Společnost XCMG představila novou generaci těžkého nákladního vozidla s alternativním pohonem pro dálkovou nákladní dopravu

Společnost XCMG začala model Hanjing vyvíjet v roce 2023 – navštívila hlavní logistická centra a spolupracovala s velkými logistickými společnostmi na určení požadavků na dojezd, nabíjení, efektivitu a spolehlivost. Inženýři společnosti XCMG se poté zaměřili na elektrické hnací ústrojí, centralizované řízení teploty, rozdělování točivého momentu a rekuperační brzdění, aby vozidlo optimalizovali pro reálný dálkový provoz.
Model Hanjing je vybaven kabinou s nízkým aerodynamickým odporem, vlastní integrovanou elektrickou hnací nápravou a inteligentním řízením navrženým ke snížení spotřeby energie. Jeho architektura 800 V podporuje rychlonabíjení v megawattové třídě, díky němuž se baterie nabije z 20 % na 80 % za méně než 20 minut. Model Hanjing kombinuje karoserii z oceli lisované za tepla s pevností 1 500 MPa s několika systémy tepelné ochrany baterie, což zvyšuje bezpečnost vozidla i baterie. Řidičům na dálkových trasách pomáhá centrální doménová řídicí jednotka, asistent jízdy s dálniční navigací a digitální kokpit.
Před uvedením na trh absolvoval model Hanjing zkoušky v extrémním horku a extrémním chladu, ve vysoké nadmořské výšce, zkoušky brodivosti a nárazové zkoušky. Na zkušebním polygonu v Jen-čchengu rovněž absolvoval 24hodinovou vytrvalostní zkoušku, během níž při plném zatížení a celkové hmotnosti 49 tun ujel 2 198 kilometrů, čímž prokázal své schopnosti v náročných podmínkách dálkového provozu s těžkým nákladem.
Společnost XCMG rovněž poskytuje nabíjecí infrastrukturu, propojenou správu vozového parku a služby po celou dobu životního cyklu, díky čemuž mají provozovatelé k dispozici integrovaný systém pro správu vozidel, nabíjení a každodenního provozu. Její platforma propojených vozidel umožňuje provozovatelům vozových parků sledovat stav vozidel a spotřebu energie a plánovat výběr vozidel a nabíjení podle svých tras.
Od ledna do července 2026 se společnost XCMG umístila v Číně na prvním místě v prodejích těžkých nákladních vozidel i tahačů s alternativním pohonem. Společnost je v prodejích těžkých nákladních vozidel s alternativním pohonem celostátní jedničkou již tři roky po sobě. Nákladní vozidla společnosti XCMG se prodávají také v Indonésii, Thajsku, Guineji a na dalších afrických trzích. Jeden z velkých indonéských těžebních zákazníků objednal dalších 100 vozidel poté, co zakoupil více než 150 bateriových sklápěčů 8×4 s kapacitou baterie 600 kWh.
Před uvedením na trh představila společnost XCMG na veletrhu IAA Transportation 2026 v německém Hannoveru užitková vozidla s alternativním pohonem a dopravní řešení pro stavebnictví a logistiku. Společnost XCMG bude i nadále přizpůsobovat své výrobky místním předpisům, podmínkám na silnicích a provozním zvyklostem a rozšiřovat využití těžkých nákladních vozidel s alternativním pohonem z pevných tras a krátkých vzdáleností na širší škálu dálkových aplikací.
KONTAKT: Zhu Semira, zhushuangshuang@xcmg.com, +86-15591807120, 0516-87565407
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59272.