Sportovec roku 2025: Tradiční značka míří k 67. ročníku

Autor:
  14:27
Praha 16. prosince 2025 (PROTEXT) - Anketa Sportovec roku, nejprestižnější sportovní ocenění v Česku, vstupuje do 67. ročníku s ambicí potvrdit pověst jedné z nejhodnotnějších značek českého sportovního marketingu. Projekt, který dlouhodobě společně realizují BPA sport marketing a Klub sportovních novinářů (KSN), letos opět propojuje sportovní tradici, televizní zážitek a moderní obsahovou produkci.

Generálním partnerem projektu je i v roce 2025 společnost Tipsport a.s., která svou podporou dlouhodobě patří mezi klíčové hráče sportovního byznysu v ČR.

Televizní premiéra pro miliony diváků

Slavnostní vyhlášení proběhne ve čtvrtek 18. prosince od 21:30 na ČT1. Přímý přenos nabídne večer plný osobností českého sportu, příběhů i emocí. Moderátorkou je opět Daniela Brzobohatá, hudební doprovod obstará Palo Habera a Team. Režie se ujme Jan Fronc, známý například z formátu StarDance.

Do přenosu jsou zahrnuty hlavní momenty večera včetně vyhlášení deseti nejlepších jednotlivců, tří kolektivů, ocenění Junior roku, předání trofeje Oddanost sportu od Národní sportovní agentury a uvedení nové osobnosti do Síně slávy českého sportu, spojené s udělením Ceny Emila Zátopka.

Korunka pro vítěze nad Pražským hradem

Již v minulém roce se korunka pro nejlepšího sportovce díky VFX efektu zjevila v upoutávce na pořad nad Pražským hradem a i letos agentura pracuje s odkazem na korunovační klenoty.

„Je dlouhodobě zažito, že během večera korunujeme nejlepšího sportovce či týmy tak, jako tomu bylo u různých panovníků. Myšlenka propojení těch nejvzácnějších klenotů na Hradě s oceněním pro nejlepší sportovce se přirozeně nabízí. Letos jsme ikonickou korunku od výtvarnice Aleny Matějky doplnili o vybrané sportovní artefakty,“ přibližuje Petra Pavelková z BPA, která pořad dlouhodobě produkuje.

Upoutávka, jejíž ústřední postavou je moderátorka pořadu Daniela Brzobohatá, je k vidění jak v digitální kampani, tak při zahájení samotného televizního přenosu.

Upoutávku najdete na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0fstNlHmMuw

Případně ke stažení ZDE.

Prémiové ocenění i originální ceny

I letošní ročník přinese různá ocenění:

  • vítězové obdrží stříbrné pětiuncové investiční mince Český lev, vyrobené Českou mincovnou,
  • hlavní trofej – ikonickou korunku – opět vytvořila výtvarnice Alena Matějka,
  • ocenění „Oddanost sportu“, zaštítěné Národní sportovní agenturou, upozorňuje na hodnoty, které jsou dlouhodobě atraktivní i pro komerční sektor: férovost, inspiraci, morální autoritu.

Tradice, emoce a marketingová síla

Sportovec roku není jen večerem plným slavných jmen. Je to značka s dlouhodobou hodnotou. BPA a KSN tak společně potvrzují, že i tradiční projekty mohou růst, inovovat a přinášet partnerům i médiím nové příležitosti. Díky tomu patří Sportovec roku mezi mediálně nejstabilnější a nejlépe rozpoznatelné sportovní projekty v zemi.

Organizace a harmonogram pro média

Základní termíny projektu 2025:

  • 28. 11. – tisková zpráva: výsledky 1. kola hlasování
  • 08. 12. (12:00) – uzávěrka 2. kola hlasování
  • 15. 12. (12:00) – tisková konference s Legendou
  • 18. 12. (18:30) – tisková konference s nominovanými sportovci
  • 18. 12. (21:30) – Sportovec roku 2025, přímý přenos ČT1
  • 18. 12. (23:15) – tisková konference s vítězi

Veškeré historické informace, nominace, loga ankety a tiskové zprávy jsou dostupné na www.sportovecroku.cz. Detaily o hlasování naleznou novináři na webu www.ksn.cz.

Sportovec roku — přehled oceňovaných kategorií

Hlavní ankety KSN:

  • Sportovec roku – jednotlivci
  • Sportovec roku – kolektivy
  • Síň slávy českého sportu – Cena Emila Zátopka

Samostatná ocenění:

  • Oddanost sportu – vyhlašuje Národní sportovní agentura
  • Junior roku – vyhlašuje Nadace české sportovní reprezentace

 

Zdroj: BPA sport marketing

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

