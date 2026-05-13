SPP uvádí řadu Extra s fixací ceny plynu na 875 Kč a elektřiny od 2 299 Kč

Nová řada Extra je dostupná pro zájemce o dodávky energií, kteří mohou proces uzavření smlouvy realizovat plně digitální cestou prostřednictvím webových stránek společnosti, nebo klasickou cestou prostřednictvím telefonu nebo pošty. Produkty kombinují fixní cenu silové složky energie a jednoduchý proces změny dodavatele.
Parametry produktové řady EXTRA (duben 2026):
- Plyn Extra: Cena komodity činí 875 Kč/MWh (bez DPH a distribučních poplatků). Tato cena je jednotná pro všechny kategorie spotřeby a je fixována do 30. 9. 2027.
- Elektřina Extra: Cena silové elektřiny začíná na 2 299 Kč/MWh (bez DPH a distribučních poplatků) v závislosti na distribuční sazbě. Fixace ceny je garantována do 30. 9. 2027.
„Vlivem současné geopolitické situace zůstávají ceny energií pro domácnosti klíčovým tématem. I v této turbulentní době však mohou domácnosti výrazně ušetřit. Často stačí pouze jednoduchá změna dodavatele. S řadou Extra proto přinášíme velmi výhodné ceny a zároveň jistotu silného a spolehlivého partnera. Zákazníkům nabízíme kombinaci okamžité úspory a dlouhodobé cenové stability,“ uvádí Pavel Jaroš, předseda představenstva a generální ředitel české SPP.
Součástí nabídky u produktů Extra zůstává zachování nízké úrovně stálých měsíčních plateb, které se u většiny tarifů pohybují kolem hranice 100 Kč. U zemního plynu je cena komodity identická pro zákazníky v kategoriích Vaření, Ohřev i Topení.
Sjednání produktů řady Extra probíhá buď on-line na webovém portálu www.spp.cz, nebo klasickou cestou prostřednictvím telefonu či pošty. Po nahrání stávajícího vyúčtování a zadání kontaktních údajů připraví společnost SPP zákazníkovi konkrétní návrh smlouvy. Jednoduchý je i elektronický podpis, který zákazník připojí ze svého mobilního telefonu nebo počítače. Po on-line akceptaci nabídky zajistí SPP veškerou administrativu spojenou s přechodem od stávajícího dodavatele energií a zákazník se tak nemusí o nic starat.
