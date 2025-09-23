Spolehlivé a odolné: nové pracovní oděvy pro řemeslníky od společnosti Mewa

Praha 23. září 2025 (PROTEXT) - Řemeslná práce vyžaduje každý den plné nasazení. Neošetřené stavební materiály a drsné prostředí často činí práci obzvláště náročnou. Nové kolekce společnosti Mewa jsou navrženy speciálně pro tyto vysoké nároky v řemeslné výrobě. Pracovní oděvy Force Heavy Duty, Bodyforce a Dynamic Works jsou všechny extrémně odolné a trvanlivé a odolávají i vysokému mechanickému namáhání. K tomu přispívá ergonomický střih, moderní barvy a funkční detaily, které vycházejí přímo z praktického použití. Poskytovatel služeb Mewa nabízí týmové oblečení v rámci služeb s kompletním servisem.

Pro všechny, kteří se nebojí práce

Všechny nové řady důsledně splňují požadavky řemeslné praxe. Například promyšlený koncept kapes s četnými kapsami se zapínáním na druky či na zip, aby byly pracovní nástroje a smartphone vždy po ruce. Zipy mají úchyty a lze je snadno otevírat i v rukavicích. Sportovní ergonomický střih zajišťuje volnost pohybu. I z hlediska vnějšího vzhledu byly zohledněny požadavky řemeslníků, například v podobě módních stojáčků, ozdobných reflexních lemů a celkově robustního dojmu.

Force Heavy Duty

Kolekce zahrnuje bundy, kalhoty a montérky, vesty, košile a bermudy, které lze dobře kombinovat. V souladu s firemním image mají uživatelé na výběr z různých barevných variant pro individuální outfit. Zvláště namáhané partie v oblasti loktů a kolen jsou vyztuženy tkaninou Cordura.

Bodyforce

Kolekce Bodyforce má sportovní střih přiléhavý k tělu a je vyrobena z odolné a zároveň pružné tkaniny. Kalhoty a bundy se dynamicky přizpůsobují pohybu. Komfort při nošení zajišťují strečové zóny na ramenou, zádech, kolenou a loktech, stejně jako předtvarované rukávy a kolena. Oblečení je vhodné pro všechny, kteří se v rámci své každodenní práce hodně pohybují, například v řemeslných oborech, na montážích, ve stavebnictví nebo ve skladové logistice.

Mewa Dynamic Works

Tato mladistvá řada klade důraz na pohodlí, dlouhou životnost a svěží vzhled. Bundy, kalhoty s pasem a montérky jsou funkčně promyšlené, mají sportovní střih a přizpůsobí se každému pohybu.

Pracovní oděvy s kompletním servisem

V rámci služeb s kompletním servisem zajišťuje společnost Mewa pro zákazníky veškerou agendu související s pracovním oblečením: praní, skladování, opravy včetně vyzvednutí a doručení. To odlehčuje podnikům v organizační oblasti a snižuje vysoké počáteční pořizovací náklady. Údržba textilií se provádí podle certifikovaných hygienických a kvalitativních standardů. Všechny provozní procesy jsou navrženy tak, aby šetřily zdroje a byly šetrné k životnímu prostředí. Společnost Mewa poskytuje odborné znalosti již při výběru pracovního oděvu a radí při implementaci barevného konceptu v souladu s CI. Pro zdůraznění týmového vzhledu nabízí Mewa také službu vyšívání a umístění loga.

 

