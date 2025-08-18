Společnosti SINEXCEL a EVCIPA společně vydaly bílou knihu o vývoji nabíječek pro elektromobily v Číně v roce 2024

Pod vedením společností SINEXCEL a EVCIPA a za přispění téměř 30 předních podniků v oblasti nabíječek pro elektromobily poskytuje bílá kniha podrobnou analýzu čínské nabíjecí infrastruktury. Zkoumá klíčové aplikační scénáře a zabývá se základními technologiemi s cílem podpořit rozvoj kvalitní nabíjecí sítě. Zpráva slouží jako cenný zdroj informací pro tvůrce politik, výzkumníky a odborníky z oboru v Číně i v zahraničí.
Kromě hodnocení současného stavu nabízí bílá kniha i výhledovou analýzu budoucích trendů v odvětví. Určuje devět klíčových směrů vývoje, které mají potenciál formovat budoucnost nabíjení elektromobilů, jako například technologie megawattového nabíjení a integrace fotovoltaických systémů s nabíjecí infrastrukturou.
Zmíněná bílá kniha podporuje silné tržní postavení společnosti SINEXCEL, které je výsledkem nejen umístění firmy na 1. místě v prodeji nabíječek s výkonem na úrovni megawattů. Zároveň zdůrazňuje její závazek k rozvoji globálního ekosystému nabíjení elektromobilů a podpoře udržitelného růstu infrastruktury pro elektromobilitu.
O organizaci EVCIPA
EVCIPA byla založena v roce 2015. Jedná se o neziskovou společenskou organizaci podporovanou čínskou Národní energetickou správou. Organizace poskytuje aktuální údaje o výstavbě a provozu nabíjecích zařízení, měření spotřeby energie a pomáhá vládám při rozhodovacím procesu. EVCIPA se rovněž podílí na tvorbě a vydávání standardů a protokolů odvětví, čímž podporuje rozvoj integrace chytrých sítí a technologií pro nová energetická vozidla.
O společnosti SINEXCEL
Společnost SINEXCEL byla založena v roce 2007. Je průkopníkem v oblasti kvalitního napájení, skladování energie a nabíjení elektrických vozidel. Společnost má na kontě 12 GW instalované kapacity pro ukládání energie, 140.000 systémů pro nabíjení elektromobilů a téměř 20 miliónů ampérů v rámci aktivních harmonických filtrů (AHF). Spolupracuje s řadou oborových špiček, jako jsou například firmy EVE Energy a Schneider Electric, a umožňuje tak energetickou svobodu.
