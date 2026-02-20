Spolková ulice v Brně je uzavřena, rekonstruuje se vodovod a kanalizace

Renata Hermanová, tisková mluvčí BVK: „Na ulici Spolkové probíhá oprava vodovodu a kanalizace. U kanalizace se jedná o profil 500 na 700mm, který byl z roku 1896, kdy ta kanalizace byla opravena v celkové délce 200 m. Následně došlo k opravě vodovodu v průměru 100 mm. V současné době je oprava provedena.“
Momentálně probíhají v ulici opravy chodníků a vozovky. Zatím řidiči musí jezdit po objízdných trasách. Uzavřený úsek je dlouhý cca 180 m.
Renata Hermanová, tisková mluvčí BVK: „Pro řidiče to znamená, že jsou tam objízdné trasy, které vedou po ulicích Bratislavská, Hvězdova, Francouzská a Přadlácká, právě kvůli tomu, že ulice Spolková není průjezdná.“
Řidiči by měli komunikaci opět využívat v květnu letošního roku, to by měly práce na opravě skončit.
Zdroj: POLAR televize Ostrava