Společnosti divize CSG Ammo+ vystavovaly na SHOT Show 2025 ve Spojených státech

Divize CSG Ammo+, která všechny vystavující společnosti zahrnuje, se na SHOT Show poprvé ve Spojených státech prezentovala jako jeden z nejvýznamnějších výrobců malorážové munice v západním světě. Stejně jako loni i letos navštívil expozici Fiocchi of America Donald Trump jr., velký příznivec sportovní střelby. Jeho přítomnost na stánku byla opět středem pozornosti, přičemž živě diskutoval nejen s představiteli skupiny CSG, ale i se zástupci dalších výrobců vystavujících pod hlavičkou CSG Ammo+.

"Zatímco loni skupinu CSG na SHOT Show zastupovala jen značka Fiocchi, letos jsme díky vlastnictví Kinetic Group byli vnímáni jako velmi významný hráč v oboru malorážového střeliva. Mezi naše nejvýznamnější hosty patřil Donald Trump Jr. Upozornil jsem ho, že i průmysl malorážového střeliva v USA potřebuje zájem a podporu nové americké administrativy. Celkově bylo patrné, že jsme vnímáni jako seriózní a dlouhodobý investor v USA, což je výsledkem tříleté práce a budování vztahů, které začalo díky akvizici Fiocchi Munizioni a Fiocchi of America," uvedl David Štěpán, člen představenstva CSG a CEO divize CSG Ammo+.

Kinetic Group, sdružující světoznámé značky jako Federal Munition, Remington 1816, CCI & Speer Munition a HEVI-Shot, na SHOT Show 2025 představila desítky nových produktů, včetně průlomové munice 7 mm Backcountry od Federal s technologií Peak Alloy. Ta se vyznačuje novým tělem nábojnice z vysokopevnostní ocelové slitiny, které dokáže zvládnout vysoké tlaky v nábojové komoře a umožňuje tak dosáhnout velké úsťové rychlosti na úrovni střeliva typu Magnum při střelbě z pušek s krátkou hlavní. Další novinkou byla například broková munice Master Class rovněž od Federal a dále malorážové střelivo Suppressor Max 22 LR z dílny CCI nebo také nové střelivo pro osobní ochranu Gold Dot od Speer Ammunition, broková munice HEVI-Hitter vyvinutá v HEVI-Shot a konečně munice Core-Lokt od značky Remington 1816 pro opakovací kulovnice.

Společnosti Fiocchi, specializující se na širokou škálu malorážové a brokové munice, a Baschieri & Pellagri, výrobce brokových nábojů, pak představily celé portfolio střeliva pro sportovní střelbu a lov. Sportovní střelci projevovali velký zájem především o střelivo Fiocchi pro střelbu na pohyblivé terče (trap a skeet), důkazem byly jejich hojné návštěvy na stánku italského výrobce.

"SHOT Show je svátkem pro výrobce v oblasti zbraní a příslušenství pro sport a lov i pro jejich příznivce, je to také místo, kde se lze bezprostředně seznámit s novými a inovativními produkty. Pomáhá také udržet tradice spojené se sportovní střelbou a myslivostí, a to díky podpoře Firearm Industry Trade Association (NSSF). Jsme hrdí na to, že jsme se mohli opět prezentovat v tak velkém měřítku, že jsme se mohli potkat s našimi přáteli a partnery a mimo jiné jim představit náš nový průlomový typ munice Federal 7 mm Backcountry," zhodnotil letošní SHOT Show Jason Nash, viceprezident Kinetic Group zodpovědný za marketing.

Shooting, Hunting and Outdoor Trade Show (SHOT Show) je největší a nejkomplexnější veletrh pro všechny profesionály v oblasti střeleckého sportu, lovu a bezpečnostních složek. Jde o jednu z největších světových přehlídek různých druhů ručních zbraní, střeliva, nožířských výrobků, vybavení pro bezpečnostní složky, outdoorového oblečení, optiky a souvisejících produktů a služeb. SHOT Show není přístupná široké veřejnosti, je určena pro výrobce, prodejce a distributory a profesionální zákazníky produktů z oblasti střelectví, lovu a myslivosti, outdoorového vybavení i obranného průmyslu a zahrnuje také oblasti vzdělávání, legislativy a regulace spojené se zbraněmi a osobní bezpečností.

O skupině Kinetic

Skupina vznikla závěrem roku 2023 vyčleněním divize Sporting Products společnosti Vista Outdoor do samostatného právního subjektu, který byl pojmenován The Kinetic Group. Slovo kinetic vyjadřuje energii, která je vlastní všem špičkovým typům střeliva vyráběného v členských společnostech skupiny. V logu skupiny je beran tlustorohý žijící divoce v severní Americe. V čele společnosti stojí CEO Jason Vanderbrink, CFO Allan Kerfeld, CAO Mark Kowalski a Chief Legal and Human Resources Officer Jeff Ehrich. Má 3800 zaměstnanců.

Členové skupiny Kinetic jsou:

CCI

www.cci-ammunition.com

Je předním výrobcem střeliva s okrajovým zápalem pro lov a sportovní střelbu. Je také jediným americkým výrobcem speciálních brokových nábojů pro hubení škůdců. Společnost byla založena v roce 1951 a sídlí v Lewistonu ve státu Idaho.

Federal

www.federalpremium.com

Je předním výrobcem střeliva se středovým i okrajovým zápalem a brokového střeliva pro lov, sportovní střelbu i bezpečnostní složky. Společnost byla založena v roce 1922 a sídlí v Anoce ve státě Minnesota.

HEVI-Shot

www.hevishot.com

Je výrobcem vysoce kvalitního a inovativního brokového střeliva, které nepoužívá olovo. Na trhu působí od roku 2000 a sídlí ve Sweet Home ve státu Oregon.

Remington

www.remington.com

Je ikonickou značkou malorážového střeliva pro lovce, sportovce i bezpečnostní složky s tradicí od roku 1816. Sídlí v Lonoke ve státu Arkansas.

Speer

www.speer.com

Speer je oblíbenou značkou střeliva pro lovce i americké policejní složky založenou v roce 1943. Sídlí v Lewistonu ve státu Idaho.

O skupině CSG

Globální průmyslově-technologická skupina CSG vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem má klíčové výrobní podniky v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Velké Británii a USA a své výrobky exportuje do celého světa. CSG soustavně investuje do rozvoje svých společností a zároveň expanduje v hlavních oborech svého podnikání. Součástí skupiny jsou například česká automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi nebo český výrobce radarů Eldis. V podnicích začleněných do skupiny CSG a v propojených firmách pracuje více než 10.000 zaměstnanců. V roce 2023 dosáhly konsolidované tržby skupiny hodnoty 1,73 mld. EUR. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl, obranný průmysl a výroba malorážové munice. CSG se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky důležitých produktů, systémů a technologií, které jsou nezbytné pro obranu základních civilizačních hodnot. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci setkat na všech kontinentech.

