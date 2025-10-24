Správná hračka 2025 - ocenění pro promyšlené, kvalitní české hračky i chytré novinky - označila to nejlepší na trhu

Porotu letos zaujal návrat "poctivé klasiky" - stavebnic, dřevěných i mechanických hraček s dlouhou životností. Zároveň vyzdvihla chytré novinky pro zvídavé děti, jako smysluplné balanční hry, skládačky a sady, které rozvíjejí jemnou motoriku a logické myšlení. Silně rezonovala i variabilita a otevřený konec. Tedy hračky, jež dávají prostor fantazii a společné hře dětí i rodičů. Důraz byl kladen také na kvalitu provedení a bezpečnost použitých materiálů, zejména na odolnost a srozumitelné značení věku či varování.
"Porotci při posuzování přihlášených hraček hodnotí nejen jejich bezpečnost, ale především smysluplnost hry – zda rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku, schopnost spolupráce a přinášejí radost z objevování," říká Jiří Šťastný, viceprezident SHH a dlouholetý garant projektu Správná hračka.
"Neustále vedeme s ostatními výrobci debatu o jednotných pravidlech jak pro české výrobce hraček a společenských her, tak pro zbytek Evropy a světa. Ta se mnohdy liší, a ne vždy jsou nám nakloněna. Hračkářské firmy naštěstí drží při sobě - proto je radost v tomto segmentu pracovat. Rádi se potkáváme a sdílíme zkušenosti. Existence funkčního, silného Sdružení, které je schopné se za své členy postavit a pomáhat jim, mi dává smysl. Být výrobcem hraček a her dnes není jednoduché - chceme proto pomáhat všem, kteří v tomto krásném oboru podnikají a svou výrobu rozvíjejí. A zároveň chceme pomoci zákazníkům rychle se zorientovat v záplavě hraček z celého světa," dodává Miroslav Kotík, prezident SHH.
"Porota letos ocenila především promyšlené zpracování a nápaditost. Líbí se nám, když výrobce myslí na vývoj dítěte v širších souvislostech – od bezpečnosti přes estetiku až po trvanlivost," uvádí předsedkyně poroty Mgr. Blanka Zelenková.
Jeden z oceněných, Alena Pexidrová, zástupce firmy Toypex, k tomu dodává: "Ocenění Správná hračka pro nás není jen 'samolepka na krabičce'. Zpětná vazba poroty je cenným vodítkem pro produktový vývoj, nákup i merchandising. Z udělení máme opravdovou radost."
Také ostatní držitelé značky hlásí pozitivní vnímání u zákazníků. Pečeť pomáhá při zařazení oceněných výrobků do nabídky obchodů i při vyšší míře zájmu na e-shopech, pokud je viditelně uvedena v popisu produktu. Pro nákupčí a distributory je "Správná hračka“ praktickým filtrem pro výběr hraček s promyšlenou pedagogickou hodnotou a kvalitním zpracováním. Pečeť lze využít v nejrůznějších propagačních materiálech jako srozumitelný signál kvality pro rodiče, prarodiče, učitele a další zákazníky. Oceněné výrobky jsou k dostání u výrobců a ve vybraných obchodech.
Výběr z oceněných hraček bývá tradičně prezentován v době konání HRAČKOBRANÍ – festivalu hraček z přírodního materiálu, který probíhá vždy v polovině července na zámku v Kamenici nad Lipou.
Soutěž "Správná hračka"
"Značka 'Správná hračka - Vybráno odborníky' vznikla v roce 1994 jako společný projekt Sdružení pro hračku a hru a odborných partnerů. Smyslem je dlouhodobě upozorňovat na poctivě zpracované a rozvojově přínosné hračky. Udělování je záměrně nesoutěžní: porota neurčuje pořadí ani jednoho absolutního vítěze, ale posuzuje, zda konkrétní výrobek splňuje stanovená kritéria a může nést značku 'Správná hračka'. Porota mívá 9–15 členů – pedagogy, psychology, designéry i další specialisty. Vedle bezpečnosti sleduje také kvalitu provedení, originalitu a přiměřenost věku dítěte," doplňuje odborný poradce projektu Správná hračka Oskar Brůža.
Do posuzování lze přihlásit výrobky pro děti od české tvorby po kvalitní dovoz – a výjimečně i autorské prototypy. K hlavním kritériím patří kvalitní materiál a provedení, design a originalita, funkčnost, herní nápad a výchovně-didaktický přínos. Držitelé ocenění mají právo používat logo „Správná hračka“ na obalech, v katalozích i v on-line komunikaci, což rodičům usnadňuje orientaci při výběru. Podmínky a kompletní informace k ročníku jsou k dispozici na webu SHH v sekci "Správná hračka".
Ocenění Správná hračka 2025 získaly tyto společnosti:
- BENEŠ a LÁT a.s. (SEVA)
- D.R.A.K. z.s.
- EFKO-karton, s.r.o.
- KOVAP Náchod, s.r.o.
- LAUTERKRANC s.r.o.
- Magic Baby s.r.o.
- Merkur Toys s.r.o.
- Noe s.r.o.
- Obchod U Motýla – Šikovné hračky (Roman Hampejs)
- Olymptoy s.r.o. (WOODY)
- Pexi, s.r.o.
- Pygmalino, s.r.o.
- TOYPEX s.r.o.
Některé z oceněných výrobků:
Fofrtabule
je plechová barevná jezdící tabulka s pérovým strojkem ovládaným pákou, na kterou je možné kreslit, přikládat magnety, připojovat vzkazy nebo ji užívat podle fantazie dětí. K nápisům lze používat stíratelné fixy. Jedna fixa Centropen je součástí balení. Rozměry: 90 mm x 45 mm x 180 mm (výška, šířka, délka – měřeno i s koly). K výběru je několik pastelových barev. Při jejím vzniku firma Kovap spolupracovala s českým designovým studiem Qubus.cz. Vyrobeno v ČR. Vhodné pro děti od 36 měsíců. Cena výrobku je 650 Kč
Mini žirafa
je jedinečná mini sada. Jedná se o ideální nástroj pro rozvoj technických dovedností a představivosti dětí. Díky kovovým dílkům si malí stavitelé mohou postavit mini zvířátko. Stavebnice obsahuje kvalitní kovové díly, které se snadno spojují šroubky, což podporuje rozvoj jemné motoriky, logického myšlení a soustředění. Sada obsahuje: 42 dílků. Úroveň Merkur obtížnosti: 2. Baleno v krabičce. Rozměry složené žirafy: 17 x 2,5 x 6 cm. Věk: 5+. Cena výrobku 179 Kč.
Labyrint
Pomocí dvou postranních koleček děti naklápějí rovinu s bludištěm tak, aby kulička prošla od startu do cíle, aniž by propadla otvory dovnitř. Trasu bludiště lze zkrátit či prodloužit pomocí 3 otočných zarážek, které nově vymezí prostor. Obtížnost trasy si mohou děti usnadnit přiloženými kolíčky, které po vložení do libovolně zvolených otvorů zamezí propadnutí kuličky. Doporučený věk: 5+. Cena Výrobku je 599 Kč.
Igráček - Vykopávky
propojuje oblíbené figurky Igráčků s atraktivními tématy dinosaurů, starověkého Egypta a pirátů. Nová řada setů obsahuje tři Igráčky paleontology a archeology a jednoho Igráčka piráta. Každý set nabízí nejen tematického Igráčka, ale také dva "kameny" s ukrytými vykopávkami, dřevěné kladívko, majzlík a štěteček. Děti tak mohou za pomoci tohoto náčiní objevovat kostry dinosaurů, egyptské artefakty nebo pirátská tajemství. Hračka rozvíjí jemnou motoriku, trpělivost a vzbuzuje zájem dětí o historii. Nabízí tak dětem nejen zábavu, ale i možnost rozvíjet své dovednosti a zájem o svět kolem nás. Cena výrobku je 229 Kč
Co SHH dlouhodobě dělá pro obor hraček
Společným úsilím se podařilo obnovit vydávání oborového časopisu pod staronovým názvem Hračka, a to nejen v elektronické, ale i v tištěné podobě. Časopis míří k výrobcům, dovozcům i prodejcům a díky práci šéfredaktorky získal moderní tvář i velmi zajímavý obsah. Úroveň časopisu sklidila pozitivní ohlasy u čtenářů i členů Italské hračkářské asociace, se kterou SHH navázalo kontakt. Vznikl také nový web Sdružení, který prezentuje činnost spolku a pravidelně přináší aktuální informace z oboru.
Mimo tradiční hračkářský festival HRAČKOBRANÍ byli členové SHH nápomocni malým výrobcům při zapojení do prodejního veletrhu For Toys v Praze. To jsou jen některé z dosavadních aktivit Sdružení; další rozvíjí formou praktických benefitů a propojování kontaktů v oboru.
SHH zastupuje odbornou veřejnost v diskusi s Českou obchodní inspekcí (ČOI), kde prosazuje férový přístup kontrolních orgánů a jednotný výklad rozhodnutí a nařízení, což dosud není pravidlem. Zároveň reprezentuje českou hračkářskou komunitu v mezinárodních projektech a aktivně se zapojuje do oponentur při přípravě a revizích evropské legislativy, a to i ve spolupráci s asociacemi dalších zemí EU. Ve spolupráci s CzechTrade SHH koordinuje reprezentaci českých exportérů na mezinárodních trzích a poskytuje podporu na vybraných veletrzích, aby se kvalitní české výrobky dostaly k novým partnerům i zákazníkům v zahraničí. Spolek se systematicky vyjadřuje k nově navrhované legislativě – připomínkuje návrhy, poskytuje odborné argumenty a pomáhá členům s implementací požadavků. V neposlední řadě SHH lobbuje za rovnoprávné podmínky na trhu, aby on-line tržiště a platformy (např. Temu, SHEIN aj.) dodržovaly stejné standardy bezpečnosti, odpovědnosti a kvality jako poctiví výrobci a distributoři v EU.
Zdroj: Sdružení pro hračku a hru