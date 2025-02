Společnost Wrike na pozici senior viceprezidenta personálního oddělení jmenuje Remka Verheula, který bude v rozšiřovat kulturu vysoké výkonnosti v nové éře růstu

Společnost Wrike, platforma pro inteligentní řízení práce, dnes oznámila, že Remko Verheul byl jmenován do funkce senior viceprezidenta personálního oddělení. Vzhledem k tomu, že společnost Wrike pokračuje v integraci systému Klaxoon, povede Verheul kulturní a organizační evoluci, která posílí špičkový tým společnosti Wrike, urychlí inovace a nastaví nové průmyslové měřítko pro to, jak se moderní organizace budují, rozšiřují a prosperují.

"Budoucnost práce patří těm, kteří inovují, postupují rychle a dávají svým lidem možnost vykonávat práci na nejvyšší úrovni,“ řekl Thomas Scott, generální ředitel společnosti Wrike. "Společnost Wrike se nejen rozrůstá, nedávnou akvizicí společnosti Klaxoon, platformy pro vizuální spolupráci typu "vše v jednom“, ale budujeme něco skutečně transformativního. Abychom toho dosáhli, budeme pokračovat ve zvyšování kvalifikace elitní pracovní síly, která se vyžívá ve spolupráci, agilitě a dopadu. Remko je lídr, který zajistí, aby naši lidé byli vybaveni, inspirováni a připraveni řídit to, co bude následovat.“

Verheul má více než 25 let zkušeností s vedením globálních lidských zdrojů a stál v čele některých z nejuznávanějších, rychle rostoucích značek, včetně Adidas, Swarovski, Albelli, Travix a Happy Horizon. Vedl kulturní transformace, posiloval vysoce výkonné týmy a úspěšně integroval více než 10 společností prostřednictvím rozsáhlých fúzí a akvizic. Nyní nastupuje do společnosti Wrike, aby navázal na již tak výjimečné zaměstnance a zajistil, aby každý pracovník společnosti Wrike měl možnost vykonávat svou nejvlivnější a nejinovativnější práci.

"Ke společnosti Wrike mě přitahovala její neutuchající snaha – nejen budovat budoucnost řízení práce, ale také vytvářet prostředí, v němž její lidé zůstávají středobodem všeho dění,“ řekl Verheul. "S tím, jak společnost Wrike postupuje vpřed s integrací společnosti Klaxoon, nejenže utváříme budoucnost práce – dokazujeme, co je možné, a utváříme způsob, jakým organizace dosahují úspěchu. Práce by měla být bezproblémová, s vysokým dopadem a vytvořená pro škálování. Máme neuvěřitelný základ, odvážnou vizi a pracovní sílu, která je připravena definovat další éru úspěchu. Je to hnutí a já jsem nadšený a poctěný, že ho mohu pomáhat rozvíjet a vést.“

Verheulovo vedení zlepší zážitky ve společnosti Wriker a posílí pracovní prostředí, kde se zaměstnanci cítí inspirováni, oceňováni a podporováni v každé fázi své kariéry. Jeho hluboké odborné znalosti v oblasti inovací v oblasti lidských zdrojů, globální strategie pracovní síly a škálování prosperujících organizací zajistí, že společnost Wrike bude i nadále místem, kde rostou špičkové talenty, týmy hladce spolupracují a poslání společnosti se uskutečňuje prostřednictvím jejích lidí.

