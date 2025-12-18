Sportovec roku 2025: Ples šampionů a večerní róby

Praha 18. prosince 2025 (PROTEXT) - Anketa Sportovec roku 2025 není jen vyhlášením nejlepších sportovních výkonů roku. Každoročně se promění v jednu z nejprestižnějších společenských událostí sezóny. Do pražského sálu se sjíždějí hvězdy českého sportu, osobnosti kultury i veřejného života — a atmosféra připomíná galavečery, které známe ze světových sportovních cen a filmových festivalů.

Letošní ročník proběhne 18. prosince 2025 v přímém přenosu na ČT1 od 21:30 a styl večera podtrhne nejen slavnostní program, ale i osobitá elegance jednotlivých hostů.

„Červený koberec českého sportu“

Sportovci, kteří se běžně objevují v dresech, kombinézách nebo funkčním oblečení, se na jeden večer promění v hvězdy společenského gala. Již tradičně patří k nejatraktivnějším momentům večera:

  • večerní šaty sportovkyň
  • smokingy a elegantní obleky sportovců
  • někdy i okamžiky, kdy vítězové poprvé vystoupí na pódium „jinak než v akci“

Moderátorkou večera bude i letos charismatická Daniela Brzobohatá, která na pódiu září nejen profesionalitou, ale také módní elegancí. Její výběr šatů patří každoročně k nejsledovanějším outfitům celého večera.

Hudební doprovod zajistí Palo Habera a Team, kteří dodají programu energii i noblesu, letos navíc v premiéře s hudební novinkou.

Jedinečný okamžik: sportovci v armádních uniformách

K nejzajímavějším estetickým momentům patří také vystoupení sportovců, kteří reprezentují armádní klub Dukla. Ti mají povinnost přijít v slavnostní vojenské uniformě, což dodává jejich ceremonii ještě další rozměr a důstojnost.

Tato povinnost se týká i armádních sportovkyň. A pokud si Bára Špotáková vítězka ankety z let 2008 a 2012 chtěla vyhlášení užít jako dáma ve velké večerní, musela požádat o výjimku. Jinak i ona nosila slavnostní uniformu,“ přibližuje náležitosti spojené s povinnostmi sportovců Petra Pavelková z agentury BPA, která anketu spolupořádá s Klubem sportovních novinářů.   

I tento kontrast mezi večerními róbami a vojenskými uniformami elitních sportovců vytváří na pódiu působivé vizuální momenty, které se staly symbolem této tradiční ankety.

Slzy, emoce, charisma. Proč je Sportovec roku jiný než klasické sportovní akce?

Ačkoli jde o sportovní ocenění, večer se nese pochopitelně v jiném duchu, než jsou sportovci i jejich týmy zvyklé z prostředí stadionů a závodišť.  V elegantním prostředí se potkávají ikony české sportovní historie s hvězdami současnosti, a nejen vzpomínky na jejich úspěchy s sebou emoce na jevišti i v publiku.

Proto významnou roli hraje udělení ocenění Sportovní legenda roku - Cena Emila Zátopka, která patří každoročně k nejsilnějším momentům celého večera. V uplynulých letech pro toto ocenění až ze zámoří přiletěly výrazné osobnosti a opravdové dámy českého sportu - v roce 2006 Martina Navrátilová, o tři roky později Aja Vrzáňová nebo vloni Milena Duchková-Neveklovská.

Lesk cen i unikátní trofeje

Ocenění doprovází také esteticky výrazné předměty:

  • stříbrné pětiuncové mince Český lev od České mincovny, které získají ocenění sportovci,
  • a především ikonická korunka pro vítěze, jejíž autorkou je výtvarnice Alena Matějka.

Trofeje působí honosně a mají symbolickou hodnotu — stávají se nejen připomínkou vítězství, ale i designovým objektem.

Slavnostní atmosféru může sledovat celá země

Vyhlášení proběhne ve čtvrtek 18. prosince od 21:30 na ČT1 a patří mezi nejsledovanější společenské televizní pořady sezóny.

Součástí večera bude:

  • vyhlášení deseti nejlepších sportovců
  • tří nejlepších kolektivů
  • ocenění Oddanosti sportu (NSA),
  • Junior roku (Nadace české sportovní reprezentace),
  • Sportovní legenda roku – Cena Emila Zátopka

Sportovec roku — nejen o medailích, ale i o příbězích lidí

V době, kdy sportovní fanoušci sledují své idoly hlavně na sociálních sítích nebo při sportovních výkonech, nabízí Sportovec roku jedinečnou příležitost vidět české šampiony v úplně jiném světle — jako osobnosti, které mají styl, šarm a charisma.

Pro lifestyle média jde o ideální spojení módních, společenských a lidských příběhů.
Pro diváky o večer, který ukazuje, že český sport má nejen světové výkony, ale i svěží eleganci.

 

 

Zdroj: BPA sport marketing

 

 

