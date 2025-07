Společnosti Wen Restaurant LLC a Wendy's oznamují dohodu o uvedení 20 nových restaurací Wendy's do Arménie

Společnost Wen Restaurant LLC dnes oznámila exkluzivní franšízovou smlouvu se společností The Wendy's Company o otevření 20 nových restaurací Wendy's® v Arménii do roku 2030. Společnost Wen Restaurant, která je uznávaným vedoucím podnikem v potravinářském, maloobchodním, pohostinském a distribučním oboru, má díky svým hlubokým provozním zkušenostem a znalostem trhu jedinečnou pozici pro to, aby mohla arménským spotřebitelům předvést restaurace Wendy's.

Očekává se, že první restaurace Wendy's v Arménii bude otevřena v centru Jerevanu.

Hrant Grigoryan, výkonný ředitel společnosti Wen Restaurant LLC, řekl: "Jsme hrdí na to, že můžeme zákazníkům v Arménii představit Wendy's. Wendy's je ikonická značka s prokazatelným úspěchem a nevyužitým potenciálem v regionu. Jsme přesvědčeni, že arménští spotřebitelé si oblíbí vysoce kvalitní a čerstvé potraviny od Wendy's, a těšíme se, že budeme moci zákazníkům poskytovat výjimečné zážitky, díky nimž bude tato značka mít celoživotní příznivce v celé zemi."

E. J. Wunsch, ředitel společnosti The Wendy's Company pro mezinárodní trh, řekl: "Jsme velice rádi, že můžeme být partnerem společnosti Wen Restaurant a přinést čerstvé, proslulé jídlo Wendy's a bezkonkurenční pohostinnost místním společenstvím v Arménii. Na začátku tohoto roku jsem vám sdělil, 70 procent naší expanze se odehraje mimo Spojené státy, přičemž do roku 2028 plánujeme dosáhnout počtu 2000 zahraničních restaurací. Toto nové partnerství podporuje tento cíl a představuje vzrušující milník na naší cestě k mezinárodnímu růstu. Díky síle značky Wendy's a výborné znalosti místních podmínek našich partnerů z restaurací Wen vybudujeme vysoce výkonnou, diferencovanou značku rychlého občerstvení, která bude odrážet naše myšlení „globálně skvěle, lokálně ještě lépe."

Společnost Wendy's byla založena v roce 1969 a je jednou z předních světových značek restaurací rychlého občerstvení. Závazek značky podávat čerstvé a proslulé jídlo a zároveň poskytovat vysoce kvalitní zážitky nabídkou výjimečné pohostinnosti a moderního designu restaurací je v tomto odvětví čímsi výjimečným. Vysoce kvalitní nabídka společnosti Wendy's, známá svými hranatými hamburgery, sendviči a nugety Spicy Chicken a chladivým krémovým dezertem Frosty®, přinese do arménského fastfoodu inovace a vzrušení.

O společnosti Wen Restaurant LLC

Společnost Wen Restaurant LLC, která je součástí skupiny Connect Group, uznávaného vedoucího podniku na trhu v oblasti potravinářství, maloobchodu, pohostinství a distribuce, nově definuje prostředí restaurací rychlého občerstvení v Arménii. Společnost Wen Restaurant LLC, která se opírá o hluboké provozní zkušenosti a přehled o trhu, zavádí čerstvé menu od Wendy's připravované na zakázku se silným důrazem na poskytování výjimečných pokrmů a pohostinnost. Společnost Wen Restaurant LLC si klade za cíl stát se prvotřídním hráčem na arménském trhu rychlého občerstvení.

O společnosti Wendy's

Společnost Wendy's Company a držitelé franšízy společnosti Wendy's® zaměstnávají stovky tisíc lidí ve více než 7250 restauracích po celém světě, z nichž se více než 1350 nachází mimo Spojené státy. Společnost Wendy's, založená v roce 1969, se zavázala slibovat čerstvé proslulé jídlo, připravené rychle a přímo pro vás, které zákazníkům nabízí prostřednictvím svého chutného menu, včetně hranatých hamburgerů připravovaných na objednávku z čerstvého hovězího masa* a oblíbených pokrmů, jako jsou pikantní kuřecí sendvič a nugety, Baconator® a dezert Frosty®. Více informací najdete na www.wendys.com. Podrobnosti o franšíze najdete na www.wendys.com/franchising/international. Spojte se se společností Wendy's na X, Instagramu a Facebooku.

*Čerstvé hovězí maso je k dispozici ve státech USA tvořících souvislý celek a na Aljašce, dále v Kanadě, Mexiku, Portoriku, Velké Británii a na dalších vybraných mezinárodních trzích.

KONTAKT: Elizabeth Drakeová, vedoucí oddělení mezinárodní komunikace a firemní reputace, mediarelations@wendys.com