů, a amerického Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Slova „očekávat", „věřit", „pokračovat", „mohl", „odhadovat", „očekávat", „zamýšlet", „může", „plánovat", „potenciální", „předvídat", „projektovat", „měl by", „cíl", „bude", „by" a podobné výrazy označují, že se jedná o výhledová prohlášení, ačkoli ne všechna výhledová prohlášení tato identifikační slova obsahují. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků uvedených v těchto výhledových prohlášeních v důsledku různých důležitých faktorů uvedených v části „Rizikové faktory" ve výroční zprávě na formuláři 20-F předložené Komisi pro cenné papíry a burzy (U.S. Securities and Exchange Commission) dne 30. července 2024. Veškerá výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě se vztahují pouze k datu jejího vydání a společnost se výslovně zříká jakékoli povinnosti aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo z jiného důvodu.

Pro více informací kontaktujte:

Eaky Tan

eaky@westock.com