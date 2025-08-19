Společnosti HEISHA a Unibird představují průlomový systém Drone Defence Tower (DDT)

Odkaz na video o DDT: Systém DDT firmy HEISHA představuje ve spolupráci s firmou Unibird a její FPV technologií milník v autonomním řízení rojů dronů - YouTube
Systém DDT je vybaven softwarem pro dálkové řízení, který umožňuje autonomní hlídkování a přesné zásahy, přičemž modulární konstrukce podporuje 7palcové FPV drony a nabízí přizpůsobitelné konfigurace pro různé rozměry bezpilotních letadel. Jeho klíčové technologické výhody zahrnují:
Pokročilé funkce proti rušení: Zařízení je vybaveno špičkovou GPS technologií s citlivostí 95 dB, která podporuje frekvence Beidou B1 i GPS, což zajišťuje spolehlivou navigaci i při složitém elektromagnetickém rušení.
Díky pokročilé vizuální analýze využívající umělou inteligenci dokáže integrovaný útočný modul rozpoznat lidské a vozidlové cíle až na 300 metrů a poskytuje také autonomní možnosti sledování, čímž zajišťuje přesné zásahy i při narušených komunikačních spojeních.
Přenos dat na velké vzdálenosti: Tento modul pro optickou komunikaci podporuje přenos na vzdálenost až 20 kilometrů a datovou propustnost 30 Mbps. Využívá technologie OFDM a MIMO ke zlepšení odolnosti proti rušení, díky čemuž při přenosu dat zajišťuje spolehlivý výkon.
„Systém DDT představuje zásadní posun v integrovaných protileteckých obranných systémech," uvedl mluvčí společnosti HEISHA. „Náš modulární dokovací design v kombinaci se skvělou FPV technologií od firmy Unibird poskytuje bezprecedentní úroveň autonomní schopnosti reakce na hrozby."
Kompaktní systém s hmotností necelých 400 g a rozměry 65 mm × 65 mm × 21 mm nabízí flexibilní možnosti nasazení jak na vozidlech, tak v pevných instalacích. Jeho využití zahrnuje ochranu vojenských základen, zabezpečení kritické infrastruktury a hlídkové mise na hranicích, přičemž poskytuje nepřetržité autonomní sledování a dokáže rychle reagovat.
Spolupráce využívá rozsáhlé zkušenosti firmy HEISHA v oblasti autonomních dobíjecích stanic pro drony, s produkty jako D80 a V200, které jsou kompatibilní s předními platformami bezpilotních letadel. Systém DDT propojuje dok pro drony s řízením hejna FPV dronů a má potenciál zásadně změnit přístupy k obraně.
Kontakt pro média:
James Penn
+86 18664516999