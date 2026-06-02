Spořicí dluhopisy se vrací do hry. Češi v nich hledají jistotu pro své úspory

  13:19
Praha 2. června 2026 (PROTEXT) - Čeští investoři v roce 2026 znovu obracejí pozornost k nástrojům, které nabízejí větší předvídatelnost, nižší kolísání a alespoň částečnou ochranu majetku v nejistém tržním prostředí. Do popředí se proto vrací státní a spořicí dluhopisy, které mohou být zajímavou alternativou ke spořicím účtům, termínovaným vkladům nebo rizikovějším investicím. Analytici však upozorňují, že ani dluhopisy nejsou univerzálně nejlepší investicí pro každého.

Ministerstvo financí v roce 2026 znovu otevřelo projekt Dluhopis Republiky pro občany. První upisovací období začalo 14. května 2026 a investovat lze od 1000 korun až do 3 milionů korun do jedné emise. V nabídce jsou fixní státní dluhopis, protiinflační státní dluhopis a krátkodobý Flexi Bond.

Zajištění přes dluhopisy neznamená, že investor eliminuje veškeré riziko. Znamená spíše to, že část portfolia přesune do konzervativnějších nástrojů, které mohou tlumit výkyvy rizikovějších aktiv,uvádí analytici Trader-magazine.com.

Dluhopisy jako stabilizační složka portfolia

Dluhopisy bývají často vnímány jako méně atraktivní, až „nudná“ část portfolia. Právě tato vlastnost ale může být v době zvýšené nejistoty jejich hlavní výhodou. Po období vysoké inflace, dražších hypoték a kolísavých finančních trhů se část investorů znovu zaměřuje nejen na potenciální výnos, ale také na ochranu kapitálu.

Evropský dohledový orgán ESMA ve své zprávě z března 2026 upozornil, že evropské finanční trhy vstupují do roku 2026 v prostředí zvýšeného rizika, mimo jiné kvůli geopolitickému napětí, nejistému ekonomickému výhledu a možnosti výraznějších tržních výkyvů. V takovém prostředí mohou konzervativnější nástroje sehrát důležitější roli než v době, kdy akciové trhy převážně rostou.

Aktuální nabídka Dluhopisu Republiky zahrnuje pětiletý fixní státní dluhopis s výnosem do splatnosti 4,544 % ročně, pětiletý protiinflační státní dluhopis navázaný na meziroční květnovou inflaci a tříměsíční Flexi Bond, jehož výnos byl při zahájení úpisu stanoven na 3,5 % ročně. Ministerstvo financí zároveň uvádí, že výnosy státních dluhopisů jsou osvobozeny od 15% daně z příjmů a nákup lze vyřídit elektronicky bez poplatků.

Přesto podle analytiků platí, že spořicí dluhopisy nemusí být vhodné pro každého investora. Dávají smysl zejména lidem, kteří mají vytvořenou finanční rezervu, nechtějí aktivně obchodovat, preferují srozumitelné podmínky a hledají konzervativní způsob zhodnocení části úspor. Pro mladší investory mohou představovat menší stabilizační složku portfolia, zatímco u opatrnějších nebo starších investorů může být jejich podíl vyšší.

Žádná investice není nejlepší pro všechny. Spořicí dluhopisy mohou být vhodné pro investory, kteří nechtějí podstupovat vysoké riziko, nepotřebují peníze okamžitě a preferují srozumitelný produkt,“ uvádí se v analýze na Trader-magazine.com.

 

Zdroj: Trader-magazine.com

