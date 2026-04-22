Společnosti Kohler a Flamingo Estate představují na Milánském týdnu designu sochařskou lázeňskou budovu zakořeněnou v rituálech, přírodě a řemeslné zručnosti

Milán 22. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Kohler ve spolupráci s Richardem Christiansenem, zakladatelem Flamingo Estate, představuje na Milánském týdnu designu 2026 Lázeňský dům Flamingo Estate od společnosti Kohler. Tato pohlcující, vícesmyslová instalace zve návštěvníky do elementárního světa, kde jsou architektura, krajina a klid pojaty jako jediný, vzájemně provázaný zážitek, který vytváří prostor pro rozjímání a obnovu.

Instalace, umístěná na nádvoří Padiglione d'Arte Contemporanea (Via Palestro, č. 14), je zakotvena v lázeňské budově, odvážné brutalistické stavbě, která jako by organicky vyrůstala z louky se sedmi druhy divokých květin a stírala hranice mezi stavbou a živým ekosystémem. Monolitická stavba o rozloze 23 m2, inspirovaná lázeňským domem v kalifornském Flamingo Estate, čerpá z palety zvětralých kovů a elementárních povrchů. Lázeňský dům, obložený omítkou intonachino, která evokuje minerální texturu a tíhu betonu, zdobí monumentální vitrážová okna od milánského řemeslníka Samuela Dosseny, která filtrují světlo přes povrchy v terakotových tónech, zatímco stěny lemují svíčky od Flamingo Estate, které umocňují tichou, uklidňující atmosféru.

„Lázeňský dům je zamyšlením nad rituálem, přírodou a tichou silou materiálů," řekl Richard Christiansen, zakladatel Flamingo Estate. „Představili jsme si místo, kde se spojují divoké květiny, voda a světlo, aby vytvořily smyslový zážitek, který nás znovu propojí s rytmy země. Díky spolupráci se společností Kohler jsme mohli tuto vizi přivést k životu s mimořádnou řemeslnou zručností a vytvořit prostor, který vybízí lidi ke zpomalení, zamyšlení a opětovnému sepjetí s přírodou."

Při vstupu do lázeňského domu narazí návštěvníci na model Snění, novou formu ikonické, volně stojící smaltované litinové vany společnosti Kohler, která byla přepracována s měděným pláštěm, jenž slouží jako ústřední bod prostoru. Plášť obklopuje litinovou vanu, která je vyrobena z nejméně 80 % z recyklovaných materiálů, což podtrhuje tradici udržitelného řemeslného umění navrženého tak, aby vydrželo. Je to poprvé, co společnost Kohler použila měď jako charakteristický materiál v designu vany, čímž do této kategorie vnáší nový rozměr.

„Design a tvůrčí proces jsou pro společnost Kohler vždy ústředním bodem, utvářejí naši tradici a pohánějí náš pokrok," uvedl David Kohler, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Kohler Co. „Design vnímáme jako most mezi dědictvím a inovací, který se neustále vyvíjí díky zkoumání materiálů a řemeslné zručnosti. Jsme potěšeni, že můžeme během Milánského týdne designu spolupracovat s Richardem Christiansenem a Flamingo Estate, abychom i nadále inspirovali prostřednictvím umění a designu."

V zahradě jsou rozmístěny čtyři jedinečné vany pro opylovače, které vymyslel Christiansen, navrhl Kohler a odlila je jeho historická slévárna ve Wisconsinu. Tyto sochařské nádoby slouží jako útočiště pro ptáky, včely a další opylující druhy a rozšiřují tak příběh instalace o vzájemnost mezi lidským řemeslem a přírodním světem.

„Pro lázeňský dům Flamingo Estate jsme chtěli prozkoumat vztah mezi architekturou a ekologií, jak může design vytvářet momenty péče nejen o lidi, ale i o přírodní svět kolem nás," řekl Michael Seum, viceprezident pro globální design ve společnosti Kohler Co. „Vany pro opylovače převádějí tuto myšlenku do sochařské podoby, přičemž v exteriéru čerpají z brutalistických principů a uvnitř přecházejí do organických povrchů inspirovaných přírodou. Je to odraz našeho přesvědčení, že design by měl poskytovat prostor jak pro lidské rituály, tak pro péči o životní prostředí."

Lázeňský dům Flamingo Estate od společnosti Kohler povyšuje koupání na regenerační zážitek a vytváří místo rituálu a odpočinku, které zklidňuje tělo, uklidňuje mysl a prohlubuje vnímání světla, vody a materiálů. Díky propojení architektury, řemeslného umění a ekologie odráží tato instalace společnou vizi společností Kohler a Flamingo Estate – trvalé blaho pramení z hlubšího spojení s přírodou.

Svíčky v lázeňském domě vytvořila společnost Flamingo Estate speciálně pro tuto instalaci. Svíčku Opylovač od Flamingo Estate doplňuje Mýdlo v kostce pro opylovače ve vaně. Vůně byla inspirována procházkou ulicemi Milána. „Divoké lipové květy" jsou vůní, která vás zve na procházku rozkvetlým Milánem. Na prahu léta najednou rozkvétá ikonický lípový strom – a provoní celé bulváry vznešenou, medovou vřelostí, která je pro Milán tak typická. Ze sluncem zalitých trhů pulzuje bergamot zelenou, jiskřivou jasností své kůry, zatímco sladký pyl zaplňuje vzduch. Svíčku i mýdlo si můžete zakoupit na FlamingoEstate.com.

Instalace, která byla odhalena během FuoriSalone v Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milán, Itálie, je pro veřejnost otevřena od úterý 21. dubna do neděle 26. dubna. Otevírací doba je následující: úterý 12:00–19:00; středa 12:00–16:00 a 19:00–22:00; čtvrtek až sobota 12:00–22:00; a neděle 12:00–18:00.

O společnosti Kohler Co.

Již více než 150 let je společnost Kohler Co. vedoucím světovým podnikem v oblasti odvážného designu a inovací. Svými produkty pro kuchyně a koupelny, luxusními skříňkami, obklady a osvětlením, produkty a službami pro wellness, luxusními zážitky v oblasti pohostinství a organizací významných golfových turnajů se snaží pomáhat lidem žít elegantní, zdravý a udržitelný život. Soukromá společnost Kohler Co. byla založena v roce 1873 a její sídlo se nachází v Kohleru ve Wisconsinu. Společnost také vyvíjí řešení pro udržitelný život s cílem zlepšit kvalitu života současné i budoucích generací. Její platforma Inovace pro dobro řeší naléhavé problémy, jako je čistá voda a bezpečné hygienické zařízení, pomocí průlomových produktů a služeb pro znevýhodněné komunity. David Kohler působí jako předseda představenstva a generální ředitel a představuje čtvrtou generaci vedení rodiny Kohlerů.

O Flamingo Estate

Flamingo Estate, založené ve 40. letech minulého století na vrcholcích kopců v Los Angeles, bylo po celou dobu své existence hédonistickou enklávou uctívání slunce, lidových mýtů a psychedelických léčiv – tajným útočištěm divoké alchymie v Městě andělů. Dnes je Flamingo Estate domovem Richarda Christiansena a v duchu svých počátků představuje radikální oslavu potěšení ze zahrady. Pečlivě pěstujeme nejdivočejší a nejcennější dary Matky přírody v době, kdy je nejvíce potřebujeme. Prosazujeme myšlenku, že Matka příroda je posledním velkým luxusním domem, a získáváme vzácné suroviny od více než 125 farem a spolupracovníků. Namísto komoditních surovin je naším cílem dostat se co nejblíže k surovému, přírodnímu materiálu a být schopni vysledovat každou surovinu až k farmáři, který ji zasadil. Vytváříme rituály plné živin pro každodenní potěšení, s Matkou přírodou jako průvodkyní.

