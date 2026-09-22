Spolupráce Huawei + partneři se zaměřuje na zákazníky s cílem rozšířit AI napříč odvětvími

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  10:07
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Šanghaj 22. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Na konferenci Huawei Connect 2026 představil Leo Chen, zástupce ředitele společnosti Huawei a současně ředitel prodeje, během svého úvodního projevu na téma „Využití veškeré inteligence pro úspěch v oboru" nový systém podpory partnerů SCALE. Společnost Huawei hodlá tento nový systém využít k tomu, aby partnerům poskytla schopnosti, které potřebují k tomu, aby pomohli zákazníkům posunout inteligentní transformaci od jednotlivých pilotních projektů k rozsáhlému nasazení. Chen také představil nové poznatky a postupy, které společnost Huawei vyvinula v oblasti standardů pro inteligentní průmysl.

Chen uvedl: „Éra inteligentních technologií se rychle blíží. Huawei spolupracuje s partnery na poskytování produktů a řešení, které řeší skutečné obchodní problémy. Chceme se s partnery podělit o naše vlastní schopnosti. Díky posílení partnerů mohou využít své jedinečné silné stránky a pomoci zákazníkům přejít od budování výpočetní infrastruktury k inteligentním aplikacím. Společnost Huawei je plně odhodlána podporovat prosperitu našeho systému spolupráce „Huawei + partneři", který je zaměřen na zákazníka. Chceme pomáhat partnerům efektivněji řešit problémy zákazníků a pomáhat zákazníkům dosáhnout rozsáhlého zavádění umělé inteligence."

Při škálování projektů v oblasti inteligentního průmyslu čelí partneři pěti výzvám. Jsou to: vývoj řešení, ověření integrace, dodávka řešení, provoz a údržba a systémová spolupráce. Abychom partnerům pomohli tyto výzvy překonat, nabízí systém podpory partnerů SCALE (název je podle počátečních písmen v agnličtině) pět typů podpory: řešení založená na S-scénářích, C-společné inovaci, A-sladěném marketingu, L-lokálních službách i konzistentní kvalitě a E-efektivní spolupráci. Tyto vylepšené nabídky podpory poskytují partnerům systematickou podporu od vývoje řešení, přes ověření, uvedení na trh, dodání až po provoz, a pomáhají jim přejít od referenčních inteligentních projektů k rozsáhlému zavádění umělé inteligence.

Řešení založená na scénářích: Huawei poskytuje otevřené, snadno začlenitelné základní produkty pro AI, které mohou partneři využít k rychlému vývoji nových řešení. Tyto produkty pokrývají výpočetní výkon, úložiště, sítě, bezpečnost a ochranu dat a zahrnují nová řešení SMECE a řešení DCS (distribuovaný řídicí systém) AI, která partnerům pomáhají efektivněji převádět jejich odvětvové know-how na realizovatelná inteligentní řešení. Partneři společnosti Huawei pomocí těchto produktů vyvinuli více než 100 scénářových řešení pro osm odvětví, která urychlují zavádění umělé inteligence.

Společná inovace: Aby společnost Huawei pomohla partnerům efektivněji přebírat referenční zkušenosti a ověřovat integraci řešení, zpřístupnila své referenční architektury a ověřovací prostředí. Patří sem referenční architektury pro 48 scénářů s vysokou přidanou hodnotou, z nichž mohou partneři čerpat při navrhování řešení, nastavování testovacích prostředí, vývoji aplikací a provádění ladění a ověřování. Kromě toho společnost Huawei prostřednictvím svého cloudového OpenLabu poskytuje jednotná rozhraní a nástroje pro vývoj a ověřování, aby byla řešení efektivnější.

Sladěný marketing: Huawei se zavázala pomáhat svým partnerům rozpoznávat potřeby zákazníků, uvádět na trh nová řešení a zajistit, aby byla řešení viditelnější, ověřitelnější a lépe replikovatelná, takže zákazníci mohou rychle najít ta, která chtějí. Společnost Huawei zpřístupnila partnerům své procesní kapacity v rámci programu Od trhu k potenciálním zákazníkům (MTL) a spolupracovala s nimi na efektivním uvádění řešení určených pro zákazníky na trh. Huawei uvedla na trh řešení společně s partnery, představila vynikající řešení na svých stáncích a ve výstavních halách a vytvořila se zákazníky odvětvové ukázkové projekty. Tyto snahy umožnily zákazníkům lépe pochopit hodnotu řešení a skutečné výsledky ověřování. Společnost Huawei ve spolupráci s partnery vytvořila na celém světě více než 130 ukázkových projektů se zákazníky.

Lokální služby, konzistentní kvalita: Huawei rozšiřuje a lokalizuje své partnerské služby, aby mohli partneři zákazníkům nabízet stejně kvalitní služby jako Huawei. Partneři mají přístup ke znalostem, nástrojům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti služeb prostřednictvím Platformy pro podporu partnerských služeb Huawei O3. Huawei nabízí programy rozvoje talentů a certifikační programy pro různé servisní role, díky nimž bylo za poslední tři roky vyškoleno více než 50.000 odborníků na umělou inteligenci.

Efektivní spolupráce: Huawei poskytuje partnerům dvě inteligentní platformy typu „vše na jednom místě", které zjednodušují způsob jejich spolupráce se společností Huawei. Tyto platformy (Huawei eFly a Huawei ePartner) slouží jako jednotné portály, které partnerům usnadňují orientaci v procesech společnosti Huawei a poskytují jim data potřebná k provádění marketingových, transakčních a servisních operací z jednoho místa. Partneři získávají přístup k dokumentaci, nástrojům, IT rozhraním a nástrojům pro konfiguraci podporovaným umělou inteligencí a inteligentním dotazům a odpovědím, které pomáhají zefektivnit obsluhu zákazníků.

Chen uvedl: „V éře skutečné inteligence umožní rozšíření osvědčených postupů napříč odvětvími prosperovat většímu počtu společností. Průmyslová inteligence vytváří bezprecedentní příležitosti a společnost Huawei chce spolupracovat se svými zákazníky a partnery na zavádění úspěšných standardů ve velkém měřítku a přinášet výhody umělé inteligence více odvětvím, organizacím a lidem."

Kontakt: Joe Yuan, yuanchengchao1@huawei.com

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59280.

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