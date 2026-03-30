Spustili jsme testovací verzi webu Wood Seeds e-shop.

Dřevo je jednoduchý materiál, ale cesta kterou ujde, jednoduchá není.
Za poslední roky jsme ve Wood Seeds postupně vybudovali výrobu, sklady, sušárny, vlastní areály. Prostě, ušli jsme kus cesty.
Přidávali jsme technologie, lidi, zkušenosti. Každý krok dával smysl a přidával další část skládačky.
Teď jsme tu skládačku poskládali i online.
V testovací verzi jsme proto spustili woodseedseshop.cz – nový e-shop, který nabízí všechny naše výrobky na jednom místě.
Jeden rozcestník a několik specializovaných webů
Doposud jsme fungovali hlavně přes tematické e-shopy.
Zákazník, který hledal spárovku, šel na Spárovka e-shop, ten kdo potřeboval konstrukční hranoly, zamířil na KVH hranoly e-shop.
A funguje to dál.
Často jsme ale slýchali jednu větu: „Já jsem vůbec netušil, že toho vyrábíte tolik." A právě proto vznikl woodseedseshop.cz.
Je to přehledný rozcestník, kde je vidět celý rozsah naší výroby – od stavebního řeziva přes KVH hranoly až po spárovky a další výrobky ze dřeva.
„Chtěli jsme, aby zákazník na jednom místě pochopil, co všechno umíme vyrobit. Ne jen koupit, ale skutečně vyrobit," říká vedení Wood Seeds.
Chceme ukázat celý náš výrobní program na jednom místě
Woodseedseshop.cz je způsob, jak otevřeně ukázat, že máme vlastní výrobu.
- Za každým produktem je konkrétní kus práce.
- Dřevo prochází našimi sklady, sušárnami a výrobními závody.
- Celý proces si hlídáme od začátku do konce.
Nový e-shop propojuje všechny specializované projekty a kompletní sortiment pod jednu střechu.
„Je to jako když návštěvě ukážete celý dům, ne jen jednu místnost," zaznívá z týmu.
Přehlednější cesta pro zákazníka
Nový web představuje celý sortiment, vysvětluje, odkud výrobky pocházejí, odkazuje na konkrétní specializované e-shopy a pomáhá zákazníkovi zorientovat se v sortimentu podle typu projektu. Ať už někdo staví pergolu, vybavuje interiér nebo řeší větší stavební zakázku, měl by rychle pochopit, kam kliknout dál.
Další krok v našem vývoji
Wood Seeds je dnes výrobní skupina, která roste postupně a systematicky. Spuštění společného e-shopu je logickým pokračováním toho, co se děje i v našich areálech.
„Online svět musí odpovídat tomu, jak dnes fungujeme ve výrobě. A výroba je u nás promyšlený, propojený celek," shrnuje tým.
A pro nás?
Je to radost! Protože konečně můžeme na jednom místě ukázat, co všechno umíme.
Zdroj: Wood Seeds s.r.o.