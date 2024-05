Spotřeba polystyrenu loni zaznamenala pokles, Česko kopíruje celoevropský trend

Výraznější pokles spotřeby EPS započal již v předloňském roce, na vině byl tehdy zejména rapidní nárůst cen energií spolu s vysokými úrokovými sazbami, což mělo dopad na celkový pokles produkce evropského chemického průmyslu. Výroba suroviny pro EPS tehdy oproti roku 2021 zaznamenala pokles o 6,2 %. To se propsalo i do tuzemské spotřeby, která v roce 2022 klesla na 53 tisíc tun, oproti rekordnímu roku 2021, kdy dosáhla 62 200 tun.

V březnu 2023 schválila Evropská komise program každoročních investic do modernizace domů a veřejných budov ve výši 200 miliard eur, za cílem snížit spotřebu energie v evropském bytovém fondu zhruba o 11,7 %. Dosáhnout tohoto cíle by znamenalo, že každoročně by renovací mělo projít 60–80 tisíc budov napříč celou EU. V roce 2023 se ovšem stanovený cíl v tuzemsku nepodařilo naplnit, a tak spotřeba EPS oproti roku 2022 poklesla o 5 % na 50 400 tun.

Rychlejší tempo renovací přinese i vyšší spotřebu EPS

Přibližně 30 % českých domácností je v současnosti ohroženo energetickou chudobou. Může za to neutěšený stav tuzemského bytového fondu, zejména toho postaveného do roku 1980, kdy 60 % bytových a 75 % rodinných domů z té doby je pouze částečně, anebo není vůbec zatepleno. Současné tempo zateplování v tuzemsku je zhruba jedno procento ročně. Podle iniciativy Zateplujeme Česko je třeba zrychlit tempo zateplování a renovací na minimálně 3 % ročně. V opačném případě se bude český bytový fond zateplovat až několik století. „Členové Sdružení EPS ČR jsou připraveni pokrýt zvýšené požadavky na výstavbu nových a rekonstrukci starých, nevyhovujících bytů a domů. Kapacity výroby, včetně následného využití EPS odpadů jsou dostatečné,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

„Očekáváme, že letošek by mohl odstartovat trend pozvolného navýšení spotřeby, zhruba o 3–5 %. Kvůli nižší inflaci i snižování úrokových sazeb očekáváme, že spotřeba českých domácností vzroste a dojde i k oživení hypotečního trhu. Ruku v ruce s možností využít dotačních programů, jako Nová zelená úsporám nebo Oprav dům po babičce, dojde k rozběhu renovací a také nové výstavby,“ uzavírá Zemene.

