Společnost Westinghouse zveřejnila zprávu o ekonomických dopadech nasazení AP300™ SMR v Česku

Dnes společnost Westinghouse Electric Company Westinghouse Electric Company zveřejnila komplexní, nezávislou zprávu vypracovanou společností PricewaterhouseCoopers LLC (PwC), která poukazuje na značné ekonomické přínosy nasazení tří gigawattů (GW) jaderné energie prostřednictvím flotily malých modulárních reaktorů AP300™ (SMR) v České republice.

Zpráva odhaduje, že výrobní, inženýrská a stavební fáze programu AP300 SMR přinese 292,7 miliardy Kč hrubého domácího produktu (HDP) a 80.000 člověkoroků zaměstnanosti. Po uvedení do provozu by program AP300 SMR přispěl k HDP v České republice částkou 95,3 miliardy Kč a podpořil by celkem 8500 přímých a nepřímých pracovních míst ročně.

"Společnost Westinghouse je již více než tři desetiletí hrdým partnerem České republiky v oblasti dodávek jaderných technologií, služeb a paliva, které zajišťují bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz jaderných elektráren v zemi,“ řekl Dan Lipman, prezident společnosti Westinghouse Energy Systems. "Nasazení našeho jaderného reaktoru AP300 SMR nabízí významné přínosy pro českou ekonomiku, pracovní sílu a cíle v oblasti čisté energie na příštích 100 let.“

Další zjištění z podrobné zprávy PwC zahrnují:

• Projekt AP300 poskytne špičkové jaderné dovednosti dnešním inženýrům, chemikům a technikům prostřednictvím partnerství s místními vysokoškolskými institucemi. Více než 3000 místních zaměstnanců bude vyškoleno pro práci v projektu, jakmile bude uveden do provozu.

• Český dodavatelský řetězec může být využit pro budoucí globální vývoj AP300 SMR, který by přinesl dalších 4,8 miliardy Kč HDP za každý instalovaný blok, stejně jako pro pokročilé projekty tlakovodních reaktorů AP1000® společnosti Westinghouse po celém světě.

• Technologie AP300 SMR společnosti Westinghouse je v souladu s evropskými závazky Green Deal a podporuje cíle České republiky v oblasti energetického přechodu. Tento program SMR zajistí bezemisní energii pro napájení nejméně 1,95 milionu domácností v Česku.

Zpráva navazuje na červnový průzkum veřejného mínění, který provedla agentura NMS Market Research ve spolupráci s Českou energetickou aliancí (ČEA) a společností Westinghouse a podle kterého 72 % Čechů podporuje využívání jaderné energie.

Modulární reaktor AP300 je jediným SMR založeným na pokročilém velkém reaktoru generace III+, který je již v provozu na celém světě. Společnost Westinghouse plánuje certifikaci projektu do roku 2027 a zahájení první výstavby do roku 2030, přičemž provozní blok by měl být k dispozici na začátku roku 2030. Projekt AP300 SMR je zvažován v rámci britského programu Great British Nuclear a je předmětem dalších úvah zákazníků v Evropě a Severní Americe.

Stáhněte si celou zprávu – „The Economic Impact of Westinghouse's AP300 Small Modular Reactor Fleet Project for Czech Republic“ (Ekonomický dopad projektu flotily malých modulárních reaktorů AP300 společnosti Westinghouse pro Českou republiku)- si můžete stáhnout zde.

Společnost Westinghouse Electric Company utváří budoucnost bezuhlíkové energie poskytováním bezpečných, inovativních jaderných a dalších čistých energetických technologií a služeb po celém světě. Společnost Westinghouse dodala v roce 1957 první komerční tlakovodní reaktor na světě a její technologie jsou základem téměř poloviny provozovaných jaderných elektráren na světě. Díky více než 135 letům inovací je společnost Westinghouse preferovaným partnerem pro pokročilé technologie pokrývající celý životní cyklus jaderné energie. Další informace naleznete na adrese www.westinghousenuclear.com a sledujte nás na Facebooku, LinkedIn a X.

