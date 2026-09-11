Společnost Yutong otevřela své první komplexní servisní centrum v Evropě

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Stokke (Norsko) 11. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Zařízení v Norsku spojuje údržbu, kontroly a dodávky náhradních dílů a zajišťuje podporu vozových parků bateriových elektrických autobusů po celou dobu životního cyklu vozidel.

Společnost Yutong Bus 8. září v norském Stokke oficiálně otevřela své první servisní centrum Yutong (dále jen „centrum") v Evropě, na jednom místě zajišťuje předávání vozidel, poprodejní servis, dodávky náhradních dílů a odborná školení.

V souvislosti s postupujícím přechodem Norska na elektrickou veřejnou dopravu centrum rozšíří kapacity v oblasti údržby, kontrol souladu s předpisy a umožní místním servisním službám rychleji reagovat na potřeby provozovatelů čistě elektrických autobusů, čímž zákazníkům nabídne možnost přímějšího servisu a zajistí systematickou podporu provozu vozových parků po celou dobu jejich životního cyklu.

Centrum se rozkládá na ploše přibližně 38 941 m2, přičemž zastavěná plocha činí 6 074 m2 a zahrnuje sklad náhradních dílů o rozloze 2 300 m2. Centrum spojuje prezentaci značky, předávání vozidel, poprodejní servis, dodávky náhradních dílů a školicí prostory a poskytuje tak zákazníkům komplexní podporu. Centrum, jehož jádrem je společnost Yutong, sdružuje širokou škálu servisních funkcí a doplňuje stávající místní partnery a servisní kanály, díky čemuž zákazníkům nabízí přímější a flexibilnější možnosti řešení problémů a využívání servisních služeb.

„Servisní centrum je koncipováno jako komplexní centralizované servisní středisko s rozsáhlými zásobami náhradních dílů, kontrolními pracovišti, profesionálními servisními stáními a specializovaným školicím vybavením," uvedl Jack Li, generální ředitel společnosti Yutong pro střední a severní Evropu. „Efektivním provozem chceme zákazníkům pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví a maximalizovat provozuschopnost autobusů. Posilováním partnerství a rozšiřováním servisního pokrytí chceme poskytovat nákladově efektivní služby a vytvářet sdílenou hodnotu a zároveň přispívat k tomu, aby byla veřejná doprava ekologičtější, inteligentnější a inkluzivnější."

Komplexní servisní ekosystém na jednom místě: od dodávek náhradních dílů po integrovanou servisní podporu v průběhu celého životního cyklu vozového parku

Díky místnímu servisnímu centru a specializovanému týmu přímo na místě společnost Yutong sdružuje dodávky náhradních dílů, diagnostiku závad, údržbu a odborná školení do jediného servisního systému, čímž zvyšuje efektivitu servisu a poskytuje norským provozovatelům osobní dopravy a autobusů podporu vozového parku po celou dobu jeho životního cyklu. Centrum zahrnuje komplexní recepční prostory, zónu údržby a oprav, sklad náhradních dílů, prostory pro praktická školení, prostor pro vystavení vozidel a zónu věnovanou prezentaci značky a nabízí místním zákazníkům integrovaný balíček služeb zahrnující vše od prodeje a předávání vozidel až po poprodejní opravy, dodávky náhradních dílů a technická školení.

Centrum disponuje sedmi standardizovanými servisními stáními a také specializovanými stáními pro opravy hnacího ústrojí a velkých komponentů, která jsou vybavena čtyřsloupovými zvedáky, elektronickým laserovým systémem pro seřizování geometrie kol, zařízením pro testování brzd a vyvažovačkou kol pro těžká vozidla. Nabízí možnosti oprav podvozků, elektrických a vysokonapěťových systémů, hnacích ústrojí, klimatizace a interiérů a může rovněž provádět opravy vozidel po méně závažných nehodách a servis alkoholových imobilizérů a tachografů.

Centrum, vybudované podle norem EU, zahrnuje specializovanou kontrolní linku pro autobusy určenou k povinným každoročním norským technickým kontrolám PKK. Je vybavena 31,5metrovou montážní jámou, dvěma jámovými zvedáky s nosností 16 tun a zařízením pro kontrolu brzd, osvětlení, bočního smyku a diagnostiku OBD a umožňuje kontrolovat shodu podvozku, brzdového systému, bezpečnostních zařízení, palubní diagnostiky a hnacího ústrojí s příslušnými předpisy. Prováděním technických kontrol, diagnostiky závad a bezpečnostních kontrol přímo na místě pomáhá centrum zákazníkům zkracovat odstávky vozového parku a snižovat provozní náklady.

Součástí centra je také sklad náhradních dílů o rozloze 2 300 m2, který nabízí 4 500 skladových položek (SKU) originálních dílů Yutong pro bateriové systémy, elektromotory a elektronické řídicí systémy, hnací ústrojí, podvozky, systémy řízení, pneumatické a hydraulické systémy, vnitřní a vnější obložení, opotřebitelné díly a spotřební materiál pro údržbu.

Díky místním skladovým zásobám a jejich doplňování z regionálního distribučního centra zkracuje centrum dobu potřebnou k obstarání náhradních dílů i čekání na opravy, čímž zvyšuje provozuschopnost vozidel a minimalizuje ztráty způsobené odstávkami vozového parku. Na všechny díly se vztahují jednotné standardy kvality a záruky a jejich dodávky, diagnostiku a servis zajišťuje místní tým techniků.

Budování místních odborných kapacit: servis, školení a dlouhodobá podpora vozového parku

Součástí centra jsou také učebny pro teoretickou výuku a prostory pro praktický výcvik, přičemž výuku vedou zkušení školitelé. Centrum je vybaveno komplexní školicí platformou zahrnující celé čistě elektrické vozidlo a specializovanými školicími jednotkami pro klimatizaci, brzdový systém EBS, topení, baterie, elektromotory a elektronické řídicí systémy a demontáž zadní nápravy a umožňuje školení v oblasti identifikace komponentů, principů fungování, simulace a diagnostiky závad. Školicí zařízení využívá hlavní sestavy a komponenty ze skutečných vozidel, takže servisní technici zákazníků mohou získané znalosti přímo uplatnit při opravách v praxi.

Prostřednictvím místního týmu, standardizovaných postupů údržby a kontrol, zásob náhradních dílů a školicích kapacit společnost Yutong nadále naplňuje svůj globální závazek v oblasti servisu „EnRoute+". Jako první komplexní servisní centrum společnosti Yutong v Evropě toto zařízení dále podtrhuje dlouhodobý závazek společnosti poskytovat služby evropským zákazníkům. V návaznosti na servisní centrum v Norsku bude Yutong nadále rozvíjet svůj přístup k lokalizaci servisních služeb na trzích, mezi něž patří Nizozemsko, Chile, Kazachstán a Saúdská Arábie. Toto úsilí posílí místní kapacity v oblasti oprav, údržby a kontrol elektrických autobusů, zlepší rychlost reakce servisních služeb, vytvoří více kvalitních pracovních míst na místní úrovni a podpoří elektrifikaci a nízkouhlíkovou transformaci veřejné dopravy.

Další informace o servisním centru společnosti Yutong a globálním závazku v oblasti servisu „EnRoute+" naleznete na webových stránkách společnosti Yutong https://en.yutong.com/.

 

KONTAKT: Mr Allan Yan, Overseas Public Relations Manager, yanxyd@yutong.com

 

 

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