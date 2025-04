Sport je nejoblíbenější volnočasovou aktivitou dětí v Česku. A fotbal mezi organizovanými sporty vede

Z průzkumu vyplývá, že sport je nejvíce provozovanou volnočasovou aktivitou českých dětí. Pro rodiče je při výběru sportu nejdůležitější zájem dítěte. A fotbal je v Česku pro děti nejoblíbenějším organizovaným sportem.

Hlavní cíle průzkumu? Zjistit, jak se rodiče rozhodují při výběru sportovního odvětví pro svého potomka, jak tráví se svými dětmi volný čas a také to, jaké překážky v souvislosti s aktivním sportováním případně musejí překonávat.

Děti sportují, fotbal vítězí

Šest z deseti českých dětí se aktivně věnuje sportu: mezi nejpopulárnější odvětví patří právě fotbal, plavání a cyklistika. Pokud jde o ty organizované, fotbal jasně dominuje před tancem a plaváním.

Co je klíčové? Fotbal se drží mezi nejoblíbenějšími sporty i u dívek, což potvrzuje jeho atraktivitu bez ohledu na pohlaví. A také stále rostoucí popularitu právě u děvčat.

Proč rodiče volí fotbal?

Hlavním faktorem při výběru volnočasové aktivity je přání dítěte, dostupnost a také zkušenost rodičů s daným sportem. A právě fotbal v tomto směru vyniká – rodiče ho vnímají jako zábavnou, finančně nenáročnou a snadno dostupnou aktivitu s kvalitním zázemím, širokou nabídkou soutěží pro různé věkové kategorie i způsob pro udržení dobré fyzické kondice svých dětí.

Role fotbalových idolů společně s důvěryhodností a kvalifikovaností trenérů mají pro rodiče při rozhodování o volbě sportovního odvětví dvojnásobnou důležitost než u jiných sportů. Fotbal je podle rodičů vnímaný také jako nejvíce zábavný a dostupný sport s nejkvalitnějším zázemím a nejširší nabídkou soutěží napříč věkovými kategoriemi.

Největší motivací je radost z pohybu

Rodiče kladou při výběru sportu největší důraz na to, aby jejich děti měly ze sportu radost. Fotbal v tomto ohledu dle průzkumu splňuje všechny zmíněné parametry – propojuje fyzický rozvoj, zábavu, socializaci, poskytuje kvalitní zázemí, kvalifikované trenérské vedení a možnost hrát na jakékoli výkonnostní úrovni - od rekreační po soutěžní.

Fotbal pro všechny

Má největší členskou základnu mezi všemi sporty v Česku. Platí to také pro věkové skupiny dětí od 4 do 15 let. FAČR k poslednímu dni loňského kalendářního roku registrovala v těchto věkových kategoriích 167.362 chlapců a 15.359 dívek. Fotbal je skvěle dostupný ve všech regionech a zhruba 3500 klubech, které pod FAČR spadají.

Fotbalová asociace České republiky se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj fotbalu napříč svými soutěžemi a všemi regiony. V květnu roku 2025 FAČR uskuteční po celé zemi tradiční Měsíc náborů, který slibuje další navýšení členské základny právě v nejnižších věkových kategoriích.

Kompletní prezentace průzkumu

Zdroj: Fotbalová asociace České republiky