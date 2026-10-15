Sport1 a Sport2 nabídnou zápasy Plzně a Jablonce v Evropské a Konferenční lize

Viktoria Plzeň se v dalším kole Evropské ligy (EL) představí na horké půdě maďarského Ferencvárose, kde bude chtít odčinit domácí prohru s Unionem SG a navázat na své dosavadní úspěšné účinkování v soutěži i potvrdit bohaté mezinárodní zkušenosti. Souboje mezi Ferencvárosem a Viktorií Plzeň navíc nabízejí řadu atraktivních příběhů. Živou vzpomínku na sebe mají oba celky z jarního play off Evropské ligy 2024/25. V Budapešti tehdy domácí zvítězili 1:0, ale Plzeň předvedla v domácí odvetě dominantní výkon, vyhrála 3:0 a slavila postup. Pro Plzeň je to zkouška ohněm, domácí stánek Ferencvárose v Budapešti pro více než 23 tisíc diváků patří k nejbouřlivějším fotbalovým adresám ve střední Evropě a maďarský šampion na svém stadionu prohrává v evropských pohárech jen velmi zřídka a je známý nátlakovou hrou hnanou fanatickým kotlem. V bouřlivých kulisách v Budapešti čeká Viktorii Plzeň za doprovodu komentáře zkušeného komentátora Michala Micky náročný duel proti maďarskému šampionovi. Diváci Sport1 ho mohou sledovat živě dnes od 21:00.
Souběžně s tím odstartuje nová sezona Konferenční ligy pro FK Jablonec. Severočeský celek v létě prošel úspěšně předkoly přes chorvatský Varaždín, lotyšskou Rigu (RFS Riga) a v dramatickém play off vyřadil po penaltovém rozstřelu slavný skotský Rangers FC, díky čemuž se po 5 letech vrátil do hlavní fáze pohárů. Při své poslední cestě Konferenční ligou v sezoně 2021/22 Jablonec v základní skupině D narazil na AZ Alkmaar, CFR Kluž a Randers. Vůbec největší pohárový úspěch v historii klubu zažil Jablonec v sezoně 2018/2019, kdy postoupil přímo do základní skupiny EL. V těžké skupině s Dynamem Kyjev, Astanou a Stade Rennes získal 5 bodů. Nyní se Severočeši do fotbalové Evropy vracejí po předchozích cenných zkušenostech z minulých let a hned v úvodním utkání se představí na hřišti silného německého Freiburgu. Zápas z Německa nabídne živě stanice Sport2 s komentářem Ondřeje Voršilky dnes od 21:00.
Mimořádný fotbalový večer odstartuje na stanici Sport1 už předzápasovým studiem, do kterého přijali pozvání atraktivní hosté - uznávaný trenér Dušan Uhrin ml. a bývalý reprezentant Milan Fukal, kteří nabídnou divákům hloubkové taktické rozbory, pohled na aktuální formu obou českých celků i hodnocení šancí v nadcházejících klíčových bitvách.
"Evropské pohárové noci mají neopakovatelnou atmosféru a my jsme hrdí, že můžeme být exkluzivně u toho. Do studia navíc přivedeme dvě velké osobnosti, Dušana Uhrina ml. a Milana Fukala, kteří dodají zápasům ten správný taktický nadhled a expertní pohled z první ruky," doplňuje Jiří Vávra, obchodní ředitel společnosti AMC, provozovatele televizních stanic Sport1 a Sport2.
Diváci se navíc mohou těšit i na další atraktivní duely na stanicích Sport1, Sport2 i v bezplatné aplikaci Selekt Light.
Čtvrtek 15.10.
Sport1
- 18:00 studio
- 18:45 Lyon - Crystal Palace
- 20:45 studio
- 21:00 Ferencváros - Viktoria Plzeň
Sport2
- 18:45 Lech Poznaň - Leverkusen
- 21:00 Freiburg - Jablonec
SELEKT Light
- 18:45 Salcburk - AC Milán
- 18:45 Union SG - Real Sociedad
- 21:00 Benfica - Celtic
- 21:00 Real Sociedad - Bournemouth
- 21:00 Celta - Juventus (CZ ONLY)
Zdroj: AMC Networks International, PResscode
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59630.