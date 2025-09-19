Společnosti Bitget je sedm let a představuje Universal Exchange coby novou generaci burz

Během posledních sedmi let se globální rozvoj společnosti Bitget opíral o strategická partnerství, komunitní iniciativy a stálý růst obchodů. Spolupráce s takovými legendami, jako jsou Messi, Juventus FC, MotoGP, LaLiga a hudební festival UNTOLD rozšířily dosah společnosti Bitget daleko za hranice kryptosvěta a propojily ji s mainstreamovým publikem a celosvětovými kulturními trendy. Vzdělávací dobročinné iniciativy s důrazem na inkluzivitu, jako jsou Blockchain4Youth a Blockchain4Her, pomohly více než 15 000 mladých na více než 60 univerzitách po celém světě. Spolupráce společnosti Bitget s organizací UNICEF, která má za cíl vzdělat do roku 2027 více než milion lidí v oblasti blockchainu, znamená další počin, který žádná jiná společnost zaměřená na Web3 nebyla schopná překonat.
Nyní se společnost Bitget dívá dopředu a představuje se jako Universal Exchange (UEX). Tento koncept zmiňuje již CEO společnosti Bitget, Gracy Chen, ve svém nedávném dopise komunitě. UEX je v souladu s vizí společnosti Bitget vystavět holistický ekosystém, který by dokázal prolomit burzovní „trojúhelník nemožnosti“: Zkušenost uživatele, pestrost aktiv a bezpečnost. Spojením řady centralizovaných a decentralizovaných služeb, AI nástrojů a bezpečnostních praktik do jediné jednotné platformy se Bitget proměnila do první UEX na světě.
Transformace započala už v posledních měsících. Ve třetím kvartálu roku 2025 poskytl On-chain od společnosti Bitget plnou podporu pro aktiva v Ethereu, BSC, Base a Solaně, díky partnerstvím s xStocks a Ondo se zase podařilo rozšířit přístup k tokenizovaným akciím a ETF. Došlo také k uvedení prvních Stock Futures, což znamenalo aplikaci tradičních nástrojů, jako jsou AAPL a NVDA, na krypto deriváty. Podle Gracyiny vize společnost Bitget expanduje s cílem podpořit všechna obchodovatelná aktiva, nejen pár stovek nejrozšířenějších kryptoměn, nýbrž všech existujících tokenů. Nejde navíc už jen o kryptoměny! V rámci jedné UEX lze obchodovat klíčová aktiva po celém světě, jako jsou akcie, ETF, zlato a forex.
Dalším faktorem, kterým se UEX odlišuje od CEX a DEX, je její propojení s AI. Přístup společnosti Bitget k údajům z trhu a automatizaci obchodů se opírá o vlastní AI nástroj GetAgent, který nabízí uživatelům akční postřehy a personalizované strategie, a to prostřednictvím analýz dat v reálném čase a interaktivního vedení. Kromě GetAgent se o vylepšení dostupnosti stará i řada automatizovaných obchodních botů, které uživatelům umožňují neustále sledovat příležitosti a redukovat propast mezi analýzou a akcí.
„Náš růst za posledních sedm let je založen na metodickém přístupu, který jsme využili k růstu infrastruktury, která slouží vyvíjejícím se potřebám obchodníků, investorů i institucí. Nyní směřujeme k usnadnění přístupu a zjednodušení integrace nových finančních nástrojů do každodenního života. Coby první UEX se společnost Bitget zavázala vést tento přerod za využití nástrojů a produktů, které splňují stávající i budoucí potřeby uživatelů po celém světě,“ vysvětluje Gracy Chen, CEO ve společnosti Bitget.
UEX je navíc navržena tak, aby mohla nabídnout špičkovou bezpečnost. Kombinuje totiž to nejlepší z on-chain i off-chain ochrany. Bude integrovat inteligentní nástroje s cílem detekovat veškeré náznaky koncentrace tokenů nebo potenciálních podvodů. Tyto aktivity podporuje fond na ochranu uživatelů Bitget, který má nyní hodnotu více než 700 milionů USD.
Od prvního dne strategie růstu společnosti Bitget upřednostňuje udržitelný a stabilní růst před předčasnou expanzí. Svou přítomnost rozšířila i v rozvojových regionech, jako jsou jihovýchodní Asie, Latinská Amerika či Střední východ, a to prostřednictvím lokalizovaných komunitních programů, vícejazyčné podpory a offline pomoci.
Prioritou zůstává také soulad s předpisy. V roce 2025 společnost Bitget zabezpečila licence nebo registrace například v jurisdikcích Itálie, Polska, Litvy, Česka, El Salvadoru, Argentiny, Bulharska a Gruzie. Speciální tým pro soulad s předpisy čítá více než 70 expertů, kteří úzce spolupracují s regulačními orgány na rozvoji udržitelných rámců a zajišťování důvěry v kryptoměnové trhy.
Letos v září společnost Bitget slaví své sedmé narozeniny kampaní „Gear Up to 7“ na podporu nové éry Universal Exchange (UEX). V rámci propagační kampaně pořádáme světové akce, jako #GearUpTo7 Sprint Challenge s cenami za 400 000 USDT a událost MotoGP s tématem Bitget. Přehlídky motocyklů v různých městech, narozeninová hymna od krypto influencera Lil Bubbla a afterparty TopGear Night během TOKEN2049 zaručeně spojí celou komunitu. Společnost Bitget bude dále pořádat výroční udílení cen Smart Awards s cílem ocenit výjimečné obchodníky, kteří se mohou pochlubit konstantním úspěchem, a upozornit na jejich příběhy houževnatosti a úspěchu v rámci krypto světa.
Zatímco si společnost Bitget bude připomínat své sedmé výročí, bude se platforma i nadále soustředit na dlouhodobé rámce, které spojují uživatele, aktiva a trhy. Zároveň bude chtít stanovit nové standardy pro bezpečnost, dostupnost a inovace, a to ve světě kryptoměn i za jeho hranicemi.
Chcete-li s námi oslavit sedmé narozeniny společnosti Bitget, klikněte sem.
O společnosti Bitget
Společnost Bitget založená v roce 2018 je největší světová Universal Exchange (UEX). Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování transakcí a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí přístup k cenám Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn v reálném čase. Bitget Wallet je přední neúschovní kryptopeněženka podporující více než 130 blockchainů a miliony tokenů. Nabízí multi-chain obchodování, staking, platby a přímý přístup k více než 20 000 DApps. Přímo v ní jsou integrovány i pokročilé swapy a přehledy o trhu.
Platforma Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa LALIGA na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky. V souladu se svou strategií celosvětového dopadu společnost Bitget spojila síly s organizací UNICEF s cílem podporovat vzdělávání v oblasti blockchainu pro 1,1 milionu lidí do roku 2027. Ve světě motoristických sportů je Bitget exkluzivním partnerem v oblasti kryptoměnových burz pro MotoGP™, jeden z nejnapínavějších sportovních seriálů na světě.
Chcete-li získat více informací, navštivte: web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet
Informace pro média získáte na adrese: media@bitget.com
Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.
Fotografie k tomuto oznámení je k dispozici na adrese https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/775691f6-3792-45c4-8968-c0ed2bd18871/cs