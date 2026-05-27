Spoluzakladatelka Binance Yi He mezi nejvlivnějšími ženami byznysu

Praha 27. května 2026 (PROTEXT) - Spoluzakladatelka a spoluvýkonná ředitelka společnosti Binance Yi He byla zařazena do žebříčku Fortune Most Powerful Women in Business. Ocenění potvrzuje rostoucí význam kryptoměnového odvětví ve světové ekonomice.

Spoluzakladatelka společnosti Binance Yi He se letos zapsala do historie jako první představitelka kryptoměnového sektoru, která byla zařazena do prestižního žebříčku Fortune Most Powerful Women in Business. Každoročně sestavovaný seznam amerického magazínu Fortune oceňuje nejvlivnější ženy světového byznysu a tradičně mu dominují představitelky nadnárodních korporací a zavedených finančních institucí. Zařazení Yi He tak symbolizuje rostoucí význam digitálních aktiv a jejich stále pevnější pozici v globální ekonomice.

Yi He stojí u zrodu Binance od roku 2017 a dlouhodobě formuje směřování firmy, její produkty i důraz na potřeby uživatelů. Na konci roku 2025 byla jmenována spoluvýkonnou ředitelkou společnosti po boku Richarda Tenga. Společně vedou firmu v období další expanze a postupného rozšiřování aktivit za hranice samotných kryptoměn.

Před několika lety by bylo něco takového nepředstavitelné. Dnes je to důkazem, jak daleko se kryptoměny posunuly z okraje finančního systému směrem do jeho centra,“ uvedla Yi He při oznámení ocenění.

Její životní příběh má přitom k typické kariéře vrcholových manažerů velmi daleko. Vyrůstala v chudé vesnici v čínské provincii S’-čchuan bez tekoucí vody a elektřiny, v šestnácti letech pracovala v supermarketu a později působila jako televizní moderátorka. Do světa technologií vstoupila později, přičemž angličtinu se naučila teprve po třicítce. V kryptoměnové komunitě si získala pověst manažerky, která klade důraz především na uživatele a jejich potřeby.

Binance má dnes více než 310 milionů registrovaných uživatelů po celém světě.. Jen během roku 2025 platforma zpracovala obchody v objemu 34 bilionů dolarů a postupně se rozšiřuje i do dalších oblastí finančních služeb. Podle Yi He je cílem vytvořit otevřenější finanční systém dostupný i lidem, kteří dosud stáli mimo tradiční bankovní sektor.

Zařazení Yi He do žebříčku Fortune zároveň odráží širší proměnu světového podnikání. Kryptoměny už nejsou vnímány pouze jako okrajový technologický experiment, ale stále více jako významná součást budoucnosti financí, technologií a globální ekonomiky.

 

Zdroj: Binance

