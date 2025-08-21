Společnost Vital Materials představuje technologii CT s photon-counting detektory pro snímání kvantového toku

Peking 21. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Ve dnech 15.–17. srpna se v Pekingu konal 31. ročník Mezinárodní výstavy a vědecké konference lékařského vybavení (China-Hospeq 2025). Společnost Vital Materials zde oficiálně představila VITA Genesis, první plně čínské CT s photon-counting detektory (PCCT). Tento krok znamená vstup celosvětové zobrazovací medicíny do éry snímání „kvantového toku" a posiluje čínské inovace v oblasti precizní diagnostiky a léčby.

Photon-counting detektory, které tvoří jádro technologie PCCT, se zásadně liší od tradičních energy-integrating detektorů (EID). U klasických CT je nutné, aby se rentgenové fotony nejprve převedly na viditelné světlo a teprve poté na elektrické signály. Naproti tomu detektor PCCT využívá polovodičové materiály: rentgenové fotony excitují elektrony, čímž vznikají páry elektron–díra úměrné energii fotonů. Tyto nosiče náboje jsou následně separovány elektrickým polem a vytvářejí elektrické pulzy. Speciálně navržené integrované obvody (ASIC) pak třídí tyto pulzy do energetických pásem, což umožňuje přesné počítání fotonů a vysoké energetické rozlišení. Tato průlomová technologie poskytuje klíčovou technologickou podporu pro multienergetické spektrální zobrazování, čímž výrazně zvyšuje diagnostickou hodnotu lékařského zobrazování.

V současnosti detektory PCCT primárně využívají tři materiály: kadmium-zinečnatý tellurid (CdZnTe či CZT), tellurid kademnatý (CdTe) a Deep Silicon. CZT se díky svým vynikajícím detekčním schopnostem prosazuje jako průlomová technologie pro medicínské zobrazování nové generace. Hlavní hodnota systému VITA Genesis spočívá nejen v použití detektoru založeného na CZT, ale především v tom, že přichází s plné vertikální integrační technologií PCCT. Ta zahrnuje čištění a legování ultračistých kovů, růst a zpracování monokrystalů, návrh a vývoj komponent, integraci do CT systému a vývoj zobrazovacích algoritmů, čímž vytváří globální vzor pro oblast PCCT.

Jen pro kontrolu, míváte „létací sny?" Na Letní Letné předvedl soubor Air Gym Art Company akrobacii na zemi i ve vzduchu při hledání ztraceného létacího snu č. 311.

vydáno 21. srpna 2025  8:41

vydáno 21. srpna 2025  8:41

