Spotřebitelé v Praze vyzývají české představitele, aby chránili nikotinové sáčky a přijali strategii snižování škod

Včera mezinárodní spotřebitelské hnutí Considerate Pouchers přineslo do Prahy kampaň Protect Pouches (Chraňte sáčky) a shromáždilo se před Ministerstvem zdravotnictví, aby upozornilo na potenciál nikotinových sáčků a možnosti zachraňovat životy.
Aktivisté podávali kávu z kola s logem kampaně a přímo s občany hovořili o snižování škod. Desítky českých spotřebitelů také napsaly osobní dopisy místním politikům, v nichž je vyzývají, aby bránili přístup k bezpečnějším alternativám. Tyto dopisy, včetně dopisu od české ženy, která díky nikotinovým sáčkům přestala kouřit po letech neúspěšných pokusů s náplastmi a žvýkačkami, budou v příštích týdnech doručeny politikům.
Její příběh odráží rostoucí množství důkazů. Ve Švédsku, kde jsou nikotinové sáčky široce dostupné, klesla míra kouření mezi ženami od roku 2016 téměř o 50 %, přičemž sáčky jsou pro ženy, které chtějí přestat kouřit, o 56 % účinnější než nikotinové žvýkačky. Průzkumy ukazují, že 60 % žen uvádí jako hlavní důvod přechodu na nikotinové sáčky rozmanitost příchutí a více než třetina z nich tvrdí, že by sáčky používaly i v případě jejich zákazu – což je jasným důkazem jejich role jako nejúčinnějšího nástroje ke snížení škodlivých účinků kouření v současné době.
Juan Rafael Taborcía, globální mluvčí organizace Considerate Pouchers, řekl: „Česká republika stojí na křižovatce. Švédsko nám ukazuje, že přijetí nikotinových sáčků může urychlit pokles kouření a zachránit životy. Nesprávná omezení však hrozí, že lidi vrátí zpět k cigaretám. Spotřebitelé dnes v Praze vysílají jasný vzkaz: chraňte sáčky, chraňte lidi.“
Místní šampioni se k této výzvě připojili.
„Česká republika patří mezi země, kde nové, bezpečnější nikotinové výrobky nahrazují tradiční kouření nejrychlejším tempem. Bohužel, navzdory těmto úspěchům a deklarovanému závazku k praktickému snižování škodlivosti tabáku, jsme nezaznamenali, že by se někdo z ministerstva postavil proti návrhům jiných zemí a EU na zákaz nebo regulaci nikotinových sáčků – a to i přesto, že zkušenosti ze Švédska ukazují, že se jedná o nejméně škodlivý způsob konzumace nikotinu. Máme obavy, zda je deklarovaný postoj ke snižování škodlivosti tabáku upřímný, nebo jde pouze o rétoriku.“ – Petr Horáček, předseda Generace bez Kouře
Kampaň Protect Pouches se letos v létě rozbíhá v evropských hlavních městech, aby se tvůrci politiky dozvěděli názor těch, kterých se to nejvíce týká – spotřebitelů. V době, kdy EU diskutuje o nových omezeních nikotinových sáčků, akce v Praze ukazuje jednoduchou pravdu: bezpečnější alternativy zachraňují životy a hlas spotřebitelů je důležitý.
Kontakt:
Juan Rafael Taborcía
Considerate Pouchers Juan@consideratepouchers.org