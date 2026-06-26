Spor o Karsit je u konce, dědicové Františka Řípy se dohodli

Vypořádání pozůstalosti a ukončení soudních sporů je výsledkem několik měsíců trvajících jednání týmů zastupujících obě strany, jež nejdříve vyústila v podpis společného memoranda. „Tento konkrétní krok ve mně a v mé dceři vzbudil velkou naději a přesvědčení, že jednání směřují správným směrem a že vše dopadne dobře,“ uvedla pozůstalá manželka Alena Řípová, které záleží především na znovuobnovení rodinné soudržnosti.
K jednomu stolu přivedla obě strany tedy právě touha po narovnání rodinných vztahů a také snaha ochránit majetek před těmi osobami, které za rodinným rozkolem stály a které bránily jednáním o dohodě.
„Celou situaci způsobila na počátku důvěra k člověku, jehož motivace se později ukázala být zcela zištnou a v příkrém rozporu se zájmy nás, dědiců. Je dobře, že toto období je konečně za námi,“ říká Kamila Kaiserová, která opět začala komunikovat s oběma svými sourozenci.
„Jsem nesmírně rád, že byla zakopána válečná sekera, došlo k dohodě a otevřela se cesta k usmíření a k uzdravení rodinných vztahů. Pro všechny z nás byly poslední roky vyčerpávající. Děkuji všem, kteří významně pomohli uzavření této dohody, zejména rodině a skupině Spolumajitelé“, konstatoval David Řípa, syn z prvního manželství Františka Řípy.
Podobně jako Alena Řípová a Kamila Kaiserová oceňují na straně potomků Františka Řípy z prvního manželství snahu o rozumnou dohodu, tak i David a Roman Řípovi si váží jejich úsilí o narovnání oslabených rodinných vazeb a také oni jsou odhodláni v upevňování vzájemných vztahů pokračovat.
Všichni pozůstalí a dědicové se také vzájemně shodli na tom, že celou záležitost považují za uzavřenou a jsou připraveni veškeré své síly soustředit na rozvoj vzájemných vztahů, odkazu Františka Řípy a rodinného majetku.
Zdroj: Tisková zpráva Karsit