Sportka se po 10 letech dočká změn. Největší a nejoblíbenější loterijní hra přinese až dvojnásobně více milionářů i vyšší pravděpodobnost výhry

„Sportku jsme upravili tak, abychom zvýšili počet milionářů i četnost milionových výher. Ročně nyní díky Sazce stoupne počet nových milionářů až dvojnásobně, téměř o 200. Aktuálně tedy pomáháme plnit sny v průměru čtyřem novým milionářům týdně. Se zavedením změn se počet nových milionářů, věříme, přehoupne přes hranici 400 ročně, tedy více než jeden nový milionář každý den,“ komentuje změny Aleš Veselý, generální ředitel společnosti Sazka, a doplňuje: „A vzroste i samotná šance výhry ve hře Sportka. Upravili jsme totiž i doplňkovou hru Šance, u které se šance na výhru zvyšuje dokonce trojnásobně.“

Změny se pozitivně dotknou i Superjackpotu. Výhra vyšší než 100 milionů korun by se po úpravách měla vyskytovat o polovinu více slosování. V neposlední řadě naroste průměrná výše Superjackpotu dvojnásobně, až na hodnoty přesahující 200 milionů korun. Sázející bude mít nově také jistotu, že pokud vyhraje Superjackpot Sportky, vyhraje minimálně 30 milionů korun.

Vedle jackpotových výher Sportka pravidelně nabízí také prémie v podobě garantovaných milionářů a populárních věcných cen v podobě automobilů. V rámci podzimních změn nabídne Sazka tyto prémie v ještě větším počtu, jen v říjnu přidá každé slosování jednoho garantovaného milionáře, celkem půjde o dalších 13 nových milionářů.

Cena jednoho vsazeného sloupce se ze současných 20 korun změní na 30 korun, totožná změna se týká i ceny hry Šance. Změní se též celkový počet sloupců na sázence. Pro zařazení do slosování o Superjackpot tak stačí vsadit pouze osm sloupců. Cena plné sázenky se mění z 220 na 270 korun. Za celou svou historii se cena Sportky měnila pouze pětkrát. Cena sloupce vzrostla desetinásobně, zatímco průměrná mzda vzrostla třicetinásobně.

K prvnímu slosování Sportky v nové podobě dojde až 2. října 2024, přičemž sázenky bude možné předplácet pouze do 29. září 2024.

Sportka v průběhu času

Sportka je tradiční číselnou loterií, která vznikla 22. dubna 1957. Za 67 let existence bylo vylosováno více než 10 302 výherních šestičíslí a pouze jedna jediná šestice byla vylosovaná dvakrát. Nejvyšší individuální výhra padla v roce 2013 na Chrudimsku, kdy šťastný výherce získal 400 milionů korun. Hodnoty nejvyšších výher za posledních 5 let byly dvakrát 250 milionů, 192 milionů a 185 milionů korun.

Sazka a.s. je největší a nejstarší loterní společnost v České republice, která skrze neustálé inovace a odpovědným způsobem poskytuje zákazníkům nejširší portfolio her a každodenní zábavy. Nejznámější hrou je Sportka, populární hra s historií delší 65 let. Společnost je od roku 2014 provozovatelem loterie Eurojackpot, jedné z největších evropských her. Součástí zábavní rodiny jsou i stírací losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Své produkty poskytuje Sazka na online herním portálu www.sazka.cz a prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7 600 prodejními místy po celé České republice. Na terminálech Sazky lze vyřídit i řadu běžných transakcí od platby složenek přes dobití kreditu až po vyzvednutí balíku.

Sazka je lídrem v oblasti zodpovědného hraní. Vedle mezinárodních auditovaných certifikací European Lotteries a World Lottery Association rozvíjí vlastní projekt Hraj s rozumem a preventivní programy ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

Mateřskou společností Sazky je skupina Allwyn, která provozuje loterie také v Rakousku, Řecku, na Kypru a v Itálii a od února 2024 se stala na dalších deset let provozovatelem také britské Národní loterie. Skupina Allwyn je aktivní také na americkém kontinentu. Po akvizici a rebrandingu firmy Camelot Illinois provozuje pod názvem Allwyn North America loterii v americkém státě Illinois. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící v 38 zemích. Více na www.sazka.cz a www.allwynentertainment.com.