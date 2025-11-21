Sportovat s Lidlem se zaměstnancům vyplatí

Praha 21. listopadu 2025 (PROTEXT) - Běžecký seriál RunTour má za sebou další úspěšnou sezonu. Společnost Lidl byla opět u toho, a to nejen jako hlavní partner, ale také jako aktivní účastník. V barvách Lidlu letos běželo více než 3 500 závodníků. Závod si mezi zaměstnanci získal velkou oblibu. Společnost Lidl tímto projektem naplňuje svou snahu motivovat k aktivnímu a zdravému způsobu života.

„Startovné na RunTour, které zaměstnancům a jejich doprovodu poskytujeme patří k našim nejoblíbenějším benefitům. Každým rokem s námi běhá stále více Lidláků a je skvělé, že je pro ně pohyb a zdravý životní styl přirozenou součástí života a že je v tom Lidl může podporovat,“ říká jednatel odpovědný za lidské zdroje společnosti Lidl Česká republika Filip Jičínský. Lidl se v roce 2017 stal také titulárním partnerem dětských závodů, které nesou název po jeho privátní značce zaměřené na nejmenší – Lupilu. Malí sportovci se v rámci Lupilu závodů mohou těšit nejen na medaile, ale i na batůžky plné zdravých dobrot. Nechybí ani dětská tombola, ve které mohou děti vyhrát mimo jiné také sportovní vybavení značky Crivit.

Startovné pro zaměstnance zdarma

Zaměstnanci Lidlu mohou zdarma přihlásit sebe a svůj doprovod na start závodů na tratích dlouhých 3, 5 nebo 10 km. Startovné zdarma mají též pro neomezený počet dětí na dětské trasy. „Jsme moc rádi, že se ze společných závodů stala Lidl tradice. O to více se těšíme na příští rok, který je pro Lidl na RunTour jubilejním. Společně budeme běhat už deset let. Starat se o sebe, užít si příjemný čas s kolegy a k tomu třeba pokořit svůj osobní rekord, to se vyplatí,“ dodává Filip Jičínský.

Přes 3 tisíce běžců v barvách Lidlu

V osmi městech po celé České republice se na start postavilo 3 500 běžců v dresu Lidlu, kteří společně uběhli více než 12 000 kilometrů. Mnozí z nich se závodů účastní pravidelně, takže běhání se pro ně stalo přirozenou součástí životního stylu. RunTour je oblíbeným zaměstnaneckým benefitem, který motivuje zaměstnance k pravidelnému pohybu a aktivnímu trávení volného času. Lidl tím zároveň podporuje zdravý životní styl nejen svých zaměstnanců, ale i široké veřejnosti prostřednictvím pohybu a zdravé stravy.

Ovoce i recept Romana Pauluse

Lidl na každém závodě zajišťoval přes jednu tunu ovoce, a jako hlavní partner cateringu účastníkům nabídl zdravé a chutné občerstvení. Běžci si mohli pochutnat na poke bowls, tortillách podle receptu známého šéfkuchaře Romana Pauluse či na oblíbené palačince jako sladké odměně na konci běhu. Součástí akce byla také CSR zóna s oblíbeným Smoothie Bikem, dětská herní zóna se skákacím hradem a hlídáním dětí. Účastníci v dresech Lidlu měli na místě možnost využít i fyzioterapeutické péče.

 

Lidl. To se vyplatí.

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 323 prodejen, které jsou zásobovány 5 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 71 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě Lidl-shop. Společnost Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či v minulých letech výstavbu Rákosníčkových hřišť.

 

