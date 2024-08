Spuštění thajského závodu společnosti Yuchai zahajuje novou éru globalizační strategie

Historickému okamžiku přihlíželi při slavnostním otevření závodu vedoucí představitelé společnosti Yuchai, zástupci Hospodářského a obchodního úřadu čínského velvyslanectví v Thajsku, klíčoví partneři společnosti a hosté z nejrůznějších odvětví. Společnost Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. se věnuje především výrobě dieselových motorů, plynových motorů a motorů využívajících čisté energetické zdroje. Do výroby uvedla jako první produktové řady K08, S06 a S04. V budoucnu pak bude možné zahájit také výrobu produktů z řady Yuchai 2-11L.

Jako jeden z prvních čínských exportérů motorů vyváží společnost Yuchai své výrobky do jihovýchodní Asie již od 70. let 20. století. V uplynulých padesáti letech zároveň zvyšovala tempo své globální expanze. Zejména v posledním desetiletí, za podpory politiky otevřené spolupráce mezi Čínou a zeměmi ASEAN, společnost Yuchai plně využila svých výhod po stránce lokalizace, produktů i distribučních kanálů a stala se průkopníkem v rozšiřování trhu ASEAN. V roce 2004 vyvezla společnost Yuchai do zemí ASEAN pouze 400 kusů svých výrobků. Během posledních let se však objem jejího exportu zvýšil na více než 20.000 kusů. K dnešnímu dni společnost Yuchai založila 21 zahraničních zařízení a 495 servisních zastoupení s více než 680.000 motory po celém světě.

V rámci nové éry a s thajským závodem jako významným výchozím bodem globalizační strategie hodlá společnost Yuchai dále prohlubovat spolupráci s klíčovými partnery, jako je například společnost Beiqi Foton, pro zvýšení konkurenceschopnosti svých produktů a rozšíření svého zastoupení na trhu jihovýchodní Asie. Prostřednictvím tohoto strategického uspořádání chce společnost Yuchai výrazně zvýšit podíl svých výrobků na zámořských trzích, dále konsolidovat a rozšířit svůj trh a položit tak pevné základy pro globální obchodní růst.

Za zmínku rovněž stojí připravovaná spolupráce společnosti Yuchai s KIM LONG MOTOR, dceřinou společností skupiny FUTA Group, na budování nových výrobních závodů ve Vietnamu. Současně postupují i jednání o strategické spolupráci v Evropě a na Blízkém východě. První motor K08, který již sjel z výrobní linky thajského závodu Yuchai a byl dodán zákazníkům, představuje oficiální start plánu pro globální trh, který společnost Yuchai připravila ve spolupráci se svými partnery.

Jak uvedl předseda představenstva Li Hanyang, společnost Yuchai hodlá v budoucnu využívat strategickou podporu iniciativy Nové Hedvábné stezky a zóny volného obchodu Čína -ASEAN. Cílem společnosti Yuchai je vybudovat z thajského provozu vyspělé zařízení s důrazem na špičkovou, inteligentní, digitální a ekologickou výrobu. Díky tomu závod přispěje k plánu společnosti Yuchai na zdvojnásobení výroby a poskytne zákazníkům více kvalitních výrobků, čímž podpoří úspěšný rozvoj průmyslového řetězce v Číně, Thajsku a regionu ASEAN.

