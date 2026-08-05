Spořicí účet nestačí. Lidé musí investovat, říká šéf investic Air Bank

Air Bank v posledních letech svou investiční nabídku výrazně rozšířila. Vedle podílových fondů, Portu nebo doplňkového penzijního spoření dnes nabízí také vybrané akcie a ETF, investiční certifikáty, dluhopisy společností ze skupiny PPF nebo dlouhodobý investiční produkt.
Za rostoucím zájmem podle Žabži nestojí pouze jednodušší technologie, ale také zkušenost s vysokou inflací. Ta lidem ukázala, že peníze uložené na spořicím účtu mohou postupně ztrácet svou kupní sílu.
„V podstatě od covidu pozorujeme setrvalý nárůst zájmu o investování, který dále urychlilo inflační období po začátku konfliktu na Ukrajině. Lidé si uvědomili, že bezpečí spořicího účtu je z pohledu ochrany reálné hodnoty peněz jenom zdánlivé, a pokud se o svoje peníze chtějí postarat lépe, musí investovat,“ uvádí v rozhovoru na Tradeinfo.cz šéf investic Air Bank Petr Žabža.
Začátečníky brzdí obavy i příliš široká nabídka
Typickým začínajícím investorem je podle Žabži dlouhodobý spořitel, který chce dosáhnout vyššího výnosu než u tradičních depozitních produktů. První kroky proto často směřují k podílovým fondům nebo jiným diverzifikovaným řešením.
Mezi hlavní překážky patří strach ze ztráty peněz, pocit, že člověk nemá k investování dostatečný kapitál, nebo takzvaná paralýza z výběru. Air Bank proto nabízí investičního pomocníka, který klienta podle jeho cíle, časového horizontu a vztahu k riziku provede dostupnými možnostmi.
Jednoduchá aplikace však podle Žabži nedokáže investora plně připravit na skutečný propad trhu. Investiční dotazníky a vzdělávací materiály mohou vysvětlit základní principy, osobní zkušenost ale nenahradí.
„Dokud si člověk nějaký výrazný propad na trhu nezažije, neumí posoudit, jak se v takové situaci bude chovat. Žádný dotazník vás nedokáže připravit na okamžik, kdy trhy začnou klesat a vaše portfolio se zabarví rudě,“ uvádí se v rozhovoru na Tradeinfo.cz.
Zdroj: Tradeinfo.cz