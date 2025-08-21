Společnost Vital Materials představuje technologii CT s photon-counting detektory pro snímání kvantového toku

Photon-counting detektory, které tvoří jádro technologie PCCT, se zásadně liší od tradičních energy-integrating detektorů (EID). U klasických CT je nutné, aby se rentgenové fotony nejprve převedly na viditelné světlo a teprve poté na elektrické signály. Naproti tomu detektor PCCT využívá polovodičové materiály: rentgenové fotony excitují elektrony, čímž vznikají páry elektron–díra úměrné energii fotonů. Tyto nosiče náboje jsou následně separovány elektrickým polem a vytvářejí elektrické pulzy. Speciálně navržené integrované obvody (ASIC) pak třídí tyto pulzy do energetických pásem, což umožňuje přesné počítání fotonů a vysoké energetické rozlišení. Tato průlomová technologie poskytuje klíčovou technologickou podporu pro multienergetické spektrální zobrazování, čímž výrazně zvyšuje diagnostickou hodnotu lékařského zobrazování.
V současnosti detektory PCCT primárně využívají tři materiály: kadmium-zinečnatý tellurid (CdZnTe či CZT), tellurid kademnatý (CdTe) a Deep Silicon. CZT se díky svým vynikajícím detekčním schopnostem prosazuje jako průlomová technologie pro medicínské zobrazování nové generace. Hlavní hodnota systému VITA Genesis spočívá nejen v použití detektoru založeného na CZT, ale především v tom, že přichází s plné vertikální integrační technologií PCCT. Ta zahrnuje čištění a legování ultračistých kovů, růst a zpracování monokrystalů, návrh a vývoj komponent, integraci do CT systému a vývoj zobrazovacích algoritmů, čímž vytváří globální vzor pro oblast PCCT.
Kontakt:
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2754196/Vital_Materials.jpg