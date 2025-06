Společnosti Traficon a Philip Morris ČR a.s. chtějí společně měnit podobu prodeje nikotinových výrobků v Česku

„Nejde jen o obchod. Partnerství s Philip Morris vnímáme jako další krok v evoluci maloobchodního konceptu Traficonu. Vedle rozvoje sortimentu klademe důraz na technologie, které zajišťují odpovědný přístup k prodeji. Společně chceme dokázat, že i tento segment se dá dělat moderně, digitálně a s ohledem na společnost,“ uvedl Jiří Puršl, CEO Traficon s.r.o. a předseda představenstva mateřské společnosti DT-holding a.s.

Jedním z hlavních pilířů partnerství je důraz kladený na bezdýmné nikotinové produkty s nižším nebo potenciálně nižším zdravotním rizikem. Společnosti tak přicházejí s novými experience zónami, kde si dospělí zákazníci mohou vyzkoušet a detailněji prozkoumat všechny produktové řady zahřívaného tabáku IQOS, elektronických cigaret VEEV nebo nikotinových sáčků ZYN. Díky vyškolenému personálu zde také získají všechny potřebné informace spojené s užíváním nikotinových výrobků.

„Spolupráce s partnery, kteří kladou důraz na odpovědnost a inovace, je základem naší vize budoucnosti bez kouře. Partnerství se společností Traficon nám tuto vizi pomáhá českým spotřebitelům přiblížit. Jsme lídrem změny a přinášíme řešení, která jsou založená na technologiích opírajících se o robustní vědecký výzkum. Zároveň klademe důraz na přístup k informacím, vzdělávání a prevenci, a to zejména v ochraně nezletilých před přístupem k nikotinu,“ říká Petr Šebek, ředitel vnějších vztahů společnosti Philip Morris ČR a.s.

Díky novému systému Digital Signage, který bude postupně nasazen ve všech prodejnách Traficonu, je možné cíleně ovládat digitální obsah reklamních ploch v reálném čase. Cílem je automaticky řídit reklamní sdělení tak, aby reklama cílila na správné dospělé uživatele a omezil se tak negativní dopad na ostatní skupiny zákazníků. Zavedení chytrých systémů tak není jen technologickým, ale i preventivním krokem, který je v souladu s vizí obou firem ohledně podpory prevence přístupu mladistvých k tabákovým a nikotinovým výrobkům.

Součástí partnerství Philip Morris ČR a.s. a Traficonu je i spolupráce na dlouhodobých osvětových iniciativách, jejichž cílem bude zamezit prvnímu kontaktu nezletilých s nikotinovými výrobky. V nich se společnosti zaměří na edukaci, praktická opatření přímo na prodejnách, ale i vzdělávání samotných prodejců tabákových a nikotinových výrobků nebo vyvolání společenské diskuse.

O společnosti Traficon Tobacco Retail s.r.o.

Traficon je přední český řetězec maloobchodních prodejen s téměř 200 pobočkami po celé republice. Na trhu působí již 28 let a nabízí široký sortiment tiskovin, nikotinových výrobků, loterijních služeb a dalších produktů. Společnost v roce 2023 dosáhla obratu 2,88 miliard korun a ve stejném roce obsloužila více než 12,5 milionu zákazníků. Traficon je součástí investiční skupiny DT-holding, která zahrnuje společnosti Remy Design, NG Retail, E&Q Invest a Kroužky.cz. www.traficon.cz

O společnosti Philip Morris ČR a.s.

Společnost Philip Morris ČR a.s. je dceřinou společností Philip Morris International (PMI), jež se aktivně podílí na budování světa bez kouře. Vedle tradičních tabákových výrobků distribuuje Philip Morris ČR a.s. na českém trhu bezdýmná elektronická zařízení IQOS ILUMA i a kompatibilní tabákové a netabákové náplně, zařízení na nahřívání tabáku lil SOLID s tabákovými náplněmi Fiit, elektronické cigarety VEEV ONE, jednorázové elektronické cigarety VEEV NOW ULTRA, nikotinové sáčky ZYN a další související příslušenství. Společnost Philip Morris ČR a.s., která zde působí už od roku 1992 a zaměstnává více než 1 100 lidí, je kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Zároveň vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o., registrované ve Slovenské republice. Společnost již více než 30 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Více informací naleznete na www.philipmorris.cz včetně výroční zprávy za rok 2024.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.