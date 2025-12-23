Společný vánoční dárek: Středočeský kraj a obce mají u VRT Podřipsko jasný plán k udržitelnému rozvoji regionu

„O potřebě územní studie („krajinného/regionálního plánu“) pro Podřipsko mluvíme dlouhodobě – pod různými názvy, ale se stejným cílem: řešit rozvoj regionu komplexně, s respektem ke krajině i obcím,“ uvedl Martin Klečka, předseda sdružení měst a obcí Koridor D8 (SMO KD8), které se na přípravě zadání aktivně podílelo.
Kvalita, odbornost a participace
Do zadávací dokumentace se podařilo promítnout několik zásadních principů, na nichž Středočeský kraj a sdružení měst a obcí Koridor D8 (SMO KD8) našly shodu:
- vstupní expertní podklad v podobě tzv. Katalogových listů, zpracovaných Expertním týmem KD8, které budou dále rozpracovány zhotovitelem,
- důraz na kvalitu řešení – minimálně 50 % hodnocení nabídek bude založeno na kvalitě (odborné koncepci), nikoli pouze na ceně,
- odborně silný realizační tým zahrnující specialisty na územní plánování, krajinu, dopravu, technickou infrastrukturu a další oblasti,
- participativní proces, vycházející z priorit území definovaných v Katalogových listech,
- provázání s Adaptační strategií Podřipska realizované v rámci projektu Pathway2resilence, jejíž výstupy bude zhotovitel povinen do studie zapracovat.
Hodnotící komise bude mít sedm členů – čtyři zástupce Středočeského kraje a tři zástupce SMO KD8.
Podle schváleného harmonogramu se v 1. čtvrtletí roku 2026 uskuteční informační setkání s dotčenými obcemi k procesu zpracování studie a ve 2. čtvrtletí 2026 by měly být zahájeny samotné práce zhotovitele.
Provázání s EIA VRT Podřipsko
Význam takto zpracovávané územní studie potvrdil Středočeský kraj také v rámci nedávného zjišťovacího řízení EIA k záměru VRT Podřipsko. V jeho rámci požadoval, aby do další přípravy dokumentace “byly promítnuty závěry a doporučení z Územní studie regionu Podřipsko ve Středočeském kraji, kterou Středočeský kraj nechal zpracovat.”
Společná cesta k udržitelnému rozvoji
SMO KD8 oceňuje dlouhodobou podporu myšlenky “Krajinného/Regionálního plánu” ze strany Středočeského kraje i konstruktivní posun v přístupu krajského úřadu k tomuto typu strategického dokumentu.
Rok 2026 tak má ambici stát se zlomovým momentem, kdy se dlouhodobě diskutovaná potřeba koordinovaného rozvoje Podřipska začne promítat do konkrétních kroků v území a nedávno přijaté Memorandum o spolupráci tak začíná naplňovat své jednotlivé body.
Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8) tak jen potvrzuje, že není odpůrcem výstavby VRT, ale požaduje, aby byla celá trasa transparentně a participativně projednána. Zároveň je nezbytné její komplexní posouzení – s ohledem na územní rozvoj, krajinu i dopady na obce.
KONTAKT:
Ing. Martin Klečka, Ph.D.
předseda Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8)
+420 608 029 700
martin.klecka@koridord8.cz