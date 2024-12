Společnosti Stellantis a CATL investují až 4,1 miliardy eur do společného podniku na výstavbu velkého závodu na výrobu LFP baterií ve Španělsku

• Zahájení výroby je plánováno na konec roku 2026, přičemž se očekává, že kapacita by mohla dosáhnout až 50 GWh.

• Společnost Stellantis se zavázala uvést na trh cenově dostupnější bateriové elektromobily s využitím své strategie dvojího chemického složení v rámci svého strategického plánu Dare Forward 2030.

• Závod umožní společnosti CATL lépe reagovat na potřeby zákazníků v oblasti pokročilých bateriových technologií a podpořit globální klimatické cíle.

Společnosti Stellantis a CATL dnes oznámily dohodu o investici ve výši až 4,1 miliardy eur do vytvoření společného podniku, který vybuduje velkokapacitní evropský závod na výrobu lithium-železo-fosfátových (LFP) baterií ve španělské Zaragoze. Závod na výrobu baterií, který má být zcela uhlíkově neutrální, bude realizován v několika fázích a investičních plánech.

Výroba v závodě, který má být uveden do provozu v areálu společnosti Stellantis ve španělské Zaragoze do konce roku 2026, by mohla dosáhnout kapacity až 50 GWh v závislosti na vývoji evropského trhu s elektřinou a pokračující podpoře ze strany španělských a evropských orgánů. Společný podnik s rovnocennými podíly společností CATL a Stellantis posílí špičkovou nabídku LFP baterií společnosti Stellantis v Evropě. To automobilce umožní nabízet více vysoce kvalitních, odolných a cenově dostupných bateriových osobních automobilů, crossoverů a SUV v segmentech B a C se středním dojezdem.

V listopadu 2023 podepsaly společnosti Stellantis a CATL nezávazné memorandum o porozumění týkající se místních dodávek LFP bateriových článků a modulů pro výrobu elektromobilů v Evropě. Zároveň navázaly dlouhodobou spolupráci na dvou strategických frontách: vytvoření ambiciózního technologického plánu na podporu pokročilých bateriových elektromobilů (BEV) společnosti Stellantis a hledání příležitostí k dalšímu posílení hodnotového řetězce baterií.

„Společnost Stellantis se zavazuje k dekarbonizované budoucnosti s využitím všech dostupných pokročilých bateriových technologií, aby svým zákazníkům mohla přinášet konkurenceschopné produkty pro elektromobily," uvedl předseda představenstva společnosti Stellantis John Elkann. „Tento významný společný podnik s naším partnerem CATL přinese inovativní výrobu baterií do výrobního závodu, který je již nyní lídrem v oblasti čisté a obnovitelné energie, a pomůže tak prosazovat komplexní udržitelný přístup. Rád bych poděkoval za trvalou podporu všem zainteresovaným stranám, včetně španělských úřadů, které přispěly k tomu že se dnešní oznámení stalo skutečností, za jejich trvalou podporu."

„Společný podnik posunul naši spolupráci se společností Stellantis na zcela novou úroveň. Věřím, že naše špičková bateriová technologie a vynikající provozní know-how v kombinaci s desítkami let zkušeností společnosti Stellantis s provozováním podniku na místní úrovni v Zaragoze nám zajistí v tomto odvětví velký úspěch," sdělil předseda představenstva a generální ředitel společnosti CATL Robin Zeng. „Cílem společnosti CATL je zpřístupnit technologii s nulovými emisemi uhlíku po celém světě a těšíme se na globální spolupráci s našimi partnery prostřednictvím dalších inovativních modelů spolupráce."

Společnost CATL přináší do Evropy špičkovou technologii výroby baterií prostřednictvím svých dvou závodů v Německu a Maďarsku, které jsou již v provozu. Španělský závod rozšíří její schopnosti podporovat klimatické cíle zákazníků a dále podtrhne její závazek podporovat rozvoj elektromobility a energetickou transformaci v Evropě i na globálním trhu.

S cílem uspokojit potřeby všech zákazníků uplatňuje společnost Stellantis strategii dvojího chemického složení: lithium-iontové baterie s kombinací niklu, manganu s kobaltu (NMC) a lithium-železo-fosfátové (LFP) baterie. Zároveň zkoumá inovativní technologie bateriových článků a modulů. Stellantis je na nejlepší cestě stát se do roku 2038 korporací s nulovými emisemi uhlíku, a to ve všech oblastech, přičemž zbývající emise v jednotkách nižších procent budou kompenzovány.

Uzavření transakce se očekává v průběhu roku 2025 a podléhá obvyklým regulatorním podmínkám.

