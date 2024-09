Společnost Yaber se zúčastnila veletrhu IFA 2024 s velkým úspěchem: Projektor řady K3 Premier získal 11 mediálních ocenění

Berlín (Německo) 12. září 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Projektor Yaber řady K3 získal během veletrhu IFA 11 prestižních ocenění "Best of IFA 2024" a "Most Innovative" od významných médií, jako jsou Trusted Reviews, SlashGear, Android Police, House Digest, Gadgety Awards, Geek Spin, CGMagazine, Android Headlines, TechRadar, Phandroid nebo The Shortcut. Zprávy o řadě K3 se médii stále šíří a nadále upevňují pozici společnosti Yaber jako průkopníka v oblasti zábavních projektorů.