Sportovec roku 2025: Tradiční značka míří k 67. ročníku

Generálním partnerem projektu je i v roce 2025 společnost Tipsport a.s., která svou podporou dlouhodobě patří mezi klíčové hráče sportovního byznysu v ČR.
Televizní premiéra pro miliony diváků
Slavnostní vyhlášení proběhne ve čtvrtek 18. prosince od 21:30 na ČT1. Přímý přenos nabídne večer plný osobností českého sportu, příběhů i emocí. Moderátorkou je opět Daniela Brzobohatá, hudební doprovod obstará Palo Habera a Team. Režie se ujme Jan Fronc, známý například z formátu StarDance.
Do přenosu jsou zahrnuty hlavní momenty večera včetně vyhlášení deseti nejlepších jednotlivců, tří kolektivů, ocenění Junior roku, předání trofeje Oddanost sportu od Národní sportovní agentury a uvedení nové osobnosti do Síně slávy českého sportu, spojené s udělením Ceny Emila Zátopka.
Korunka pro vítěze nad Pražským hradem
Již v minulém roce se korunka pro nejlepšího sportovce díky VFX efektu zjevila v upoutávce na pořad nad Pražským hradem a i letos agentura pracuje s odkazem na korunovační klenoty.
„Je dlouhodobě zažito, že během večera korunujeme nejlepšího sportovce či týmy tak, jako tomu bylo u různých panovníků. Myšlenka propojení těch nejvzácnějších klenotů na Hradě s oceněním pro nejlepší sportovce se přirozeně nabízí. Letos jsme ikonickou korunku od výtvarnice Aleny Matějky doplnili o vybrané sportovní artefakty,“ přibližuje Petra Pavelková z BPA, která pořad dlouhodobě produkuje.
Upoutávka, jejíž ústřední postavou je moderátorka pořadu Daniela Brzobohatá, je k vidění jak v digitální kampani, tak při zahájení samotného televizního přenosu.
Upoutávku najdete na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0fstNlHmMuw
Případně ke stažení ZDE.
Prémiové ocenění i originální ceny
I letošní ročník přinese různá ocenění:
- vítězové obdrží stříbrné pětiuncové investiční mince Český lev, vyrobené Českou mincovnou,
- hlavní trofej – ikonickou korunku – opět vytvořila výtvarnice Alena Matějka,
- ocenění „Oddanost sportu“, zaštítěné Národní sportovní agenturou, upozorňuje na hodnoty, které jsou dlouhodobě atraktivní i pro komerční sektor: férovost, inspiraci, morální autoritu.
Tradice, emoce a marketingová síla
Sportovec roku není jen večerem plným slavných jmen. Je to značka s dlouhodobou hodnotou. BPA a KSN tak společně potvrzují, že i tradiční projekty mohou růst, inovovat a přinášet partnerům i médiím nové příležitosti. Díky tomu patří Sportovec roku mezi mediálně nejstabilnější a nejlépe rozpoznatelné sportovní projekty v zemi.
Organizace a harmonogram pro média
Základní termíny projektu 2025:
- 28. 11. – tisková zpráva: výsledky 1. kola hlasování
- 08. 12. (12:00) – uzávěrka 2. kola hlasování
- 15. 12. (12:00) – tisková konference s Legendou
- 18. 12. (18:30) – tisková konference s nominovanými sportovci
- 18. 12. (21:30) – Sportovec roku 2025, přímý přenos ČT1
- 18. 12. (23:15) – tisková konference s vítězi
Veškeré historické informace, nominace, loga ankety a tiskové zprávy jsou dostupné na www.sportovecroku.cz. Detaily o hlasování naleznou novináři na webu www.ksn.cz.
Sportovec roku — přehled oceňovaných kategorií
Hlavní ankety KSN:
- Sportovec roku – jednotlivci
- Sportovec roku – kolektivy
- Síň slávy českého sportu – Cena Emila Zátopka
Samostatná ocenění:
- Oddanost sportu – vyhlašuje Národní sportovní agentura
- Junior roku – vyhlašuje Nadace české sportovní reprezentace
Zdroj: BPA sport marketing
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.