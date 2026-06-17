Srdce s láskou darované spojilo desetitisíce malých i velkých srdcí

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  12:23
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Praha 17. června 2026 (PROTEXT) - V pražském Divadle Broadway se slavilo něco, co se nedá koupit, zvážit a ani schovat do kapsy: láska, radost a dobré skutky. Sešlo se tam víc než 600 krásných srdcí spjatých s finále 12. ročníku Srdce s láskou darovaného.

Tento projekt, který učí dívat se na svět srdcem a nezištně pomoct, se totiž už v mnoha školách a školkách zabydlel. Letošní školní rok se do něj opět zapojily tisíce dětí z České republiky i ze zahraničí. Ty pod vedením svých pedagogů vytvořily více než 130 nádherných projektů, symbolických SRDCÍ, a věnovaly je těm, kteří si to podle nich zaslouží. V divadle tak několik hodin hrály v hlavní roli lidskost, empatie, porozumění i nadšení zároveň. Během slavnostní akce, na kterou se sjeli srdcaři z různých koutů České republiky i ze zahraničí, bylo oceněno 30 týmů. Vyvrcholením slavnostního odpoledne byla předpremiéra představení Alenka v říši divů, kterou všem účastníkům věnoval tým Black Light Theatre Prague. Divadlo Broadway Praha nezištně poskytlo své prostory.

„Když se tvoří srdcem, vznikají věci, které mají sílu měnit svět. Srdce s láskou darované spojuje dětskou tvořivost, empatii a obrovské nasazení učitelů a vychovatelů. Každý jeden příběh není jen hezký na pohled. Rodí se projekty, které jsou opravdové, plné emocí, srdečnosti a hlubokého smyslu. Proto je s radostí podporujeme,“ zdůraznil Adam Janek, ředitel a člen představenstva Očního centra Praha (OCP), které je jeho generálním partnerem.

Hlavním partnerem akce je už mnoho let Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Jsem opravdu rád, že můžeme pokračovat v krásné tradici partnerství. Srdce s láskou darované má obrovský smysl, učí děti i dospělé, že pomáhat druhým je přirozené, správné a že na laskavosti stojí silná společnost. Ukazuje nám, že hodnoty jako úcta, respekt a obyčejná lidská slušnost nejsou fráze, ale pevný základ, na němž drží naše rodiny i celá společnost. A právě tyhle hodnoty chceme jako ministerstvo podporovat. Držím projektu palce, gratuluji letošním finalistům a těším se na inspirativní příběhy, se kterými srdcaři přijdou v 13. ročníku,“ řekl Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí. V Divadle Broadway předal ocenění za mezigenerační spolupráci a solidaritu pěti týmům.

„Učíme děti, jak být dobrým člověkem, a ony přitom učí mnohému nás, shodujeme se s pedagogy, kteří se do Srdce s láskou darovaného s dětmi opakovaně zapojují. Jejich společné projekty mají obrovskou moc. Vykouzlí úsměv na tváři a zahřejí u srdce darující i obdarované, a to je podle nás ta největší odměna. Věříme, že tato SRDCE jsou jen střípkem dobra z toho, co tyto děti v životě ještě vykonají. Děkujeme všem, kteří jim na této cestě pomáhají,“ uvedla Jana Jenšíková, zakladatelka a hlavní organizátorka Srdce s láskou darovaného.

Přítomní zástupci partnerů a podporovatelů se shodli na tom, že projekt podporují rádi, protože má podle nich opravdu smysl. Významnými partnery jsou vedle OCP Praha dále společnosti Luxor, AV Media, Česká podnikatelská pojišťovna, Darré, MGA Zapf Creation a National Black Theatre Prague. Dále projekt dlouhodobě podporují Centropen, Zlatohorská mincovna, Granát Turnov, varhanice Irena Chřibková, Performia Česká republika, TEP factor, Boutique hotel Radun, Duhová kočka a další.

12 let Srdce s láskou darovaného v číslech:   
Víc než 120.000 SRDCAŘŮ z celé České republiky   
Několik tisíc projektů   
Statisíce radostných srdcí 

ANTECOM, hlavní organizátor projektu, vydavatel časopisů TRADE NEWS a AGE, všem děkuje. Třináctý ročník Srdce s láskou darovaného bude vyhlášen na podzim 2026.

Přehled všech vítězů ve všech kategoriích a celou galerii prací najdete na www.srdceslaskou.cz.

Více také na našem Facebooku.

Kontakt ANTECOM s.r.o. 
Redakční servis:  
produkce@antecom.cz  
www.srdceslaskou.cz  
www.age-management.cz  
www.antecom.cz  
https://www.facebook.com/srdceslaskou/

 

Zdroj: ANTECOM/AGE 
 ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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