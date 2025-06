SPP spouští letní mediální kampaň a nabídne i soutěž o energie na celý rok zdarma

Nová kampaň SPP, jejímž tvůrcem je agentura Production Team, je multimediální – poběží v televizi, v online prostředí i na venkovních plochách po celé zemi. Její kreativní koncept stojí na silném sloganu využívajícím českou frázi „do aleluja“, která podle tvůrců vyjadřuje radost z toho, že jsou energie opět za skvělé ceny.

„Chceme představit SPP českým spotřebitelům a ta oslava nízkých cen a jistá míra nadsázky a humoru nás ve vybraném konceptu velmi zaujala. Přestože je naše značka na trhu už několik let, jako spolehlivého a férového partnera nás znají především firemní zákazníci. Rozhodli jsme se tuto znalost rozšířit i mezi zákazníky se segmentu domácností a drobných podnikatelů. Proto jsme vsadili na styl komunikace výrazným, ale přitom pozitivně laděným způsobem,“ říká generální ředitel českého SPP Pavel Jaroš.

Nové produkty „Plyn výhodně do aleluja“ a „Elektřina výhodně do aleluja“ přinášejí garantovanou cenu obou komodit až do 31. 12. 2026. Nabídka je určena novým zákazníkům. Její výhodou je i 15denní lhůta po zahájení dodávky na rozmyšlenou, po kterou je možnost novou smlouvu vypovědět bez jakýchkoliv sankcí.

Jak vyplývá z tabulky převzaté z respektovaného odborného webu tzb-info.cz, který provozuje nezávislý kalkulátor a vývoj cen energií průběžně sleduje, aktuální nabídka SPP se zařadila jak u plynu, tak u elektřiny mezi nejvýhodnější na trhu. SPP je dnes jedním z mála dodavatelů, který novým zákazníkům garantuje do konce roku 2026 silovou elektřinu pod 2500 Kč za 1 MWh a neregulovanou složku zemního plynu pod 1000 Kč za 1 MWh.

Soutěž o energie na celý rok zdarma

Součástí kampaně je i spotřebitelská soutěž „Energie na rok zdarma od SPP“, která bude probíhat od 13. do 30. června letošního roku. Do soutěže se mohou zapojit všichni dospělí obyvatelé ČR, kteří začnou sledovat profil SPP na Facebooku nebo Instagramu a vyplní jednoduchý formulář na webu www.spp.cz/soutez.

Vítěz, který bude vylosován 30. 6. 2025, získá zdarma elektřinu a plyn na jeden rok pro svou domácnost. Spotřeba nesmí překročit průměr o více než 20 % oproti předchozím třem letům. Cílem celé kampaně i soutěže je motivovat spotřebitele k přechodu k SPP a zároveň podpořit povědomí o značce přes sociální sítě.

Soutěž o energie zdarma navíc bude spuštěna v pátek 13. června, kdy se koná první ze dvou koncertů Michala Davida v pražské O2 Aréně. „Za každým velkým koncertem stojí silná energie – a tu mi letos pomáhá přinášet SPP Česko, exkluzivní partner mých koncertů. Díky SPP za důvěru, podporu a sílu, kterou společně přenášíme na vás – fanoušky. Tohle budou koncerty, na které se nezapomíná,“ napsal na své Facebookovém profilu populární zpěvák.

O SPP – www.spp.cz

SPP je největším slovenským dodavatelem energií. V oblasti dodávky plynu přímo navazuje na více jak 165letou tradici slovenského plynárenství a od roku 2012 působí i na trhu dodávky elektrické energie. SPP garantuje spolehlivé, bezpečné a konkurenceschopné dodávky plynu a elektřiny a s nimi spojené služby ve všech regionech Slovenska i České republiky. Energie úspěšně dodává do více jak 1,5 miliónu odběrných míst. SPP se též věnuje i poskytování energetických služeb, energetických smart řešení, rozvoji alternativní dopravy a rozvoji výroby a dodávky obnovitelných energií (elektřiny a biometanu). Od roku 2020 je společnost SPP na Slovensku výkupcem elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinnou kombinovanou výrobou.

Prostřednictvím své dceřiné společnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívání CNG a LNG v dopravě jako ekologičtější alternativu k tradičním palivům. Aktivity v oblasti společenské zodpovědnosti a filantropie realizuje SPP prostřednictvím Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkem 100 % akcií společnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, která svoje akcionářská práva vykonává prostřednictvím Ministerstva hospodářství Slovenské republiky.

SPP působí na českém trhu už více než deset let. Mezi její dlouhodobé zákazníky patří kromě domácností a malých firem například sklárny, pivovary, teplárenské nebo stavební společnosti i velké průmyslové společnosti.

Jako první v rámci diverzifikace zdrojů na českém trhu dovezlo SPP do České republiky LNG dodávku z USA v roce 2022.

Spoty ke zhlédnutí:

SPP spot č. 1

SPP spot č. 2