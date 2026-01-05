Spuštěno hlasování ankety Zlatý volant. O vítězích rozhodne veřejnost i odborná porota, ocenění osobně převezme legenda F1 Jacky Ickx

Praha 5. ledna 2026 (PROTEXT) - Ankety Zlatý volant a Zlatá řídítka, nejprestižnější ocenění českého motorsportu, vstupují do rozhodující fáze. Veřejné hlasování bylo oficiálně spuštěno na webu www.zlatyvolant.cz 1. ledna a potrvá do neděle 11. ledna 2026. O vítězích jednotlivých kategorií rozhodne kombinace hlasů veřejnosti a odborné poroty.

Nominace letos vznikaly zapojením odborné poroty i široké veřejnosti. Jejich výsledkem je seznam osobností, které se nyní ucházejí o hlasy fanoušků a zároveň o hodnocení porotců ve dvou hlavních kategoriích.

Nový koncept: ocenění za dlouhodobý přínos

Anketa Zlatý volant letos probíhá v novém konceptu, který klade důraz na dlouhodobý přínos českému motorsportu. Nehlasuje se o nejlepší výkon uplynulé sezony, ale o výjimečnou osobnost – jezdce či legendu, která svým působením, výsledky a celkovým přínosem zanechala výraznou stopu v historii motoristického sportu.

Nově zároveň platí, že každý oceněný může titul Zlatý volant nebo Zlatá řídítka získat pouze jednou, což ještě více podtrhuje výjimečnost a prestiž tohoto ocenění.

Slavnostní večer s ikonou světového motorsportu

Vyvrcholením ankety bude tradiční slavnostní večer, jehož se letos osobně zúčastní Jacky Ickx – jedna z největších osobností světového motorsportu. Šestinásobný vítěz závodu 24 hodin Le Mans, bývalý pilot Formule 1 a legenda vytrvalostních závodů přijede do České republiky převzít ocenění za přínos světovému motorsportu a setkat se s osobnostmi českého motorsportu.

Účast Jackyho Ickxe potvrzuje mezinárodní prestiž ankety Zlatý volant, která dlouhodobě propojuje český motorsport se světovými legendami a jeho historií.

Hlasování je otevřené

O držitelích ocenění Zlatý volant a Zlatá řídítka nyní rozhoduje hlasování veřejnosti v kombinaci s hodnocením odborné poroty. Právě propojení fanouškovského pohledu a expertního názoru dává anketě její jedinečný charakter. Hlasování probíhá od 1. do 11. ledna 2026 na webu www.zlatyvolant.cz.

Vyhlášení výsledků ankety proběhne 10. února 2026 v Praze. Hlavním partnerem ankety je společnost ORLEN Unipetrol, která projekt Zlatého volantu dlouhodobě podporuje. Hlavním mediálním partnerem je Czech News Center, jeden z největších mediálních domů v České republice, který prostřednictvím svých tištěných i digitálních titulů – včetně motoristických médií Svět motorů, Auto.cz, Auto Tip, Autorevue.cz, 4FLEET, Svět motorů Speciál, Auto Tip Klassik a televizního pořadu Svět motorů – přispívá k širokému mediálnímu zásahu ankety i k podpoře českého motorsportu.

„Zlatý volant je dlouhodobý projekt, který stojí na spolupráci odborníků, partnerů i fanoušků motorsportu. Všem bych chtěl poděkovat za jejich podporu, zapojení a hlasy. Právě kombinace pohledu odborné poroty a zájmu veřejnosti dává anketě její váhu a prestiž,“ říká Josef Zajíček, hlavní pořadatel ankety Zlatý volant.

