Společnosti Frontera a Kupari zahajují prodej komplexu měděných dolů Piedras Verdes v Sonoře v Mexiku

Piedras Verdes je těžební měděný důl nacházející se ve stabilním a těžbě příznivém mexickém státě Sonora, v blízkosti podpůrné infrastruktury a kvalifikované pracovní síly. V důsledku nedostatku dodávek mědi způsobeného přetrvávající silnou poptávkou po mědi, dlouhodobými trendy v oblasti elektrifikace a zdlouhavými procesy rozvoje se vedení domnívá, že dnešní prodej má potenciál přinést významné výnosy, zatímco nabyvatelé mohou těžit z okamžité komerční těžby a příležitostí k expanzi.
Společnost BMO Capital Markets zahájila jednání s řadou potenciálních nabyvatelů a společnosti zpřístupní datovou místnost s důvěrnými informacemi těm potenciálním nabyvatelům, kteří uzavřeli uspokojivé dohody o mlčenlivosti.
O společnosti Frontera Copper Corporation
Frontera Copper Corporation je společnost zabývající se těžbou mědi, která těží a zpracovává sulfidové a oxidové rudy, vyrábí měděné katody třídy „A" podle standardů Londýnské burzy kovů (LME) a prodává především hypogenní rudu společnosti Kupari Metals.
O společnosti Kupari Metals
Kupari Metals je společnost zabývající se zpracováním základních kovů na zakázku, která zpracovává měďonosný materiál na měděné koncentráty určené k prodeji. Kupari Metals zpracovává hypogenní sulfidovou rudu z dolu Piedras Verdes.
Poradci a právní zástupci
Společnosti si v souvislosti s tímto procesem najaly společnost BMO Capital Markets jako finančního poradce a společnost Blake, Cassels & Graydon LLP jako právního poradce.
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