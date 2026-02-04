Společnost Voltage Energy oznamuje plánované zřízení globálního sídla v Roxboro v Severní Karolíně

Chapel Hill (Severní Karolína) 4. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Voltage Energy Group ("Voltage Energy"), přední americký poskytovatel řešení v oblasti solární a čisté energie založený v Severní Karolíně, dnes oznámila zřízení nového výrobního závodu v USA a pokrok při přípravách na zřízení globálního sídla v Roxboro v okrese Person County v Severní Karolíně, včetně akvizice a modernizace pozemku o rozloze 72 akrů s výrobní plochou 246.079 čtverečních stop (22 860 čtverečních metrů). Tento krok odráží dlouhodobou strategii společnosti budovat a rozšiřovat své globální operace ze svých amerických kořenů.

Společnost Voltage Energy, založená v roce 2015 a v současné době se sídlem v Chapel Hill v Severní Karolíně, poskytuje ve velkém rozsahu řešení elektrické rovnováhy systémů (EBOS) pro solární projekty v celosvětovém měřítku. Jakmile bude závod v Roxboro uveden do provozu, stane se globálním sídlem společnosti.

S rozšiřováním provozu se očekává, že zařízení vytvoří místní pracovní příležitosti a podpoří ekonomiku okresu Person County prostřednictvím udržitelného provozu a pokračujícího zapojení komunity. Při podpoře tohoto dlouhodobého plánu růstu Voltage Energy předpokládá, že v příštích třech letech udrží vysokou úroveň investic, aby mohla rozšířit provoz a přinést trvalé ekonomické a komunitní výhody.

„Severní Karolína byla vždy základem společnosti Voltage Energy," řekl Bob Slack, technický ředitel Voltage Energy. „Rozšířením naší výrobní základny a plánováním budoucího globálního sídla zde posilujeme náš závazek vůči zákazníkům, partnerům a místní komunitě a zároveň podporujeme dlouhodobý růst odvětví čisté energie."

Kyle Puryear, předseda sboru komisařů okresu Person County, řekl: „Jménem sboru komisařů okresu Person County jsem hrdý na to, že mohu přivítat společnost Voltage Energy v naší komunitě. Jsme vděční, že si společnost Voltage vybrala náš okres jako sídlo svých aktivit, a těšíme se na dlouhodobé partnerství. Přítomnost tohoto podniku vytvoří kvalitní pracovní místa, posílí naši daňovou základnu a přispěje k našim snahám přilákat inovativní odvětví pro diverzifikovaný výrobní sektor, který je nezbytný pro posílení naší místní ekonomiky."

Cynthia Pettyová, starostka města Roxboro, řekla: „Jsem odhodlaná společnost Voltage všemožně podporovat. Ještě jednou ji srdečně vítám."

Jody Blackwell, děkan technických a výrobních programů PCC, řekl: „Jsme vděčni, že společnost Voltage Energy otevírá pobočku naproti jižnímu kampusu Piedmont Community College a našemu obchodnímu centru. Společnost Voltage přinese nové příležitosti a novou energii do oblasti našeho kampusu. Tato nová přítomnost posílí naše partnerství s místním průmyslem a vytvoří další možnosti pro vzdělávání studentů, zaměstnanost a růst komunity. Máme štěstí, že si vybrali Person County, a jsme nadšeni, že jim můžeme nabídnout podporu při zahájení tohoto nového partnerství."

O společnosti Voltage Energy Group

Společnost Voltage Energy Group ("Voltage Energy") byla založena v roce 2015 a je předním globálním poskytovatelem řešení elektrické rovnováhy systémů (EBOS) pro solární projekty v měřítku veřejných služeb. Její sídlo se nachází v Chapel Hill v Severní Karolíně a evropská pobočka ve Frankfurtu v Německu.

Společnost Voltage Energy vykazuje každoroční růst a dodává inovativní, hodnotově orientované technologie, které zvyšují efektivitu instalace, bezpečnost a dlouhodobý výkon systému. Společnost se pevně hlásí k excelentním službám a podporuje chytřejší realizaci projektů pomocí pokročilých vizualizačních nástrojů, jako jsou 3D rendery, třistašedesátistupňové prohlídky a náhledy ve virtuální realitě. Její vlajkové produkty VOLTAGE®LYNX, VOLTAGE®ALEX a VOLTAGE®IBEX lze přizpůsobit do flexibilních, na míru šitých řešení s obratností, která splňuje požadavky každého klienta, což podtrhuje trvalé zaměření společnosti na zákazníka a dlouhodobý úspěch.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2875909/Voltage_Energy_Planned_Global_Headquarters_in_Roxboro.jpg 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2701909/Voltage_Group_Logo.jpg 

 

Kontakt pro média: Shiling Shao, Marcom Manager, Voltage Energy Group, e-mail: shiling.shao@voltageenergy.com

 

 

