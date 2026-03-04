Společnost Valeo zveřejnila výsledky za rok 2025

• Tržby ve výši 20,9 miliardy eur, což představuje nárůst o 0,5 %
• Silná obchodní dynamika - objem přijatých objednávek vzrostl o 38 % za rok na 24,6 miliardy eur (nárůst o 47 % ve druhém pololetí). Společnost získala svou první zakázku na systémy pro skladování energie v bateriích (BESS) v hodnotě 225 milionů dolarů
• Zlepšení provozní marže na 977 milionů eur, což představuje 4,7 % tržeb, tj. nárůst o 0,4 procentního bodu ve srovnání s rokem 2024
• Potvrzen očekávaný nárůst v generování hotovosti
• Volný peněžní tok před jednorázovými restrukturalizačními náklady dosáhl rekordní výše 756 milionů eur, zatímco potřeba provozního kapitálu vzrostla o 301 milionů eur
- Volné cash flow po jednorázových restrukturalizačních nákladech ve výši 589 milionů eur a volné cash flow po odečtení čistých finančních úroků ve výši 371 milionů eur, v souladu s cíli
• Čistý zisk vzrostl o 23 % na 200 milionů eur
• Čistý dluh ve výši 4022 milionů eur, což představuje míru zadluženosti 1,3x včetně nepříznivého měnového efektu ve výši 263 milionů eur
• Dividenda ve výši 0,44 eura na akcii, která bude navržena na valné hromadě akcionářů dne 21. května 2026
V roce 2026, v souladu s trajektorií stanovenou v programu Elevate 2028, si Valeo klade za cíl dále zlepšit ziskovost a tvorbu hotovosti v prostředí, které zůstává náročné. Skupina si stanovila následující cíle:
- Tržby v rozmezí 20 až 21 miliard eur, což odráží stagnující organický růst v prodeji dílů do nových vozů
- Provozní marže mezi 4,7 % a 5,3 % z tržeb
- Volné cash flow (po odečtení čistých finančních nákladů) nad 400 milionů eur)
Christophe Périllat, generální ředitel společnosti Valeo, uvedl: „Výsledky za rok 2025 ukazují, že společnost Valeo posílila svou pozici a že plán Elevate 2028 je již v plném proudu: pokračovali jsme ve zlepšování ziskovosti společnosti a dosáhli jsme očekávaného obratu v tvorbě hotovosti s rekordní úrovní cash flow z provozní činnosti.
Solidní úroveň přijatých objednávek podtrhuje sílu obchodní strategie společnosti Valeo a poskytuje bytelný základ pro naši růstovou trajektorii. Společnost Valeo expanduje v regionech, které budou hnacím motorem budoucího růstu. Její světově proslulé technologické prvenství se v roce 2025 potvrdilo a nejnovější inovace, zejména v oblasti softwarově definovaných vozidel a asistenčních systémů řidiče, budou postupně zaváděny do vozidel uváděných na trh v roce 2026.
Dosažené výsledky odráží odhodlání a odolnost našich týmů po celém světě, jejichž agilita, odhodlání a silný smysl pro solidaritu byly klíčové pro dosažení zmíněných cílů.
Na základě tohoto výkonu a v prostředí, které zůstává náročné, vstupujeme do roku 2026 s cílem pokračovat ve zlepšování ziskovosti a generování hotovosti. Začleněním této dynamiky do programu Elevate 2028 potvrzujeme naše přesvědčení, že společnost Valeo má ideální předpoklady k tomu, aby využila všechny příležitosti transformace v odvětví automobilového průmyslu a stala se v roce 2028 silnější, agilnější a vedoucí skupinou v oboru díky robustním základům a solidním předpokladům růstu.“
Kompletní tiskovou zprávu včetně tabulkové části připojujeme v anglickém originálu zde.
