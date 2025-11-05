Společnost Yadea zazářila na veletrhu EICMA 2025 s novým modelem Yadea Velax a ekosystémem pro nabíjení za všech scénářů

Hlavním bodem prezentace společnosti Yadea byl Yadea Velax, vysoce výkonný elektrický motocykl s pozoruhodně rychlým nabíjením, které za pouhých 20 minut dobije baterii na 80 %. Verze Velax U je poháněna dvěma vyměnitelnými lithiovými bateriemi ATL 74V28Ah, které umožňují dojezd až 110 km. Jeho motor o kapacitě 3000W (s maximálním výkonem 4900 W a točivým momentem 176 N-m) zajišťuje okamžité, responzivní zrychlení. Účinnost optimalizuje režim ECO s rekuperačním brzděním. Spolehlivost i bezpečnost jezdce zajišťuje sofistikovaný systém řízení spotřeby energie s více než 40 ochrannými prvky BMS.
Vedle své hlavní funkce má Velax přinášet také zážitek z jízdy, který se vyznačuje vytříbeným komfortem a inteligentní konektivitou. Velax prošel rozsáhlým laděním a více než milionem vibračních testů, aby byla zaručena stabilní a pohodlná jízda. Spolehlivou kontrolu nad řízením zajišťuje robustní brzdový systém s 220mm kotoučovými brzdami se systémem CBS. Zážitek z jízdy navíc umocňuje sada chytrých funkcí. Uživatelé mohou k zařízení Velax bezproblémově přistupovat prostřednictvím funkce bluetooth nebo aplikace Yadea APP, která umožňuje sdílení klíčů až s pěti oprávněnými uživateli, což nabízí praktické pohodlí pro rodiny.[1]
Po modelu Yadea Keeness, prvního elektrického motocyklu na světě oceněného cenou Red Dot Award, byla na veletrhu EICMA 2025 představena také edice Yadea Keeness Long-Range Edition. Ta je poháněna lithiovou baterií 72V109Ah a dosahuje dojezdu až 170 km, takže nabízí ještě větší výdrž.
Společnost Yadea zavádí kompletní nabíjecí ekosystém, který podporuje plynulou jízdu a prodlužuje dojezd. Tato dobíjecí síť nabízí pohodlná, účinná a udržitelná energetická řešení pro každý scénář a zahrnuje domácí rychlonabíječky, solární systémy na bázi sodíku, komunitní nabíjecí stanice a skříně pro výměnu baterií.
Základním kamenem tohoto ekosystému je sodíková baterie s výjimečnou životností a více než 1 500 nabíjecími cykly. Baterie podporuje ultrarychlé nabíjení 1,5C, poskytuje spolehlivý dojezd přes 100 km a zároveň si zachovává stabilní výkon i při teplotách až -20 °C. Společnost Yadea, která symbolizuje významný pokrok v kombinaci s bezpečností, odolností a ekologičností, plánuje zpřístupnit tuto zelenou technologii dalším uživatelům po celém světě, jelikož chystá rozšíření své řady modelů poháněných sodíkem.
Osmá účast společnosti Yadea na veletrhu EICMA podtrhuje její dlouhodobý zájem o působení na globálním trhu a důslednou snahu o technologické inovace. O jejím odhodlání svědčí i strategická expanze značky v Evropě: připravuje se otevření nových vlajkových prodejen v klíčových městech včetně Milána, Curychu, Londýna a Budapešti. To je v souladu s hlavním posláním společnosti Yadea, kterým je zajišťovat globálním uživatelům úžasnou cestu, která zlepšuje zážitek z cestování pro rostoucí zákaznickou základnu.
[1] Veškeré specifikace jsou založeny na verzi Yadea Velax U
